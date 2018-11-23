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«Супер Майк XXL»: Стриптиз на бис

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23 ноября 2018
Стриптиз на бис

«Супер Майк XXL»: Стриптиз на бис

Аполлоноподобный танцовщик Майк (Ченнинг Татум) завязал с шестом и воплощает заявленную три года назад мечту. У него есть крошечная фирма по производству дизайнерской мебели, мастерская, фургон и даже один подчиненный. Бывшие коллеги – «короли Тампы» Ричи (Джон Манганьелло), Кен (Мэтт Бомер), Тито (Адам Родригес) и Тарзан (Кевин Нэш) - тем временем собираются красиво проститься с профессией ударным выступлением на стриптиз-конвенции (есть и такая) и зовут Майка с собой – потанцевать и заработать. Заслышав о поездке, герой Татума исполняет победный танец у шлифовального станка и запрыгивает в фургон. Бывших стриптизеров, как и бывших режиссеров, не бывает: несмотря на то, что автор первого «Супер Майка» Стивен Содерберг с большим кино завязал и в сиквеле значится только оператором и монтажером, руку мастера видно в каждом кадре.

Более того, в режиссерское кресло «Супер Майка XXL» уселся давний коллега Содерберга и продюсер чуть ли не всех его фильмов – от «Оушенов» до «Больницы Никербокер» - Грегори Джейкобс. Вместе они избавляются от персонажа Мэттью МакКонахи, а с ним – от присутствовавших в первой части намеков на какую-либо серьезную драму. Горевать не стоит: на замену выбывшим актерам пришли сразу несколько новых – тут и «миссис Депп» Эмбер Херд, и Джада Пинкетт Смитт в роли хозяйки клуба для одиноких дам, и целая группа гибких чернокожих
стриптизеров.

«Супер Майк XXL»: Стриптиз на бис

Смысловой ряд под стать визуальному: люди в блестящих стрингах и с десятками (в общей сложности) кубиков пресса мчатся по дорогам Флориды, превращая «Супер Майка» в роуд-бадди-муви. От «роуд» – само путешествие с остановками то на пляже, то на заправке, то в шикарном особняке, полном неудовлетворенных женщин средних лет (Энди Макдауэлл с подругами). От «бадди» – утренние мальчишеские разговоры про «было или нет» и жалобы на слишком большой член.

Но на экране не просто качки-танцовщики, а люди с мечтой: кто-то - о продаже йогуртов собственного производства, кто-то - о певческой карьере, кто-то - о женщине, которая не испугается упомянутого выше негабаритного мужского достоинства. Новый «Супер Майк» не впадает ни в одну из опасных крайностей – в меру и глупости, и сентиментальности. Не в меру только танцев и обнаженной плоти. Формально – никакого секса, фактически – только он. В этом смысле команда Содерберга идет ва-банк, превращая даже условную постельную сцену в феерический номер со стулом, от которого у Эмбер Херд, кажется, совсем не наиграно глаза становятся размером с блюдце.

Ченнингу Татуму Содерберг уже не в первый раз находит идеальную роль и такой ракурс, что он заставляет массовку визжать, и вряд ли толпы женщин на съемочной площадке делают это по режиссерской указке. Сам актер в амплуа танцовщика как рыба в воде. Сказывается и личный опыт (еще до начала голливудской карьеры Татум танцевал стриптиз в том самом городе Тампа), и свобода движения – в прямом и переносном смысле, – которую дает актеру режиссер, здесь скрывающийся под маской монтажера и оператора. Даже лицо Татума – именно эту часть тела актера принято упрекать в невыразительности – кадр за кадром преображается до неузнаваемости. Откуда берутся (и куда пропадают в других картинах) все эти полуулыбки, хитрый взгляд и общее выражение не белозубого простачка, а рокового соблазнителя – одному Содербергу известно. Как в очередной раз ему известно, что именно ждет зритель любого пола от фильма о друзьях-стриптизерах. Не только стратегического оголения торсов каждые 15 минут, но и, к примеру, простой общечеловеческой идеи о том, что высшее счастье и благая цель – заставить женщину улыбнуться. С шестом или на шесте.

«Супер Майк XXL» в прокате со 2 июля.


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«Супер Майк XXL»: Стриптиз на бис фотографии
«Супер Майк XXL»: Стриптиз на бис фотографии
«Супер Майк XXL»: Стриптиз на бис фотографии
«Супер Майк XXL»: Стриптиз на бис фотографии
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№ 1
Irdy (Ростов-на-Дону)   23.11.2018 - 12:05
Насколько классным был первый фильм, настолько же этот - глупая тошнотворная пустышка (( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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