«Воспоминания о будущем»: Гордость и предубеждение и Первая мировая

Антивоенная драма, основанная на мемуарах Веры Бриттен «Заветы юности»
Начало XX века. Своенравная и неглупая Вера Бриттен (Алисия Викандер
) ходит купаться с братом Эдвардом (Тэрон Эджертон
) и его приятелем Виктором (похожий на молодого Камбербэтча Колин Морган
), который отпускает в адрес девушки романтические взгляды. Вскоре приезжает еще один друг Эдварда, Роланд (Кит Харингтон
), и уровень мужской влюбленности в атмосфере повышается. Вера по привычке ставит очередного потенциального кавалера на место, но все-таки чуть-чуть влюбляется, а затем при помощи брата уговаривает отца (Доминик Уэст
) отпустить ее в Сомервилл, колледж Оксфордского университета, где учатся юные леди.
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«Воспоминания о будущем» Джеймса Кента
Любовь к Роланду, который, как и Вера, хочет зарабатывать на хлеб литературой (но боится тени матери-писательницы), разгорается до настоящего пожара. В Европе же пахнет гарью и видятся всполохи Первой Мировой, которую британские обыватели, прочитав в газете про смерть Франца Фердинанда, предпочитают видеть как потенциально скоротечную и славную кампанию.
«Быстрая» вoйна, однако, растягивается на четыре с половиной года, Эдвард и Роланд уходят на фронт, Вера пытается учиться, но уже в 1915-м все бросает и добровольно записывается медсестрой — сначала на родной земле, а потом и в гуще событий, во Франции. Жажду поэзии и романтики вытесняют ужасы вoйны и боль утрат (проще перечислить, кого Бриттены не потеряли за эти годы), но однажды, в послевoенной эйфории, когда Лондон превращается в клубок радостных лиц и флагов, Вера вдруг выступает с короткой речью, которую сначала принимают в штыки.
Бриттен говорит о том, что немцы по ту сторону окопов тоже чьи-то братья, женихи и отцы, тоже не хотели умирать (да и сражаться), а вoйна — это огромная общественная вина, потому что тысячи жен, матерей и сестер зачастую уговаривали родных идти на фронт (и потом оплакивали закономерный итог предприятия). Перед глазами у нее самой — лицо брата, чье участие в Первой Мировой она также отстояла перед отцом.
Спустя 18 лет Вера Бриттен
, вполне реальная и очень почитаемая на родине английская писательница, опубликует автобиографический роман «Заветы юности», который и ляжет в основу одноименного фильма (это для российского проката его переименовали в «Воспоминания о будущем
»).
Стройную антивoенную драму, не чурающуюся фронтовой жестокости, снял Джеймс Кент
, который два с половиной десятилетия работал на телевидении («Маргарет Тэтчер
», «Белая королева
»), а на большом экране дебютировал только сейчас. Впрочем, смена формата оказалась необязательной — в рамках мини-сериала «Воспоминания о будущем» только выиграли бы: темп картины явно рассчитан не на двухчасовой забег, а на неспешное повествование о борьбе Веры Бриттен с уставом семьи, учебным заведением для девушек, смертью (точнее за жизни британских и немецких солдат), а также с общественным мнением, в котором пацифистские настроения разделяли далеко не все.
Актерский ансамбль тоже собран из таких артистов, что характеры их героев хочется рассмотреть поподробнее. Оператор Роберт Харди
старается пустить в кадр пульс эпохи — со старинными газетами, спокойной гладью пруда, красивыми лестницами, бельем на прищепках, обшарпанными стенами и хлюпающей грязью. Кроме органичной шведки Алисии Викандер, британцев времен Первой мировой играют хорошие или амбициозные британские же актеры — Эмили Уотсон
, Хейли Этвелл
, Колин Морган, Доминик Уэст, Миранда Ричардсон
, Кит Харингтон и Тэрон Эджертон, известный по кинокомиксу «Kingsman. Секретная служба
».
«Воспоминания о будущем» чуть скомкано проходит по основным узлам из биографии писательницы в юности, складываясь в драму не только антимилитаристскую, но и романтическую: в общем-то, это история о том, как поэзия все-таки восстает из-под толстого слоя крови, боли и грязи. Реальная Вера Бриттен после вoйны прожила еще 52 года, все-таки занялась литературой, вышла замуж, попала в черный список идеологов уже фашистской Германии и умерла только в 1970-м в возрасте 76 лет. Всюду жизнь.
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