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«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы?

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30 ноября 2019
Семейный антимилитаристский аттракцион с Крисом Прэттом

«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы?

Родители на грани развода отправляют разновозрастных братьев Зака (Ник Дж. Робинсон) и Грэя (Тай Симпкинс) в парк развлечений «Мир Юрского периода», который вырос на месте печально известного «Парка Юрского периода». На острове Нублар, что недалеко от побережья Коста-Рики, за ними должна присмотреть сестра матери и важная персона Клэр (Брайс Даллас Ховард), но у нее куча дел и на носу презентация почти 20-метрового Индоминуса Рекса - выведенного из пробирки динозавра, сверххищника с загадочным коктейлем генов. Пока старший Зак залипает на улыбчивых девушек, а младший Грэй пестует внутреннего антрополога и наслаждается поездкой, ящер вырывается на свободу. Эксцентричный хозяин парка (Ирфан Кхан) поначалу относится к этому не слишком серьезно, милитарист Хоскинс (Винсент Д’Онофрио), мечтающий использовать динозавров в Ираке, планирует извлечь выгоду из неразберихи, а когда начинает пахнуть жареным, в дело вступает местный Индиана Джонс - Оуэн (Крис Прэтт), дрессировщик велоцирапторов и тоже бывший военный.

«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы?

«Мир Юрского периода», написанный преимущественно Амандой Сильвер и Риком Джаффа (соавторы новой дилогии «Планета обезьян»), напрямую апеллирует к классическому фильму Стивена Спилберга, игнорируя два малоудачных сиквела. В фильме упоминается трагедия двадцатилетней давности, а на просторах парка разбросаны отсылки к проекту мечты мистера Хаммонда, который смертельно опасный зоопарк на Нубларе и придумал. Режиссер Колин Треворроу («Безопасность не гарантируется»), на которого взвалили ответственность вновь сделать динозавров хитом сезона, с задачей скорее справился, чем нет, но если чуть отвлечься от захватывающего аттракциона, проникнутого духом и бликами оригинала, то возникает ряд вопросов.

«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы?

Новый «Юрский период» не только теряет сюжетные линии (про развод все забывают через полчаса), пестрит воспитывающими сценами и схематичными характерами, которые харизматичному Крису Прэтту затмить не просто легко, а очень легко. В нем еще есть и явный творческий конфликт: лента начинается в духе возрастающего психоза «Птиц» Хичкока с недвусмысленными отсылками, а заканчивается практически идентично прошлогодней «Годзилле» (после многих блокбастеров последних пяти лет остается ощущение, будто существует рынок «ударных» концовок, которые с большой скидкой скупают сразу для нескольких крупных фильмов). С точки зрения холодного механизма драматургической необходимости все эти белые нитки легко связать и простить, если поддаться духу старой доброй спилберговской фантастики с поправкой на технические возможности XXI века.

«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы?

Как и в «Птицах» (или большинстве фильмов-катастроф), ящик Пандоры спрятан не в клетке со зверем, а в головах главных героев, братьев, для которых развод родителей, - стресс едва ли не страшнее смертельного юрского сафари. И семейная направленность «Юрского периода» способствует тому, что герои, борясь за спасение сотен посетителей парка, подспудно пытаются решить и эту проблему, а заодно - осознают юность и хрупкость человеческой цивилизации. Наконец, в «Мире Юрского периода» самка Индоминуса Рекса (а в фильме вообще упоминаются исключительно динозавры-самки) занимает не только место в вершине пищевой цепочки, но позицию альфа-самца. У нее даже есть губернаторская любовь к охоте ради охоты, а не утоления пищи. «Ей нравится убивать», - с ужасом осознают сотрудники парка.

«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы?

«Мир Юрского периода», сверкающий, антимилитаристский и сравнительно гуманный, неплохо справляется с миссией по превращению старых американских горок - в новые, еще более масштабные, с заделом на сиквел и Крисом Прэттом в качестве главного аттракциона (его даже берегут почти двадцать минут, прежде чем представить публике). Но в случае продолжения, которое не собирается делать Треворроу, хочется не только поездку с ветерком, но и ладную историю.


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«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы? фотографии
«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы? фотографии
«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы? фотографии
«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы? фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Галустян (Москва)   3.07.2015 - 22:52
Идиотизм героев - владельца парка вертолетчика и его топ менеджера - странную бабу, (пробегавшую весь фильм по джунглям на шпильках) сразу ставит планку реалистичности в красную зону, такой дебил не может... читать далее>>
№ 3
Арнольд-Икс   23.06.2015 - 00:54
... пересмотри свой ильм 93 года, там ляпов выше крыши, а ты цепляешь к этому, будь объективней, а потом высказывайся. А если почитаешь книгу, которая была у Спилберга как ориентир, то возможно тебе... читать далее>>
№ 2
Макс Р. (Петербург)   17.06.2015 - 17:06
Халтурное кино, не достойное ни кадра оригинала 93 года. Сюжет весь построен на глупейших поворотах и полном нежелании сценаристов и режиссера придумать хоть что-то, что б превратить этот сиквел в увлекательное... читать далее>>
№ 1
Вероника супер   15.06.2015 - 15:49
Сегодня я посмотрела в кино, кино очень хорошее немного есть и страшного. В общем кино очень хорошее и не для слабанерных. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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