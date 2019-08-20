«Разлом Сан-Андреас»: Нас аж трясет

«Скала» в стране спецэффектов
В первые же минуты фильма Рэй (Дуэйн Джонсон
), пилот калифорнийского спасательного вертолета, доказывает, что он не пальцем деланный, и на глазах у съемочной группы вытаскивает провалившуюся в пропасть неопытную дуреху-автомобилистку. Так что, когда сбываются предчувствия ученого-сейсмолога Лоуренса (Пол Джаматти
) и Лос-Анджелес начинает серьезно потряхивать из-за вынесенного в название разлома, мы уже знаем, что внушающий уважение своими габаритами спасатель не подведет.
Так и есть – сначала он подберет свою почти уже бывшую жену Эмму (Карла Гуджино
) прямо с крыши рушащегося небоскреба, а затем они вместе полетят спасать их дочку Блэйк (Александра Даддарио
) в Сан-Франциско. За то время, что они будут до неё добираться, Блэйк чуть не погибнет, выяснит, что новый мамин бойфренд, архитектор Дэниел (Йоан Граффадд
), на самом деле просто трус, и познакомится с симпатичным английскими братьями – застенчивым ровесником Беном (Хьюго Джонстон-Барт
) и младшеньким смышленым Олли (Арт Паркинсон
).
Фильмы с Дуэйном «Скалой» Джонсоном хотелось бы для простоты выделить в отдельную категорию, но это так просто не выходит – вспомним хотя бы неожиданные и удачные роли в «Сказках Юга»
и «Кровью и потом: Анаболики»
. У Джонсона есть харизма и в принципе несвойственное для героев боевиков умение рассмешить, но в фильме канадца Брэда Пейтона
, который уже работал с актером на фильме «Путешествие 2: Таинственный остров»
, старания актеров отходят на второй план. Это в фильмах-катастрофах 70-х годов весь бюджет уходил на солидный актерский состав звезд класса «А»; в наши дни все упирается в сногсшибательные спецэффекты, созданные лучшими компьютерными кудесниками.
Эффекты здесь впечатляют, спору нет, однако еще больший восторг вызывает сценарий. Понятно, что сюжет должен изобиловать жанровыми клише, но здесь создатели фильма, кажется, сознательно всю дорогу добивались комического эффекта. Дочка Рэя, Блэйк, узнав, что мобильной связи больше нет, предлагает своим спутникам позвонить родителям со стационарного телефона из магазина электротехники. Затем она находит аптечку, и английские братья оказываются сражены наповал её интеллектом. Рэй выбирает самый подходящий момент выяснить отношения с женой и вспомнить их младшую дочку, которая утонула, пока старшая уворачивается на улицах Фриско от падающих столбов и балконов. Ученый Лоуренс предупреждает народ Америки об уже происходящем землетрясении в прямом эфире - то есть когда телевизор, по идее, смотреть несколько поздно - и становится национальным героем. Дэниэл оказывается не просто трусом, но еще и настоящим негодяем, а построенное им здание непременно разрушится.
Хороша и героиня Кайли Миноуг
, откровенная стерва, которая появится на три минуты, чтобы нагрубить официантке и погибнуть. Еще чуть-чуть, и это стало бы пародией в духе «Аэроплана»
братьев Цукер, но Пейтон все время чуточку не дожимает и в последний момент делает вид, что снимает все на полном серьезе. В результате мы имеем просто очередную бестолковую картину про гибнущий мир в духе блокбастеров Роланда Эммериха
, только подешевле и с несокрушимым Скалой в главной роли. Ну что же, на Скалу всегда приятно посмотреть.
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