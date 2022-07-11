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«Воспоминания о будущем»: Гордость и предубеждение и Первая мировая

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11 июля 2022

Антивоенная драма, основанная на мемуарах Веры Бриттен «Заветы юности»

«Воспоминания о будущем»: Гордость и предубеждение и Первая мировая

Начало XX века. Своенравная и неглупая Вера Бриттен (Алисия Викандер) ходит купаться с братом Эдвардом (Тэрон Эджертон) и его приятелем Виктором (похожий на молодого Камбербэтча Колин Морган), который отпускает в адрес девушки романтические взгляды. Вскоре приезжает еще один друг Эдварда, Роланд (Кит Харингтон), и уровень мужской влюбленности в атмосфере повышается. Вера по привычке ставит очередного потенциального кавалера на место, но все-таки чуть-чуть влюбляется, а затем при помощи брата уговаривает отца (Доминик Уэст) отпустить ее в Сомервилл, колледж Оксфордского университета, где учатся юные леди.

Смотреть онлайн «Воспоминания о будущем» Джеймса Кента
Любовь к Роланду, который, как и Вера, хочет зарабатывать на хлеб литературой (но боится тени матери-писательницы), разгорается до настоящего пожара. В Европе же пахнет гарью и видятся всполохи Первой Мировой, которую британские обыватели, прочитав в газете про смерть Франца Фердинанда, предпочитают видеть как потенциально скоротечную и славную кампанию.

«Воспоминания о будущем»: Гордость и предубеждение и Первая мировая

«Быстрая» вoйна, однако, растягивается на четыре с половиной года, Эдвард и Роланд уходят на фронт, Вера пытается учиться, но уже в 1915-м все бросает и добровольно записывается медсестрой — сначала на родной земле, а потом и в гуще событий, во Франции. Жажду поэзии и романтики вытесняют ужасы вoйны и боль утрат (проще перечислить, кого Бриттены не потеряли за эти годы), но однажды, в послевoенной эйфории, когда Лондон превращается в клубок радостных лиц и флагов, Вера вдруг выступает с короткой речью, которую сначала принимают в штыки.

Бриттен говорит о том, что немцы по ту сторону окопов тоже чьи-то братья, женихи и отцы, тоже не хотели умирать (да и сражаться), а вoйна — это огромная общественная вина, потому что тысячи жен, матерей и сестер зачастую уговаривали родных идти на фронт (и потом оплакивали закономерный итог предприятия). Перед глазами у нее самой — лицо брата, чье участие в Первой Мировой она также отстояла перед отцом.

«Воспоминания о будущем»: Гордость и предубеждение и Первая мировая

Спустя 18 лет Вера Бриттен, вполне реальная и очень почитаемая на родине английская писательница, опубликует автобиографический роман «Заветы юности», который и ляжет в основу одноименного фильма (это для российского проката его переименовали в «Воспоминания о будущем»).

Стройную антивoенную драму, не чурающуюся фронтовой жестокости, снял Джеймс Кент, который два с половиной десятилетия работал на телевидении («Маргарет Тэтчер», «Белая королева»), а на большом экране дебютировал только сейчас. Впрочем, смена формата оказалась необязательной — в рамках мини-сериала «Воспоминания о будущем» только выиграли бы: темп картины явно рассчитан не на двухчасовой забег, а на неспешное повествование о борьбе Веры Бриттен с уставом семьи, учебным заведением для девушек, смертью (точнее за жизни британских и немецких солдат), а также с общественным мнением, в котором пацифистские настроения разделяли далеко не все.

«Воспоминания о будущем»: Гордость и предубеждение и Первая мировая

Актерский ансамбль тоже собран из таких артистов, что характеры их героев хочется рассмотреть поподробнее. Оператор Роберт Харди старается пустить в кадр пульс эпохи — со старинными газетами, спокойной гладью пруда, красивыми лестницами, бельем на прищепках, обшарпанными стенами и хлюпающей грязью. Кроме органичной шведки Алисии Викандер, британцев времен Первой мировой играют хорошие или амбициозные британские же актеры — Эмили Уотсон, Хейли Этвелл, Колин Морган, Доминик Уэст, Миранда Ричардсон, Кит Харингтон и Тэрон Эджертон, известный по кинокомиксу «Kingsman. Секретная служба».

«Воспоминания о будущем» чуть скомкано проходит по основным узлам из биографии писательницы в юности, складываясь в драму не только антимилитаристскую, но и романтическую: в общем-то, это история о том, как поэзия все-таки восстает из-под толстого слоя крови, боли и грязи. Реальная Вера Бриттен после вoйны прожила еще 52 года, все-таки занялась литературой, вышла замуж, попала в черный список идеологов уже фашистской Германии и умерла только в 1970-м в возрасте 76 лет. Всюду жизнь.


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обсуждение >>
№ 3
Adelina (Almaty)   1.06.2015 - 11:31
А я сначала прочитала книгу, а потом все ждала, ждала, ждала фильм. Нашла на английском. Что я могу сказать? Я в восторге. Все именно так, как представлялось мне при чтении. Эпоха чувствуется в каждом... читать далее>>
№ 2
Юлия 82   1.06.2015 - 00:21
Фильм потрясающий. Нет там никакой скомканности. Есть отличная игра актеров, оператора и режиссера. Это самый антивоенный фильм за последние годы, при этом ужас войны показан без единого выстрела, модного... читать далее>>
№ 1
Т-татьян@   29.05.2015 - 13:02
Я думаю, что фильм понравится. Надо взять в закладки. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Воспоминания о будущем»: Гордость и предубеждение и Первая мировая фотографии
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