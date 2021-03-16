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«Терминатор: Генезис»: iПокалипсис

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16 марта 2021
«Терминатор: Генезис» - пятый фильм культовой франшизы, которая в XXI веке терпит провал за провалом, что со Шварценеггером, что почти без него. «Генезис», пожалуй, лучше двух предыдущих попыток (хотя «Да придет спаситель» тоже нельзя отнести к однозначным провалам), но даже в альтернативной вселенной все идет не слишком-то по плану.

«Терминатор: Генезис»: iПокалипсис

В 2017 году случился Судный день: искусственный интеллект Скайнет увидел в людях главную угрозу для себя и ничтоже сумняшеся устроил Апокалипсис. Следующее десятилетие разумные роботы истребляли немногочисленных ополченцев, ведомых Джоном Коннором (Джейсон Кларк), периодически засылая в стан врага все более смертоносных терминаторов - киборгов под прикрытием человекоподобного облика. В 2029-м Коннор вместе с правой рукой Кайлом Ризом (Джей Кортни) ведет соратников в последний бой - на штурм укрепленного склада, который Скайнет избрал в качестве маскировки для последнего козыря - машины времени. Оттуда-то, когда измочаленные партизанщиной люди готовы праздновать победу, хитроумный искусственный разум и наносит последний удар: отправляет в прошлое терминатора, чтобы избавиться от Сары Коннор (Эмилия Кларк) и не допустить рождение будущего лидера сопротивления. Голый Риз в синих искрах отправляется с планом «перехват» в прошлое, но успевает заметить, как на любимого лидера нападает киборг последней модели.

«Терминатор: Генезис»: iПокалипсис

Дальше, по идее, должен был начаться первый кэмероновский «Терминатор», но прыгнувший в прошлое Риз оказывается не в том 84-м, а в альтернативном, где Сара так и не стала официанткой, а с девяти лет воспитывалась добрым репликантом модели Т-800 по кличке Папс (Арнольд Шварценеггер), который учил ее стрелять, выживать и убивать роботов. В другом 84-м Риза уже поджидает жидкий Т-1000 (место Роберта Патрика занял Ли Бен Хон), а также смутное воспоминание из альтернативного детства: загадочное приложение для смартфонов, компьютеров и прочих систем под названием «Генезис» в 2017-м обратится в «Скайнет» и вновь запустит механизм Судного дня. Действовать нужно не то чтобы быстро, но вовремя - и тут главное не ошибиться с годом.

«Терминатор: Генезис»: смотреть фильм онлайн

«Терминатор: Генезис», снятый Аланом Тейлором, постановщиком второго «Тора» и множества сериалов (в том числе нескольких эпизодов «Игры престолов»), с неуклюжим изяществом пытается решить главную загадку XXI века: как снять «Терминатора» в век высоких технологий так, чтобы он не слишком терялся на фоне мрачного ретрофутуризма Джеймса Кэмерона. Альтернативой ответу «никак» становились и легкомысленный боевик, и многосерийная сага про Сару Коннор, и фокусировка на ее сыне Джоне с Кристианом Бейлом в роли последнего. «Генезис» отправляет в плавильный чан вообще все, что было снято под заголовком «Терминатор», задорно цитирует культовую кэмероновскую дилогию (сцена появления Т-800 из первого фильма воспроизведена буквально покадрово), а заодно старается переиграть старые фильмы на поле путешествий во времени, неожиданных поворотов и самоиронии (и если бы шутки так назойливо не повторялись, то попытка была бы засчитана).

«Терминатор: Генезис»: iПокалипсис

Самоиронии оказывается недостаточно, когда мрачная история про то, что будущее не предопределено, рассказывается на языке детского кино, с рейтингом «12+», с Шварценеггером в качестве поседевшего талисмана команды, с вставками комично неуместной драмы, которая задает неуместный градус патетики и дарит зрителю передышку между ураганным экшеном (с этим-то в фильме Тейлора все в порядке). Даже недурственный, хоть и раскрытый в трейлере, твист с мессией, который в альтернативном времени оказывается лже-пророком, несколько теряется в этом каскаде противоречий. «Генезис» неплохо ориентируется во вселенной «Терминатора», просто рассказывает новый космологический миф на суржике летнего подросткового блокбастера и мрачного ощущения тридцатилетней давности.

Последнее очень сложно адекватно ретранслировать в XXI век - гораздо сложнее, чем новое прочтение конфликта разума и чувств в броне робокопа, ужас перед доисторическим или мечты о новом фронтире в далеком космосе, куда можно залететь на звездолете «Энтерпрайз». В нынешних условиях, когда сомнительна мизантропическая паранойя искусственного интеллекта, давно ставшая общим местом, новый «Терминатор» превращается в маску трупа, если под трупом подразумевать лицо настолько другой эпохи, что сейчас представить его живым практически невозможно. В формате целомудренного боевика – особенно. Хотя на уровне замысла «Генезис» вполне себе захватывающее кино, преисполненное духом 80-х, на который сейчас очевидный социальный запрос (посмотрите на восторг от дурацкого, но лихого ретро-треша Kung fury). Просто эппловский лоск приложения «Генезис» истинному духу «Терминатора» совсем уж чужд.


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обсуждение >>
№ 1
Кот Леопольд Матроскин   11.02.2017 - 15:19
Эти роботики еще шкандыбаются? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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