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«Оно»: Проклятие, передающееся половым путём

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22 января 2022
Красивый тягуче-медлительный хипстерский хоррор

«Оно»: Проклятие, передающееся половым путём

Скромница-красавица Джей встречалась с одним загадочным парнем, которому чудятся девушки в желтом платье. Не торопя события, с поцелуями, походами в кино и в кафе. Но однажды она оказалась на заднем сиденье его машины, и невинности настал конец. Как и нормальной жизни, поскольку парень, именовавший себя Хью, усыпил её хлороформом, привязал к стулу и познакомил с нечто, которое он половым путём передал нашей героине. И теперь проклятие будет следовать за ней по пятам, трансформируясь не только в неизвестных голых особей обоих полов, но и в дорогих ей людей. Единственный выход из этого положения — отдаться первому встречному, хотя и в данном случае нет гарантии, что оно не вернётся...

«Оно» Дэвида Роберта Митчелла — это красивый тягуче-медлительный хипстерский хоррор, который произвёл фурор еще до выхода в прокат. За атмосферу здесь отвечают долгие планы и пространные диалоги-монологи, а бу-моментов и gore-эффектов за весь фильм всего парочка. А потому любителям кроваво-пугающих ужастиков это кино вряд ли придётся по душе. Основной же зритель у данного фильма — рефлексирующие юные создания, ботаники и хипстеры.

«Оно»: Проклятие, передающееся половым путём

Картина не является пособием по предотвращению венерических болезней, как могут подумать некоторые современные педагоги. Скорее это кино об утраченном детстве, первой любви и страхе перед взрослой жизнью, приправленное цитатами из Достоевского, «Кошмара на улице Вязов» и «Хэллоуина». С Карпентером фильм также роднит наличие Майки Монро, игравшей в кошки-мышки с солдатом-маньяком в «Госте» — еще одной интерпретации культового ужастика 70-х. Немало общего у фильма и с молодёжным артхаусом (например, с «Девственницами-самоубийцами»), а также есть переклички с «Факультетом» и «Криком».

Главной прелестью фильма является неизвестность. Зритель так и не узнает, что же всё-таки преследует главную героиню, но открытый финал оставляет надежду, что в сиквеле Митчелл приоткроет завесу, скрывающую эту тайну. Впрочем, кто знает, может режиссёр цитатами из класcических sci-fi 50-х неоднократно намекал, откуда ноги растут у этого кошмара.

Ещё один плюс — это сплочённая группа друзей, готовых жизнь отдать за Джей. Даже немного завидно, что у неё есть такие друзья и сестра. Немалая заслуга в этом единении, конечно же, принадлежит молодым актёрам Киру Гилкристу, Лили Сепе, Оливии Лукарди и Дэниэлу Зоватто. Но фильм всё же, следует признать, держится на хрупких плечах Майки Монро — без новой «королевы крика» не состоялось бы этого уникального в своём роде хоррора.


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«Оно»: Проклятие, передающееся половым путём фотографии
«Оно»: Проклятие, передающееся половым путём фотографии
«Оно»: Проклятие, передающееся половым путём фотографии
«Оно»: Проклятие, передающееся половым путём фотографии
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