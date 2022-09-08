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«Миньоны»: Смешные и жёлтые

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8 сентября 2022
Почти сольный мультфильм о забавных прислужниках злодеев

«Миньоны»: Смешные и жёлтые

Забавные желтые чубрики, миньоны, прославившиеся благодаря мультфильмам «Гадкий Я» и «Гадкий Я 2», а также разнообразным крошечным фильмикам, бродящим по Интернету, теперь солируют в новом блокбастере, который так и называется — «Миньоны». Из этого полуторачасового эпического полотна о странном народце можно узнать всю поднаготную: что возникли они на заре истории, что всегда стремились служить злодеям, что извечно отличались редкостной незадачливостью... А еще про то, что даже самое смешное может перестать быть смешным, если показывать это полтора часа кряду.

Смотреть онлайн «Миньоны» Пьера Коффена и Кайла Балды
«Миньонов», пожалуй, можно назвать одним из самых ожидаемых мультфильмов года. Ни гениальную «Головоломку», ни великолепного изысканного «Барашка Шона», ни миротворческий «Дом» от студии DreamWorks широкий зритель не предвкушал с таким наслаждением. Уже за пару месяцев народ на улицах резко «обминьонился», а трейлеры фильма собрали только в англоязычном youtube 50 млн. просмотров.

«Миньоны»: Смешные и жёлтые

Фильм удивительным образом и оправдывает ожидания, и разочаровывает одновременно. Формально здесь есть все, что обещали ролик и реклама: много гэгов, гротеск, захватывающая история и, конечно, сами миньоны, которые не сходят с экрана. Вот они бегают за тиранозавром, предлагая свою помощь, вот устраивают деньрожденческий сюрприз Дракуле, вот во французских мундирах мерзнут на просторах российских зимних равнин, а вот, наконец, маленький народец обосновался в пещере... и заскучал, потерял смысл жизни и радость существования, ибо главная и единственная цель миньонов — служить суперзлодеям. Тут-то три смельчака — Кэвин, Боб и Стюарт — вызываются найти главного супер-злодея, служение которому придало бы их народу смысл. Кэвин, Боб и Стюарт отправляются в большой мир и оказываются в Америке 1960-х: хиппи, мир, любовь, рок-н-ролл и прочие прелести. Помыкавшись миньоны находят-таки себе хозяина, точнее хозяйку — первого супер-злодея женского пола — Скарлетт Оверкилл, чья главная злодейская мечта — завладеть британской короной.

«Миньоны»: Смешные и жёлтые

Вроде бы не в чем всю эту историю упрекнуть: сюжет авторы придумали неожиданный (вот и аналога даже в голову не приходит), характеры главных персонажей — тоже необычны, разных мелких шуток и шуточек в фильме так много, что моментами он больше похож на какой-нибудь «комедиклаб», а не на большое кино. И все же из зала выходишь с ощущением, что тебе подсунули «фальшивые елочные игрушки»: хоть и блестят они, а вот радости не приносят. На второй половине «Миньонов» становится откровенно скучно: события развиваются более чем предсказуемо, юмор, построенный на разного рода несуразностях (вроде звучащей некстати музыки из оперы Tommy) начинает утомлять, казаться избыточным и неуместным (ну да, авторы опять решили пошутить), а характеры основных героев обнаруживают абсолютное отсутствие объема, и фильм в результате сдувается как мыльный пузырь.

Удивляться тут нечему: то, что работает в двухминутном фильме, не всегда хорошо играет в полном метре, и прекрасные герои второго плана не всегда годятся на главные партии. А главное, что насильно смешон не будешь, ведь даже юмор в конце концов надоедает, если он не приправлен какими-нибудь глубокими (или пусть даже не очень глубокими) идеями.


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