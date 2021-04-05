«Астрал 3»: Вся нечисть будет в гости к нам

Хоррор нового поколения с элементами ситкома 80-х
Девушка-тинейджер Куинн (первая роль Стефани Скотт
) живет с овдовевшим отцом Шоном (по-хорошему сдержанный Дермот Малруни
) и маленьким вредным братом Алексом (Тейт Берни
) и не может смириться со смертью матери от рака. Она даже обращается за помощью к экстрасенсу Элис (Лин Шэй
, героиня двух
предыдущих частей
фильма), однако та объясняет девушке: «Если позовешь кого-то из мертвых, тебя может услышать не только он — их там много
». Слова оказываются пророческими: чужое присутствие, которое Куинн ощущает в своей комнате, полно отнюдь не материнских чувств. Скоро девушка попадет под машину и сломает обе ноги, но это окажется меньшей из её проблем – злобный дух старичка из квартиры сверху не даст Куинн спокойно поваляться в кровати и устроит её семье настоящий кошмар.
«Астрал 3»: смотреть фильм онлайн
Третий «Астрал
» является по сути приквелом, который показывает нам встречу обаятельной тетеньки-медиума Элис со Спексом и Такером, двумя веселыми раздолбаями при записывающей аппаратуре и камере. Правда, к страху и ужасу режиссер Ли Уоннелл
готовит зрителя довольно долго, и до знакомства с будущей компанией «охотников за привидениями» можно вдоволь понаблюдать за Куинн, а также за влюбленным в неё соседом, веселой школьной подружкой и другими не самыми важными для сюжета персонажами. Создатель франшизы Джеймс Ван
не смог принять участие в съемках из-за работы над седьмым «Форсажем
», однако выступил в качестве продюсера и мелькнул в эпизодической роли театрального режиссера.
Сменивший его Ли Уоннелл дебютировал как режиссер, но успел побывать продюсером франшизы «Пила
», писал сценарии к предыдущим двум «Астралам» и к нескольким первым «Пилам» — в общем, чувствует себя в жутких мирах Джеймса Вана как рыба в воде. Однако его фильм в большей степени сочетает в себе элементы ситкома 80-х и хорроров нового поколения, где зрителя пугают всю дорогу с помощью набора громких, прыгающих из-за угла аттракционов, как в «доме ужасов» из парка развлечений.
В предыдущих «Астралах» Ван все-таки делал упор на атмосферу, хотя, чего уж там, тоже не чурался «бу»-эффектов. В новом фильме после часа знакомства со всеми персонажами на выстраивание атмосферы и игры в саспенс просто нет времени — надо же еще успеть всех напугать. Это роднит картину с недавним спин-оффом «Проклятье Аннабель
», который тоже не чурался громких звуков из темных углов и отпочковался от другого фильма Джеймса Вана — «Заклятия
».
Впрочем, в этом типовом и явно не очень дорогом хорроре есть и что-то хорошее. Безусловно, это «что-то» — Лин Шэй, сестра основателя компании New Line Cinema и просто яркая и интересная актриса с более сотни ролей за плечами, памятная по первому «Кошмару на улице Вязов
» и комедиям братьев Фаррели
. Пока такие люди изгоняют злых духов, нам будет хотя бы не так скучно за этим наблюдать.
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