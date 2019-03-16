«Земля будущего»: Дуракам здесь не место

Познавательно-назидательная агитка об общественной пользе мечтателей
Дочь инженера НАСА Кейси (Бриттани Робертсон
) еженощно выводит из строя технику на космодроме, саботируя таким образом его закрытие. Сворачивание космической программы не только оставит папу без работы, но и, по мнению Кейси, лишит человечество будущего. Ночные проделки заканчиваются посещением полицейского участка, где Кейси находит среди своих вещей странный значок, заговоренный на перемещение в параллельный мир.
Стоит Кейси до него дотронуться – и окружающий пейзаж резко меняется на злаковое поле, раскинувшееся перед футуристической застройкой. В этом мире всегда солнечно, все летают на реактивных ранцах, а до космодрома можно доехать на общественном транспорте. Вдоволь надразнившись, значок выталкивает Кейси обратно и перестает пускать в дивный новый мир. В поисках лазейки в город будущего Кейси знакомится с изгнанными оттуда вербовщицей Афиной (Рэффи Кэссиди
) и изобретателем Френком Уокером (Джордж Клуни
). И узнает, что земля-то в опасности! И ее нужно срочно спасать. И кому как не Кейси впору этим заняться?
В рамках бума на подростковый героизм студия «Дисней» выпустила познавательно-назидательную агитку «Земля будущего»
, снятую по мотивам широкого спектра произведений. Первая и очевидная аллюзия: параллельный мир, позаимствованный у матери жанра «экономическая фантастика» Алисы Зиновьевны Рэнд
. Герои ее романа «Атлант расправил плечи
» - гении науки, искусства и бизнеса - сбегают от гнёта набирающего популярность социализма, торжество которого превратило бы их в рабов народа. Сбегают в какую-то труднодоступную местность с приятным климатом и полным отсутствием туземцев. Этот Эльдорадо, населенный исключительно талантливыми людьми, - своеобразный капиталистический Ноев Ковчег. Поудобнее устроившись на безопасном расстоянии, рэндовские атланты наблюдают за глупыми социалистами, не исключая возможности массового летального исхода.
Примерно то же самое представляет собой город будущего, куда так рвется Кейси. Поскольку неосвоенный в XXI веке кусок плодородной земли – это перебор даже для фантастики, диснеевские «атланты» прячут свои драгоценные пенаты аж в параллельной реальности. Социализм никому не грозит, грозит всего-навсего апокалипсис, но представитель местной власти (Хью Лори
) тоже предпочитает смотреть на это издалека. Но вот любопытная деталь. Рэнд, ничуть не смущаясь, расписывалась в откровенном презрении к бесталанным посредственностям, потребителям по призванию. Мотивация ее атлантов совершенно четко ясна, побег в какой-то степени оправдан. Дисней же себе такого презрения позволить не может, хотя бы потому, что львиная доля целевой аудитории студии состоит из этих самых посредственностей.
И в этом расхождении кроется неудача фильма с точки зрения концепции. Такой сюжет требует определенной позиции, а позиций здесь две - и они противоположны друг другу. Дежурная позиция – «все люди братья» – учит нас разумному, доброму, вечному. В данном случае делает это крайне невнятно. А вот внутренняя «левая» позиция делит людей по уровню интеллекта. Причина, по которой город будущего возник, кем-то озвучивается. Но, вот чудеса, тут же выветривается из памяти. И никакие логические доводы не помогают припомнить, для каких же это гуманных целей величайшие умы человечества создали и спрятали от неодаренных собратьев свой чудо-город? Звучат скромные отговорки про «места на всех маловато», но никто не произносит вслух смелую и совершенно оправданную идею о том, что человечество в общей массе своей просто не достойно такого города. Оно его уничтожит, развратит и испоганит, как и любую другую прекрасную идею.
Чтобы иметь возможность там побывать, ты должен быть не просто образованным, но гениальным – достаточно эпизода отбора, в результате которого герой Клуни оказался в городе. Короче, посреди детской сказки – обыкновенный фашизм. И вовсе не в качестве идеи сумасшедшего антагониста. Фильм, само собой, совершенно о другом – об общественной пользе мечтателей. Только очень определенных мечтателей – таких, которые свои мечты претворяют в жизнь, делая ее удобной для всех нас, а прогресс – возможным. И о бытовом суеверии, превращающим мысли в реальность (не надо думать об апокалипсисе - иначе он и впрямь настанет). И в этом, право же, что-то есть. Героиня – не просто богом избранная «самая обыкновенная девчонка», а потомственный инженер, зубрила и мятежница в одном лице. И решение сюжетного конфликта приходит не по воздуху с волшебством, а в результате самого обыкновенного мыслительного процесса.
Упомянутая выше неудача с концепцией порождает другую проблему фильма – непонятно, на какую аудиторию он рассчитан. Фильм вроде бы детский, но оттуда порой прет такая заумь - не каждый взрослый поймет. И взрослым его не назовешь, тут уж режиссер постарался на славу, воткнув в начало фильма грудничковый эпизод про путешествие маленького Уокера на международную выставку. Средней руки приключенческий фильм, в котором наиболее интересное - это домик сосланного в наш каменный XXI век Уокера, оснащенный самыми невероятными изобретениями.