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«Век Адалин»: Сто лет - ума нет

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26 января 2020
Двухчасовая презентация нарядов и косметики

«Век Адалин»: Сто лет - ума нет

Адалин Боуман (Блейк Лайвли) - сто с горкой лет в обед (и это не фигура речи), а она по-прежнему выглядит на 30 с минусом, и дело тут не в омолаживающем креме, диете или здоровом сне. Практически на экваторе XX века автомобиль фройляйн Боуман оказывается в редчайшем снегопаде и падает с обрыва в холодную воду, организм дамы испытывает шок и готовится умирать, но тут молния, - и по закону физики, который обязательно изобретут в 2030-х (это тоже не фигура речи), природа фиксирует факт бессмертия.

С тех пор Адалин не стареет ни на морщинку, меняет имена, работы и страны проживания, как кокетка аватарки, а о неумолимом беге времени напоминает лишь великовозрастная дочь Флемминг (Эллен Берстин), которая в XXI веке внешне уже тянет на бабушку своей же матери. За считанные минуты до наступления 2015-го Адалин, задружившаяся со слепой пианисткой и строящая успешную карьеру в библиотеке, замечает, как принято в грезах, через весь зал молодого и богатого Эллиса (Михил Хейсман), в которого влюбится настолько, что в очередной раз пожалеет о вечной жизни.

«Век Адалин»: Сто лет - ума нет

Мелодраматичную версию сюжета про то, что бессмертие вкупе с вечной молодостью приносят много горестей и невозможность состариться с любимым, «Век Адалин» мог позаимствовать из целой орды произведений с разной эстетикой и тем более - проблематикой. В список подозреваемых попадают и вампирские истории, и «Портрет Дориана Грея» (слои старости на дочери Аделин - чем не метаморфозы картины из романа Уайльда), и «Господина Никто» (минус метафизика и сложный сюжет, плюс киловатты приторности и совсем уж псевдонаучность), и анекдот Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, превращенный Дэвидом Финчером в размашистую костюмированную драму.

«Век Адалин»: Сто лет - ума нет

Но, чтобы не льстить понапрасну, уместнее всего вспомнить закрытый после первого сезона сериал «Вечность», где многовековая жизнь судмедэксперта проиллюстрирована теми же симптомами - внимание к деталям, как у Шерлока Холмса (этот навык Адалин за ненадобностью ампутируют к середине фильма), энциклопедические знания (важно для работы в библиотеке и настольных игр), горестная любовь к стареющему сыну, наконец.

На малом экране Адалин было бы куда развернуться - больше места для необязательных историй из богатого прошлого столетней красотки, плохо написанных диалогов бульварного толка, и, возможно, в таком темпе у Блейк Лайвли появился бы шанс на актерский бенефис, а не на двухчасовую презентацию нарядов и косметики. К удачам режиссера Ли Толанда Кригера можно отнести только эпизодические выходы таких зубров, как Эллен Берстин и Харрисон Форд (чью молодость очень удачно изобразил Энтони Инграбер). В остальном текст, перегруженный романтикой и наивом, всю дорогу скребет днищем по незатейливому сюжетному шоссе, оставляя на память мудрость, что иногда, если тебе говорят остановиться, лучше послушать.


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«Век Адалин»: Сто лет - ума нет фотографии
«Век Адалин»: Сто лет - ума нет фотографии
«Век Адалин»: Сто лет - ума нет фотографии
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