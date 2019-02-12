«Красотки в бегах»: Купер, у нас проблемы

Не очень удачная комедия с штампованными шутками и раздражающей Риз Уизерспун
Чересчур добросовестный офицер полиции Купер (Риз Уизерспун
) просиживает штаны в хранилище вещдоков, не пользуется особым успехом у мужчин и служит объектом насмешек коллег в участке (появляется даже крылатое выражение «Ну ты и купернулся/лась»). Ей предоставляется шанс изменить если не жизнь, то карьеру, когда босс дает ей задание сопроводить жену мафиози, колумбийскую красотку Даниэллу (София Вергара
), через весь Техас в Даллас для дачи показаний. Увы, все с самого начала идет не так – напарника Купера и мужа Даниэллы сразу же убивают неизвестные в масках, и двум таким непохожим друг на друга женщинам придется самим добираться до пункта назначения. Путь осложняют продажные копы, киллеры мафии и сама Даниэлла, которая и раньше-то не очень горела желанием давать показания, а сейчас и вовсе хочет сбежать. Надо ли говорить, что, несмотря на все препоны, у девушек все получится.
Желание Риз Уизерспун взяться за роль супер-правильного, вечно тараторящего копа-аккуратиста кажется едва ли не более странным, чем её решение выпустить фильм в качестве продюсера через свою компанию Pacific Standart
. Это третий фильм молодой компании, после «Исчезнувшей» Дэвида Финчера
и «Дикой» Жан-Марка Валле
, и, надо заметить, падение уровня качества не может не броситься в глаза.
Уизерспун в образе копа по идее должна веселить, но вызывает скорее раздражение и усталость. Когда офицера Купера засыпает белым порошком в обязательной шутке про наркотики, и она начинает разговаривать еще быстрее, её даже становится жалко. Хорошая актриса выглядела смешнее даже в той же «Дикой», справляясь с тяжелым рюкзаком за плечами, хотя там по идее её героиня Шеррил полна тихой тоски и меланхолии. Чего уж там, все одеяло на себя перетаскивает безобразно играющая, но вопреки всему все же иногда потешная Вергара с забитым туфлями кейсом в руках и внушительным бюстом наперевес. Возможна, вина лежит не на Уизерспун, а в какой-то степени на Энн Флетчер
, симпатичной женщине и талантливом хореографе, ставшей режиссером. Очевидно, что постановка танцев в собственном «Шаге вперед»
, ремейке «Лака для волос»
2007-го года и в эпизоде «40-летнего девственника»
получаются у неё намного лучше, чем режиссура. Достаточно вспомнить её фильм «Предложение»
, где никто не танцует, а Сандра Буллок
тоже пытается добиться комического эффекта с помощью монологов на повышенной скорости.
Но если уж искать виноватых, то основной груз обрушивается на плечи двух сценаристов, Дэвида Винни
и Джона Куинтанса
. Их решение взять сюжетную линию из «Успеть до полуночи»
, поменяв пол персонажей и добавив шутки про лесбиянок, размер груди и женское белье, могло бы быть выигрышным, если бы эти люди постарались хоть чуточку больше. К сожалению, кроме гэга с переодеванием в оленью шкуру, самыми смешными оказываются забракованные дубли на финальных титрах, которые показывают, как весело Уизерспун и Вергара проводили время на съемочной площадке. Ну что ж, главное, что им самим понравилось.
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