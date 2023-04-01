«Пионеры-герои»: Ленин будет жить

Это навсегда, ребята, верить в то, что сердцу свято
Оля Красько, Катя Елисеева, Андрей Сергеев — друзья со школы. В детстве, в 1987-ом, они жили в Великом Новгороде, готовились к приему в пионеры, пели в школьном хоре «Полюшко-поле», а после уроков вычисляли шпионов, убивающих советских детей. Каждый из них мечтал совершить подвиг или спасти человечество. В современном мире они переехавшие в столицу тридцатипятилетние представители среднего класса (роли взрослых героев исполнили Наталья Кудряшова
, Дарья Мороз
и Алексей Митин
), — люди невеселые, нервные, страдающие от пустоты и безыдейности окружающего мира.
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«Пионеры-герои»
«Пионеры-герои»
— дебют в режиссуре актрисы Натальи Кудряшовой, только что прозвучавший на 26-ом «Кинотавре», но больших наград, увы, не сыскавший, — поколенческое кино о сверстниках, последних пионерах Советского Союза, выползших из-под обломков империи, выросших на руинах социализма. Фильм не жонглирует культурными кодами (как это было в «Шапито-шоу»
, еще одной культовой ленте про 35-40-летних). Торжественно воскрешая в памяти героев и зрителей неизменные образы Вали Котика, Зины Портновой и других из школьных коридоров, он обнажает комплексы поколения, вскрывает истоки его нервозности и неудовлетворенности собой. В настоящем мире герои картины, зрелые люди, распрощавшиеся когда-то с детством и страной одновременно, скучают, пьют, страдают от панических атак, ненавидят работу, маются не только от комфорта, но даже от любви близких, а жгучее желание подвига, заложенное с пеленок, никуда не девается.
«Пионеры-герои» заставляют думать, что жертвенность эта и состояние нереализованного героизма являются для нынешних тридцатипятилетних обычным делом, отчасти даже способом жить. Что почти все их не только проблемы, но даже и добродетели, включая честность, совестливость и обостренное чувство справедливости, — наследие советских легенд о поедании чернильницы Лениным и подвигах детей. И даже религиозность их укореняется в пионерском детстве: святость героических пионеров, «Ленин — всегда живой», пионерский галстук — все это элементы советского религиозного культа. Взрослея, идейные заложники прошлого, воспитанные на мифах, бросились искать другого Бога, а может быть и сами стали мифотворцами.
Детство героев в фильме, как и подобает всякому воспоминанию, светлое и яркое, с малочисленной, но узнаваемой атрибутикой в виде ранцев, школьной формы, спичечных коробков с калом на анализ и детских страшилок. Настоящее — приглушенное, менее выразительное. Оба времени показаны скудно, утрированно, но не в силу малого бюджета, а потому что автора занимает больше не среда, а сознание героев, их внутренний конфликт, воспоминания, видения. Несмотря на малобюджетность, «Пионеры-герои» умело бьют по темечку лицам в возрасте 35+, однако, возможно, будут понятны и тем, кто не умеет повязывать пионерский галстук. Ведь прощание с детством — травма для каждого человека, вне зависимости от времени, в котором это случилось. Да и кризис среднего возраста не подвластен эпохе. У каждого есть (или будет) свой «опыт пустоты». Просто именно сейчас он актуален для последних пионеров СССР. Да еще в условиях, когда мы вдруг оказались в стране, где советские мифы, которые мы давно похоронили, вдруг ожили, поднялись из могил и тянут к нам руки.
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