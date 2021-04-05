Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Астрал 3»: Вся нечисть будет в гости к нам

Спутник телезрителя >>
5 апреля 2021
Хоррор нового поколения с элементами ситкома 80-х

«Астрал 3»: Вся нечисть будет в гости к нам

Девушка-тинейджер Куинн (первая роль Стефани Скотт) живет с овдовевшим отцом Шоном (по-хорошему сдержанный Дермот Малруни) и маленьким вредным братом Алексом (Тейт Берни) и не может смириться со смертью матери от рака. Она даже обращается за помощью к экстрасенсу Элис (Лин Шэй, героиня двух предыдущих частей фильма), однако та объясняет девушке: «Если позовешь кого-то из мертвых, тебя может услышать не только он — их там много». Слова оказываются пророческими: чужое присутствие, которое Куинн ощущает в своей комнате, полно отнюдь не материнских чувств. Скоро девушка попадет под машину и сломает обе ноги, но это окажется меньшей из её проблем – злобный дух старичка из квартиры сверху не даст Куинн спокойно поваляться в кровати и устроит её семье настоящий кошмар.

«Астрал 3»: смотреть фильм онлайн

Третий «Астрал» является по сути приквелом, который показывает нам встречу обаятельной тетеньки-медиума Элис со Спексом и Такером, двумя веселыми раздолбаями при записывающей аппаратуре и камере. Правда, к страху и ужасу режиссер Ли Уоннелл готовит зрителя довольно долго, и до знакомства с будущей компанией «охотников за привидениями» можно вдоволь понаблюдать за Куинн, а также за влюбленным в неё соседом, веселой школьной подружкой и другими не самыми важными для сюжета персонажами. Создатель франшизы Джеймс Ван не смог принять участие в съемках из-за работы над седьмым «Форсажем», однако выступил в качестве продюсера и мелькнул в эпизодической роли театрального режиссера.

«Астрал 3»: Вся нечисть будет в гости к нам

Сменивший его Ли Уоннелл дебютировал как режиссер, но успел побывать продюсером франшизы «Пила», писал сценарии к предыдущим двум «Астралам» и к нескольким первым «Пилам» — в общем, чувствует себя в жутких мирах Джеймса Вана как рыба в воде. Однако его фильм в большей степени сочетает в себе элементы ситкома 80-х и хорроров нового поколения, где зрителя пугают всю дорогу с помощью набора громких, прыгающих из-за угла аттракционов, как в «доме ужасов» из парка развлечений.

В предыдущих «Астралах» Ван все-таки делал упор на атмосферу, хотя, чего уж там, тоже не чурался «бу»-эффектов. В новом фильме после часа знакомства со всеми персонажами на выстраивание атмосферы и игры в саспенс просто нет времени — надо же еще успеть всех напугать. Это роднит картину с недавним спин-оффом «Проклятье Аннабель», который тоже не чурался громких звуков из темных углов и отпочковался от другого фильма Джеймса Вана — «Заклятия».

Впрочем, в этом типовом и явно не очень дорогом хорроре есть и что-то хорошее. Безусловно, это «что-то» — Лин Шэй, сестра основателя компании New Line Cinema и просто яркая и интересная актриса с более сотни ролей за плечами, памятная по первому «Кошмару на улице Вязов» и комедиям братьев Фаррели. Пока такие люди изгоняют злых духов, нам будет хотя бы не так скучно за этим наблюдать.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Статьи:
15 фильмов июня'15

Рецензии:
«Проклятие Аннабель»
«Заклятие»
Поиск по меткам
ДебютДмитрий КарпюкХоррор
персоны
Джеймс ВанДермот МалруниСтефани СкоттЛи УоннеллЛин Шэй
фильмы
АстралАстрал: Глава 2Астрал: Глава 3

фотографии >>
«Астрал 3»: Вся нечисть будет в гости к нам фотографии
«Астрал 3»: Вся нечисть будет в гости к нам фотографии
«Астрал 3»: Вся нечисть будет в гости к нам фотографии
«Астрал 3»: Вся нечисть будет в гости к нам фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ильяс Турманов
4 апреля ушёл из жизни актёр Ильяс Турманов.
Артём Тынкасов
3 апреля ушёл из жизни актёр Артём Тынкасов.
Игорь Поршнев
2 апреля ушёл из жизни актёр, продюсер Игорь Поршнев.
Нина Зоткина
Ушла из жизни актриса Нина Зоткина.

День рождения >>

Валерия Арланова
Наталья Бардо
Эвелина Блёданс
Владимир Данай
Юлия Ковалевская
Наталья Кустинская
Лев Любецкий
Никита Морозов
Николай Сороканов
Криста Аллен
Мелвин Дуглас
Бетт Дэвис
Лиза Зейн
Майкл Мориарти
Грегори Пек
Спенсер Трейси
все родившиеся 5 апреля >>

Афиша кино >>

Уроки фарси
драма
Беларусь, Германия, Россия, 2020
Минари
драма
США, 2020
100% Волк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, Германия, 2019
ЗОЖ
драма
Польша, Швеция, 2020
Книга моря
Россия, 2018
Кинотеатр кошмаров
фильм ужасов
США, 2018
Мортал Комбат
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фэнтези
Австралия, США, 2021
24 снега
Россия, 2017
Будь моим Кириллом
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Заповедь зла
драма, мистика, фильм ужасов
Канада, 2020
Препод
драма, криминальный фильм, триллер
Исландия, Великобритания, США, 2021
Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен