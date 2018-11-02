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«Третий лишний 2»: Уолберг будет дуть, дуть будет Уолберг

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2 ноября 2018
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«Третий лишний 2»: Уолберг будет дуть, дуть будет Уолберг

Разбитной плюшевый мишка Тед (Сет МакФарлейн) женится на бостонской девице не слишком сложных потребностей Тэми-Линн (Джессика Барт), а его хозяин и лучший друг Джон (Марк Уолберг) погружается на дно уныния из-за развалившихся шестилетних отношений. Вскоре они практически поменяются ролями: у Теда начинаются домашние дрязги, проблемы с произведением потомства (у медведя-игрушки нет первичных половых признаков), а потом ему отказывают в праве быть человеком. Собственно, вокруг абсурдного судебного спора, является ли оживший плюшевый мишка собственностью, или же он все-таки человек, со всеми вытекающими правами и обязанностями, и строится двухчасовая комедия Сета Макфарлейна, в которой роль любовного интереса главного героя исполняет Аманда Сайфред, умница и травокурка (мигрени, знаете ли).

Выстраивается она по принципу сюжетной арки из 6-7 серий, какие в укороченном виде бывают в комедийных сериалах, и «Третий лишний 2» - это примерно треть любого сезона «Гриффинов» с резко меняющим направление сюжетом, необязательными вставками-гэгами (вроде Лайма Нисона, стыдливо покупающего детские хлопья) и щепоткой жести (впрочем, провал «Миллиона способов потерять голову» чему-то МакФарлейна и соавторов все-таки научил).

«Третий лишний 2»: Уолберг будет дуть, дуть будет Уолберг

По содержанию «Третий лишний 2» - это вполне себе семейное кино и драма про гражданские права, которую пересказывает циничный человек (сценаристы «Гриффинов» МакФарлейн, Алек Салкин и Уэллесли Уайлд), порой увлекающийся своим остроумием, распыляющий внимание на необязательные для осевого сюжета сцены и черпающий многочисленные находки из закромов американской теле- и кинокультуры приблизительно с середины 30-х до середины 80-х.

Поклонник «Звуков музыки» и Вуди Аллена, МакФарлейн никогда не скрывал любви к мюзиклам, мелодрамам и плюшевым медведям (например, Стьюи Гриффин испытывал настоящие чувства аж к двум разным особям). Как только на экране стихает залп из сальных шуток, наступают минуты по-настоящему мучительной драмы, после которой очередной гэг про Комик Кон, стендап-шоу или «Флэша Гордона» напоминает глоток прохладной воды в асфальтовых джунглях.

«Третий лишний 2»: Уолберг будет дуть, дуть будет Уолберг

При всех формальных достоинствах, третий фильм Сета МарФарлейна так и не дает ответа, почему создатель популярного анимационного шоу подался в большое кино: шутки с живыми актерами занимают почти в два раза больше времени, из-за чего нередко выдыхаются к панчлайну; любовь к дозированному членовредительству и гэги про отходы человеческой жизнедеятельности в мультипликации легко достигают более изобретательных и менее раздражающих высот; наконец, все полнометражные фильмы МакФарлейна откровенно отдают «мылом», хотя режиссер, как говорят особенно приближенные, телевизор смотрит очень редко. Возможно, ему стоит взяться за полнометражный мультфильм, потому что все жизнеутверждающие и морализаторские драмы 80-х уже были сняты - сюрприз! - в 80-е, да и циничной команде сценаристов хэппи-энды даются, кажется, с очевидным бруксизмом.


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«Третий лишний 2»: Уолберг будет дуть, дуть будет Уолберг фотографии
«Третий лишний 2»: Уолберг будет дуть, дуть будет Уолберг фотографии
«Третий лишний 2»: Уолберг будет дуть, дуть будет Уолберг фотографии
«Третий лишний 2»: Уолберг будет дуть, дуть будет Уолберг фотографии
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№ 2
Вася Кэп (Омск)   4.07.2015 - 18:15
Что значит "даются с бруксизмом"? читать далее>>
№ 1
Вася Кэп (Омск)   4.07.2015 - 18:11
В общем-то на такой смешной фильм писать рецензию - дело очень благодарное :-) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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