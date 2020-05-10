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«Шпион»: Размер имеет значение

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10 мая 2020
Остроумная пародия на весь шпионский жанр

«Шпион»: Размер имеет значение

У джеймсбондствующего агента ЦРУ Брэдли Файна (Джуд Лоу), чей идеальный зачес уступает только ладно скроенному костюму, все не так хорошо, как должно быть у мужчины с такой фамилией: во время важной операции по поиску ядерной бомбы он, случайно чихнув, убивает снайперским попаданием в лоб человека с болгарской фамилией Боянов - единственного кто знает, где находится смертельное оружие (аллергия - бич всех суперагентов). К счастью, у того есть дочь (Роуз Бирн), избалованная и жестокая зараза, которая - теперь уж точно единственная - тоже знает, где бомба. Файн влезает в дом Бояновых и - о, ирония! - тоже получает пулю в лоб.

ЦРУ скорбит, а больше всех - Сьюзанн Купер (Мелисса МакКарти), объемная простушка, которая руководила из штаба геройствами суперагента, забирала его вещи из химчистки и даже увольняла его садовников, чтобы белозубый красавец никому не казался гадом. Соратники Файна рвутся в бой, но по интернету уже бродит список лучших агентов ЦРУ под прикрытием, поэтому в бой идет Сьюзанн - человек не только комедийной внешности, но и недюжинных профессиональных навыков (на самом деле да). Иногда агенту Купер будут мешать коллеги (брутальный до неприличия Джейсон Стэтэм и уморительный Питер Серафинович), а также помогать не слишком умные суперзлодеи (эту нишу вместе с Бирн делит Бобби Каннавале). В общем, живи и дай умереть другим.

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Если кто-то действительно обиделся на нового «Безумного Макса» за то, что девы-воительницы задвинули на второй план Тома Харди, то от новой комедии Пола Фига его будет трясти большую часть фильма: солирующая Мелисса МакКарти почти не покидает кадр, где размышляет над своим образом отчаянной домохозяйки-зануды, когда не вступает в словесную или рукопашную дуэль с самовлюбленными мужчинами или такими же женщинами (а полные желчи диалоги удались Фигу даже лучше, чем драки с членовредительством и необязательными физиологическими подробностями). «Шпион» - это не только пародия на супершпионский жанр, который начинается почти как «007: Координаты “Скайфолл”», где место джентльмена с лицензией на убийство занимает менее породистая, но от этого не менее эффективная и более остроумная дама, которая на грани нервного срыва работает даже лучше, чем попивая сок у себя дома.

Фиг придумал мир шпионского боевика, вывернутый наизнанку, где высмеял каноны жанра, а смутное обаяние идиотизма, как господин Кольт, уравняло всех в правах: пройдя через толщу насмешек сослуживцев, агент Купер демонстрирует, что элегантность (Лоу) и брутальность (Стэтэм) для спасения мира, конечно, хороши и куда уместнее будут смотреться на обложке журнала, но хитрость, случайность и умение импровизировать - ничуть не хуже. На «Шпионе» Пол Фиг демонстрирует себя как Педро Альмодовар с комиксной вседозволенностью. В каком-то смысле это еще и оммаж многочисленным пародиям с Лесли Нильсеном, где чувство жанра и сортирный юмор заключили прекрасный союз.

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Погружение фильма в контекст как шпионских картин, так и ревизионистских, чаще насмешливых переосмыслений достаточно глубоко, а еще он хорошо рифмуется с другой премьерой этого года. «Шпиона» нужно демонстрировать сдвоенным сеансом с кинокомиксом «Kingsman. Секретная служба» Мэттью Вона, где схожая история описана с позиции быстро эволюционирующего британского гопника и с рыцарским привкусом. Остроумные, порой перегибающие палку комедии разрывают консервативный жанр персонажами, в которых, вероятно, можно увидеть потенциальную (и вполне реальную) зрительскую аудиторию. И это не хитрый коммерческий ход (Фиг - большой любитель неоднозначных героинь, Вон - дока по части голоса улиц и экранизаций комиксов), а просто время лоснящихся британских спецагентов из рекламы парфюма давно и безвозвратно ушло.


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Рецензии:
«007. Координаты Скайфолл»
«Kingsman: Секретная служба»
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