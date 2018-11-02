«Третий лишний 2»: Уолберг будет дуть, дуть будет Уолберг

Винни-Пух идет в суд
Разбитной плюшевый мишка Тед (Сет МакФарлейн
) женится на бостонской девице не слишком сложных потребностей Тэми-Линн (Джессика Барт
), а его хозяин и лучший друг Джон (Марк Уолберг
) погружается на дно уныния из-за развалившихся шестилетних отношений. Вскоре они практически поменяются ролями: у Теда начинаются домашние дрязги, проблемы с произведением потомства (у медведя-игрушки нет первичных половых признаков), а потом ему отказывают в праве быть человеком. Собственно, вокруг абсурдного судебного спора, является ли оживший плюшевый мишка собственностью, или же он все-таки человек, со всеми вытекающими правами и обязанностями, и строится двухчасовая комедия Сета Макфарлейна, в которой роль любовного интереса главного героя исполняет Аманда Сайфред
, умница и травокурка (мигрени, знаете ли).
Выстраивается она по принципу сюжетной арки из 6-7 серий, какие в укороченном виде бывают в комедийных сериалах, и «Третий лишний 2»
- это примерно треть любого сезона «Гриффинов»
с резко меняющим направление сюжетом, необязательными вставками-гэгами (вроде Лайма Нисона
, стыдливо покупающего детские хлопья) и щепоткой жести (впрочем, провал «Миллиона способов потерять голову»
чему-то МакФарлейна и соавторов все-таки научил).
По содержанию «Третий лишний 2» - это вполне себе семейное кино и драма про гражданские права, которую пересказывает циничный человек (сценаристы «Гриффинов» МакФарлейн, Алек Салкин
и Уэллесли Уайлд
), порой увлекающийся своим остроумием, распыляющий внимание на необязательные для осевого сюжета сцены и черпающий многочисленные находки из закромов американской теле- и кинокультуры приблизительно с середины 30-х до середины 80-х.
Поклонник «Звуков музыки»
и Вуди Аллена
, МакФарлейн никогда не скрывал любви к мюзиклам, мелодрамам и плюшевым медведям (например, Стьюи Гриффин испытывал настоящие чувства аж к двум разным особям). Как только на экране стихает залп из сальных шуток, наступают минуты по-настоящему мучительной драмы, после которой очередной гэг про Комик Кон, стендап-шоу или «Флэша Гордона»
напоминает глоток прохладной воды в асфальтовых джунглях.
При всех формальных достоинствах, третий фильм Сета МарФарлейна так и не дает ответа, почему создатель популярного анимационного шоу подался в большое кино: шутки с живыми актерами занимают почти в два раза больше времени, из-за чего нередко выдыхаются к панчлайну; любовь к дозированному членовредительству и гэги про отходы человеческой жизнедеятельности в мультипликации легко достигают более изобретательных и менее раздражающих высот; наконец, все полнометражные фильмы МакФарлейна откровенно отдают «мылом», хотя режиссер, как говорят особенно приближенные, телевизор смотрит очень редко. Возможно, ему стоит взяться за полнометражный мультфильм, потому что все жизнеутверждающие и морализаторские драмы 80-х уже были сняты - сюрприз! - в 80-е, да и циничной команде сценаристов хэппи-энды даются, кажется, с очевидным бруксизмом.
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