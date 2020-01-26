«Век Адалин»: Сто лет - ума нет

Двухчасовая презентация нарядов и косметики
Адалин Боуман (Блейк Лайвли
) - сто с горкой лет в обед (и это не фигура речи), а она по-прежнему выглядит на 30 с минусом, и дело тут не в омолаживающем креме, диете или здоровом сне. Практически на экваторе XX века автомобиль фройляйн Боуман оказывается в редчайшем снегопаде и падает с обрыва в холодную воду, организм дамы испытывает шок и готовится умирать, но тут молния, - и по закону физики, который обязательно изобретут в 2030-х (это тоже не фигура речи), природа фиксирует факт бессмертия.
С тех пор Адалин не стареет ни на морщинку, меняет имена, работы и страны проживания, как кокетка аватарки, а о неумолимом беге времени напоминает лишь великовозрастная дочь Флемминг (Эллен Берстин
), которая в XXI веке внешне уже тянет на бабушку своей же матери. За считанные минуты до наступления 2015-го Адалин, задружившаяся со слепой пианисткой и строящая успешную карьеру в библиотеке, замечает, как принято в грезах, через весь зал молодого и богатого Эллиса (Михил Хейсман
), в которого влюбится настолько, что в очередной раз пожалеет о вечной жизни.
Мелодраматичную версию сюжета про то, что бессмертие вкупе с вечной молодостью приносят много горестей и невозможность состариться с любимым, «Век Адалин
» мог позаимствовать из целой орды произведений с разной эстетикой и тем более - проблематикой. В список подозреваемых попадают и вампирские истории, и «Портрет Дориана Грея
» (слои старости на дочери Аделин - чем не метаморфозы картины из романа Уайльда
), и «Господина Никто
» (минус метафизика и сложный сюжет, плюс киловатты приторности и совсем уж псевдонаучность), и анекдот Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, превращенный Дэвидом Финчером
в размашистую костюмированную драму
.
Но, чтобы не льстить понапрасну, уместнее всего вспомнить закрытый после первого сезона сериал «Вечность»
, где многовековая жизнь судмедэксперта проиллюстрирована теми же симптомами - внимание к деталям, как у Шерлока Холмса (этот навык Адалин за ненадобностью ампутируют к середине фильма), энциклопедические знания (важно для работы в библиотеке и настольных игр), горестная любовь к стареющему сыну, наконец.
На малом экране Адалин было бы куда развернуться - больше места для необязательных историй из богатого прошлого столетней красотки, плохо написанных диалогов бульварного толка, и, возможно, в таком темпе у Блейк Лайвли появился бы шанс на актерский бенефис, а не на двухчасовую презентацию нарядов и косметики. К удачам режиссера Ли Толанда Кригера
можно отнести только эпизодические выходы таких зубров, как Эллен Берстин и Харрисон Форд
(чью молодость очень удачно изобразил Энтони Инграбер
). В остальном текст, перегруженный романтикой и наивом, всю дорогу скребет днищем по незатейливому сюжетному шоссе, оставляя на память мудрость, что иногда, если тебе говорят остановиться, лучше послушать.