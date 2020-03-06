«Ганмен»: Киллер по имени Шон

Боевик с Шоном Пенном, снятый по заветам Сталлоне
2006-й год. Джим Террье (Шон Пенн
) работает по контракту в раздираемом войной на части Конго. В свободное от работы время Джим выпивает с друзьями и возлюбленной Энни (Жасмин Тринка
), врачом местной клиники, и игнорирует испепеляющие взгляды своего коллеги Феликса (Хавьер Бардем
), который тоже влюблен в Энни. Работы у Джима много, и она самая разная – от расчистки взлетно-посадочной полосы до стрельбы из снайперской винтовки по местным политикам. Один такой удачный выстрел перечеркивает в целом спокойную жизнь Джима и заставляет его покинуть друзей и любимую женщину. За этим решением стоит, конечно же, коварный сукин сын Феликс.
2014 год. Джим искупает прежние грехи работой в волонтерской организации в Демократической Республике Конго, и когда его попытаются убить несколько воруженных автоматами чернокожих (угадайте, чем это для них закончилось), он будет очень озадачен. Самое время паковать чемоданы и лететь сначала в Лондон, а затем в Испанию, с визитом к старым друзьям, если таковые еще у него остались. Джима (но не зрителя) ждет сюрприз – Феликс успешен в бизнесе и счастлив в браке с Энни. Самое время это по-товарищески обсудить, будто и не было никаких 8 лет.
Талантливым актерам Шону Пенну и Хавьеру Бардему не всегда везет с ролями, и то, что в «Ганмене»
они оба вляпались по самые уши, делает этот фильм по-своему уникальным. Примечательно, что снял его Пьер Морель
, не самый бесталанный из адептов «бессоновской школы» (первый «13 район»
, первая «Заложница»
, «Из Парижа с любовью»
). Характерный для Мореля адреналиновый выброс со стрельбой и драками здесь постоянно перемежается банальнейшими в своей выспренности диалогами и крупными видами впечатляющей мышечной массы главного героя.
Увидев титры, сразу становится ясно, что за эти оплошности в ответе не французский режиссер: Пенн выступил в фильме в качестве сопродюсера и одного из авторов сценария и, попытавшись сделать серьезную драму про положительного киллера и его недоброжелателей, вставил эксперту по экшену Морелю целую груду бурелома в колеса. В одном Пенну нельзя отказать – для картины он привел себя в отличную физическую форму, но это никак не делает «Ганмен» «Профессионалом»
или даже поздним фильмом с Лиамом Нисоном
. Скорее «Ганмен» похож на поздний фильм Сильвестера Сталлоне
, и Бардем в роли истеричного и в чем-то даже несчастного алкоголика привносит недостаточно бурлеска, чтобы оживить сценарий. Прекрасный Рэй Уинстон
и фактурный Идрис Эльба
тоже появляются здесь словно для мебели. Зато в финале будет перестрелка на корриде, чтобы мы не забыли, что на экране Испания, и кто-то даже попадет на бычьи рога и под копыта. Неужели Террье? Нет, навряд ли.