«Терминатор: Генезис»: iПокалипсис

«Терминатор: Генезис» - пятый фильм культовой франшизы, которая в XXI веке терпит провал за провалом, что со Шварценеггером, что почти без него. «Генезис», пожалуй, лучше двух предыдущих попыток (хотя «Да придет спаситель» тоже нельзя отнести к однозначным провалам), но даже в альтернативной вселенной все идет не слишком-то по плану.
В 2017 году случился Судный день: искусственный интеллект Скайнет увидел в людях главную угрозу для себя и ничтоже сумняшеся устроил Апокалипсис. Следующее десятилетие разумные роботы истребляли немногочисленных ополченцев, ведомых Джоном Коннором (Джейсон Кларк
), периодически засылая в стан врага все более смертоносных терминаторов - киборгов под прикрытием человекоподобного облика. В 2029-м Коннор вместе с правой рукой Кайлом Ризом (Джей Кортни
) ведет соратников в последний бой - на штурм укрепленного склада, который Скайнет избрал в качестве маскировки для последнего козыря - машины времени. Оттуда-то, когда измочаленные партизанщиной люди готовы праздновать победу, хитроумный искусственный разум и наносит последний удар: отправляет в прошлое терминатора, чтобы избавиться от Сары Коннор (Эмилия Кларк
) и не допустить рождение будущего лидера сопротивления. Голый Риз в синих искрах отправляется с планом «перехват» в прошлое, но успевает заметить, как на любимого лидера нападает киборг последней модели.
Дальше, по идее, должен был начаться первый кэмероновский
«Терминатор
», но прыгнувший в прошлое Риз оказывается не в том 84-м, а в альтернативном, где Сара так и не стала официанткой, а с девяти лет воспитывалась добрым репликантом модели Т-800 по кличке Папс (Арнольд Шварценеггер
), который учил ее стрелять, выживать и убивать роботов. В другом 84-м Риза уже поджидает жидкий Т-1000 (место Роберта Патрика
занял Ли Бен Хон
), а также смутное воспоминание из альтернативного детства: загадочное приложение для смартфонов, компьютеров и прочих систем под названием «Генезис» в 2017-м обратится в «Скайнет» и вновь запустит механизм Судного дня. Действовать нужно не то чтобы быстро, но вовремя - и тут главное не ошибиться с годом.
«Терминатор: Генезис»: смотреть фильм онлайн
«Терминатор: Генезис
», снятый Аланом Тейлором
, постановщиком второго «Тора
» и множества сериалов (в том числе нескольких эпизодов «Игры престолов
»), с неуклюжим изяществом пытается решить главную загадку XXI века: как снять «Терминатора» в век высоких технологий так, чтобы он не слишком терялся на фоне мрачного ретрофутуризма Джеймса Кэмерона
. Альтернативой ответу «никак» становились и легкомысленный боевик
, и многосерийная сага
про Сару Коннор, и фокусировка
на ее сыне Джоне с Кристианом Бейлом
в роли последнего. «Генезис» отправляет в плавильный чан вообще все, что было снято под заголовком «Терминатор», задорно цитирует культовую кэмероновскую дилогию (сцена появления Т-800 из первого фильма воспроизведена буквально покадрово), а заодно старается переиграть старые фильмы на поле путешествий во времени, неожиданных поворотов и самоиронии (и если бы шутки так назойливо не повторялись, то попытка была бы засчитана).
Самоиронии оказывается недостаточно, когда мрачная история про то, что будущее не предопределено, рассказывается на языке детского кино, с рейтингом «12+», с Шварценеггером в качестве поседевшего талисмана команды, с вставками комично неуместной драмы, которая задает неуместный градус патетики и дарит зрителю передышку между ураганным экшеном (с этим-то в фильме Тейлора все в порядке). Даже недурственный, хоть и раскрытый в трейлере, твист с мессией, который в альтернативном времени оказывается лже-пророком, несколько теряется в этом каскаде противоречий. «Генезис» неплохо ориентируется во вселенной «Терминатора», просто рассказывает новый космологический миф на суржике летнего подросткового блокбастера и мрачного ощущения тридцатилетней давности.
Последнее очень сложно адекватно ретранслировать в XXI век - гораздо сложнее, чем новое прочтение конфликта разума и чувств в броне робокопа
, ужас перед доисторическим
или мечты о новом фронтире
в далеком космосе, куда можно залететь на звездолете «Энтерпрайз». В нынешних условиях, когда сомнительна мизантропическая паранойя искусственного интеллекта, давно ставшая общим местом, новый «Терминатор» превращается в маску трупа, если под трупом подразумевать лицо настолько другой эпохи, что сейчас представить его живым практически невозможно. В формате целомудренного боевика – особенно. Хотя на уровне замысла «Генезис» вполне себе захватывающее кино, преисполненное духом 80-х, на который сейчас очевидный социальный запрос (посмотрите на восторг от дурацкого, но лихого ретро-треша Kung fury
). Просто эппловский лоск приложения «Генезис» истинному духу «Терминатора» совсем уж чужд.
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