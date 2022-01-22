«Оно»: Проклятие, передающееся половым путём

Красивый тягуче-медлительный хипстерский хоррор
Скромница-красавица Джей встречалась с одним загадочным парнем, которому чудятся девушки в желтом платье. Не торопя события, с поцелуями, походами в кино и в кафе. Но однажды она оказалась на заднем сиденье его машины, и невинности настал конец. Как и нормальной жизни, поскольку парень, именовавший себя Хью, усыпил её хлороформом, привязал к стулу и познакомил с нечто, которое он половым путём передал нашей героине. И теперь проклятие будет следовать за ней по пятам, трансформируясь не только в неизвестных голых особей обоих полов, но и в дорогих ей людей. Единственный выход из этого положения — отдаться первому встречному, хотя и в данном случае нет гарантии, что оно не вернётся...
«Оно» Дэвида Роберта Митчелла
— это красивый тягуче-медлительный хипстерский хоррор, который произвёл фурор еще до выхода в прокат. За атмосферу здесь отвечают долгие планы и пространные диалоги-монологи, а бу-моментов и gore-эффектов за весь фильм всего парочка. А потому любителям кроваво-пугающих ужастиков это кино вряд ли придётся по душе. Основной же зритель у данного фильма — рефлексирующие юные создания, ботаники и хипстеры.
Картина не является пособием по предотвращению венерических болезней, как могут подумать некоторые современные педагоги. Скорее это кино об утраченном детстве, первой любви и страхе перед взрослой жизнью, приправленное цитатами из Достоевского, «Кошмара на улице Вязов»
и «Хэллоуина»
. С Карпентером
фильм также роднит наличие Майки Монро
, игравшей в кошки-мышки с солдатом-маньяком в «Госте»
— еще одной интерпретации культового ужастика 70-х. Немало общего у фильма и с молодёжным артхаусом (например, с «Девственницами-самоубийцами»
), а также есть переклички с «Факультетом»
и «Криком»
.
Главной прелестью фильма является неизвестность. Зритель так и не узнает, что же всё-таки преследует главную героиню, но открытый финал оставляет надежду, что в сиквеле Митчелл
приоткроет завесу, скрывающую эту тайну. Впрочем, кто знает, может режиссёр цитатами из класcических sci-fi 50-х неоднократно намекал, откуда ноги растут у этого кошмара.
Ещё один плюс — это сплочённая группа друзей, готовых жизнь отдать за Джей. Даже немного завидно, что у неё есть такие друзья и сестра. Немалая заслуга в этом единении, конечно же, принадлежит молодым актёрам Киру Гилкристу
, Лили Сепе
, Оливии Лукарди
и Дэниэлу Зоватто
. Но фильм всё же, следует признать, держится на хрупких плечах Майки Монро — без новой «королевы крика» не состоялось бы этого уникального в своём роде хоррора.
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