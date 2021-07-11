«Головоломка»: Заряд эмоций

Анимационный квест по внутреннему миру человека
Семья переезжает в новый город, и 12-летней Райли приходится непросто. Родители заняты обустройством, школа — отстой, и даже пицца здесь не такая вкусная. Впрочем, все это только присказка, основные события фильма разворачиваются в голове Райли, где действуют ее Эмоции: Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость. Видя, как привычная внутренняя жизнь Райли разрушается, эмоции в панике… и после нагромождения то ли случайных, то ли закономерных маленьких несчастий Радости и Печали приходится пуститься в долгое и сложное путешествие. Стремятся они вернуть привычный ход вещей, но в итоге — открывают для себя и своей подопечной новую, взрослую жизнь.
«Головоломка»: смотреть мультфильм онлайн
«Головоломка
» — фильм в высшей степени необычный. По конструкции он больше всего похож на детский научпоп о строении человеческого мозга. Вот зона абстрактного мышления, вот воображение, вот подсознание, вот тут хранятся воспоминания, а тут они исчезают… Здесь немного сведений по психологии, здесь по анатомии, и вполне, пусть в самых общих чертах, юный зритель может составить представление о том, как устроено то, что мы называем «внутренней жизнью» человека, а плюс к этому получить… как бы это сказать? Простейшую инструкцию по использованию этого самого своего внутреннего мира, столь внятную и доступную, что и 5-летний ребенок научится в общих чертах анализировать свои чувства: что во мне сейчас действует? По-моему, страх.
Одновременно «Головоломка» — это и фэнтези, действие которого разворачивается в уникальном мире с удивительными ландшафтами, невероятными персонажами и небывалыми (в то же время очень понятными зрителю и узнаваемыми) законами. Именно по этому миру совершают крестовый поход две славные девушки — вечно позитивная, никогда не унывающая Радость и вялая, депрессивная Печаль, — переживая забавные, страшные и волнующие приключения.
В целом же получается семейная приключенческая комедия, адресованная, в первую очередь, подросткам и их родителям, но очень даже привлекательная для зрителей всех возрастов, включая даже дошкольников, которые не только с удовольствием смотрят, но и неплохо понимают суть происходящего.
Комедия, однако, весьма необычная, не имеющая аналогов и абсолютно по всем пунктам революционная. Начиная, например, с того, что в фильме вообще нет отрицательного героя, то есть злодея, пусть даже номинального. И заканчивая тем, что комедия эта, в сущности, отвечает на вопрос «зачем нужна печаль?» — и кажется, сложно придумать вопросы и темы, еще более для комедии неподходящие. К этим двум пунктам можно добавить еще десяток, хоть бы даже и то, что почти все основные герои фильма девочки, но при этом даже в голову не приходит, что мультфильм «девчачий». Или то, что с помощью невероятной фантазии авторы описывают самую банальную жизненную ситуацию (абсолютно все, что представляется героям наступлением апокалипсиса, является моментом, в сущности, заурядным, через который проходит почти каждое человеческое существо). Или то, что так ловко сочетать науку и фикшн раньше умели разве что в блистательных творениях научной фантастики.
Режиссер фильма — Пит Доктер
(«Корпорация монстров
», «Вверх
»), чьи фильмы один за другим получают звание шедевров, рассказал на московской премьере, что идея «Головоломки» родилась в момент взросления его собственной дочери, когда он попытался ответить для себя на вопрос, почему и как его ребенок изменился. Этот ответ, самый оригинальный, блистательный, смешной и умный ответ на вопросы, связанные с личностными изменениями взрослеющего человека, несомненно пригодится всем родителям. И всем детям. И, конечно, доставит массу удовольствия, ведь никто лучше студии Pixar не умеет совмещать смешное с серьезным, провокационное с традиционным и концептуальное с массово-зрительским.
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