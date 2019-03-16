ревью

«Такими словами кидаться нельзя»: Агата Муцениеце о семейных конфликтах с Павлом Прилучным

Поучиться у голливудской актрисы можно будет за 7000 рублей

«Земля будущего»: Дуракам здесь не место

«Я стою дороже»: Яна Троянова пожаловалась, что ей мало заплатили за работу в шоу «Последний герой»

Бриллиант моей души: Дженнифер Лопес опубликовала фотографии с помолвки с Алексом Родригесом

В марте покажут второй сезон «Годунова»

Фестивальная колонка

Киноконтекст: Ситора Алиева – о соединении кино с YouTube и новых фестивальных тенденциях

Хиты прошлого года – от «Лета» до «Войны Анны», тенденции нынешнего – от «отцов и детей» до «женского взгляда»