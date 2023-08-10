«Вне времени»: Ископаемая мелодрама

Слезливая история с очевидными истинами
Семейная пара подводников-археологов — Джей и Лаура Финнелы — обнаружила на корабле XVIII века, затонувшем в Коралловом море, старинный артефакт — необычное кольцо, которое по индийскому преданию могут носить только влюблённые. При попытке извлечь его из-под обломков Лауру заваливает мачтой, а Джей хоть и спасает её, но при этом сам получает ранение и впадает в кому. Пока врачи и жена борются за его жизнь, его сознание переносится в Индию 1778 года. Теперь он — британский офицер Джеймс Стюарт, влюблённый в прекрасную воительницу Туладжи Наик, которая боится любви из-за пророчества о том, что она предаст своего возлюбленного. И кольцо в этой трагической истории сыграет не последнюю роль...
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«Вне времени» Ролана Жоффе
«Вне времени» Роланда Жоффе
— типичный пример долгостроя, не оправдавшего надежд после длительного ожидания. О картине зашла речь еще в 2010 году, и за 5 лет актёрский состав претерпел неоднократные изменения. В результате, фильм всё-таки дошел до экранов, но от былых задумок остались только рожки да ножки.
Изменив название «Singularity»
на «The Lovers»
, Жоффе
придал своей работе излишнюю долю мелодраматичности и приправил слезливую историю очевидными истинами. А сама картина, заявленная как приключенческое фэнтези, словно опоздала с выходом на экраны лет не на 5, а на все 25, поскольку сейчас фильмы подобного жанра снимаются абсолютно иначе, а не в духе сказок Ламберто Бавы
.
Халтурно выглядят не только натурные съемки, созданные под копирку, безэмоциональный монтаж и напыщенные диалоги, но и актёрские работы. Ни Джош Хартнетт
, ни Бипаша Басу
не прочувствовали своих персонажей, а потому к ним не испытываешь ни жалости, ни отвращения. Такая же участь постигла и Тамсин Эгертон
. А вот актёрам, изображавшим «денежных мешков» из Ост-Индской компании, повезло — они вызывали хоть какие-то эмоции, пусть и негативные.
Роланд Жоффе
вновь присоединился к тем несчастным «исписавшимся» режиссёрам, как это уже случалось в его карьере (вспомним хотя бы предыдущую ленту «Ты и я»
). Время прекрасной «Миссии»
ушло безвозвратно, и, похоже, Жоффе уже вряд ли создаст что-то выдающееся на склоне лет...
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