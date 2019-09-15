«Человек-муравей»: Мистер Мускул

Сын-супергерой - горе в семье
Высококлассный инженер Скотт Лэнг (Пол Радд
), оттрубивший в тюрьме срок за робингудство, выходит на свободу, где его ждут болтливый кореш-мексиканец (Майкл Пенья
), штиль на бирже труда и пятилетняя лапонька-дочка, общаться с которой ему не позволяет бывшая жена. Лэнг устраивается в «Баскин Робинс», пытается продавать мороженое абсолютно тупым подросткам, но вскоре вновь оказывается на скользкой дорожке, финишная черта которой - защита человечества, а пит-стоп - вампирский особняк некоего Хэнка Пима (Майкл Дуглас
).
Взбалмошный старикан Пим, подстроивший собственное ограбление, чтобы завербовать Лэнга в качестве преемника, оказывается основателем компании «Пим Тех» и гениальным изобретателем еще без полагающегося маразма, но уже с возрастной желчностью. В 1989 году он потерял жену и рассорился седым Говардом Старком (Джон Слэттери
), попутно расквасив нос одной из шишек «Старк Индастриз», из-за своего величайшего открытия - частиц, способных в десятки раз уменьшать предметы и живых существ. Именно это изобретение привело к созданию специального костюма универсального солдата - человека-муравья.
Четверть века спустя Пим убеждает дочь Хоуп (Эванджелин Лилли
) ради общего дела поставить на паузу давнюю ссору и пытается остановить талантливого, но не очень высокоморального ученика Даррена Кросса (Кори Столл
), который практически с нуля воспроизвел уменьшающую формулу Пима и хочет продать ее богатеньким милитаристам. Тут-то один отец-из-рук-вон должен помочь другому так-себе-папаше.
Планете, впрочем, пока не угрожает ничего конкретного: запахнет жареным лишь в том случае, если новый костюм (уже боевой модели «Шершень», а не «Муравей») попадет в дурные руки - а в них нет недостатка, да и Кросс не только талантлив, но и алчен, и обижен на ментора Пима, в котором до поры до времени видел еще и родителя.
Именно фигура отца в «Человеке-муравье» Пейтона Рида
эксплуатируется на полную катушку - даже символично, что вторая фаза развития марвеловской киновселенной заканчивается отчетливой историей про папаш и разные стадии дочернего обожания/ненависти. Сын-супергерой - горе в семье, ну а если это фриланс главы семейства - то совсем швах. И несовместимость геройства с делами семейными - это глобальная марвеловская тема, затрагивающая большинство персонажей (от Тони Старка
до Тора
), в том числе и через отношения с папенькой.
Вообще держать в голове предыдущие фильмы Marvel становится все более желательно: в «Муравье» упоминаются события «Эры Альтрона»
, на минутку заходят ГИДРА и Сокол (Энтони Маки
), мелькают Пегги Картер (Хейли Этвелл
) и Говард Старк. В отличие от далеких путей Стражей Галактики
, извилистые тропки Пима и Лэнга пролегают максимально близко от излюбленных мест обитания других персонажей киновселенной, активно напоминая о предстоящих супергеройских сборах - Гражданской войне и Войне бесконечности. Но, несмотря на эту вовлеченность в единый мир, история про Человека-муравья немного сама по себе, идейно - даже сильнее, чем космическая одиссея Джеймса Ганна
про банду неудачников.
Ключевая разница, конечно, в масштабе: не случайно финальная битва начинается буквально в чемодане, а заканчивается на игрушечной железной дороге. «Человек-муравей» - это больше про веселых и находчивых, про маленьких людей, негласно объявивших войну крупным компаниям, чем про судьбы мира, исполинские фигуры героев или злодеев и необъятные пространства. Хотя в ленте Пейтона Рида
, сменившего на посту режиссера покинувшего проект Эдгара Райта
, и нет недостатка в полетах, взрывах и головокружительных поединках - Рид оказался ровно тем человеком, который безудержную фантазию Райта смог успешно заколотить в незанятый слот отлаженной марвеловской киновселенной, следуя переписанному сценарию.
Режиссер «Типа крутых легавых»
и «Зомби по имени Шон»
, а также фанат комиксов про Человека-муравья, Эдгар Райт написал первую версию сценария, которая студию по каким-то причинам не устроила, а переписанная версия не понравилась уже самому англичанину. Дух Райта, изобретательнейшего сатирика наших дней, местами удалось сохранить, но он изрядно поредел в коридорах классического восхождения нового героя. Таким образом, «Человек-муравей» выглядит не только разбавленной пародией на супергеройский фильм, но и уморительным комментарием к отношениям Эдгара Райта с тандемом Disney-Marvel.
Впрочем, в первую очередь примечательна оппозиция «Муравья» по отношению к «Мстителям»: жажде наживы (Кросс) и одержимой вере в свое право решать за миллионы, которое аукнулось Тони Старку в «Эре Альтрона», противопоставляется слаженная работа муравьев и людей, действующих, что называется, за идею. Лэнг же и в тюрьму-то угодил за то, что обворовал банковскую фирму, которая ранее «законно» кинула своих вкладчиков. Согласившись на обучение у доктора Пима и его дочери, потерявших контроль над собственными разработками «Пим Тех», Лэнг проходит стадию становления и получает прививку от индивидуализма. Такой вот антикапитолистический блокбастер, снятый в недрах одной из самых успешных киностудий XXI века.
На стадии отдельного фильма «Человек-муравей» подкупает индивидуальной интонацией, обилием шуток и взглядом под ноги, где оказывается тоже есть решение земных проблем - не только же в космосе. Таких интонаций и шероховатостей отдельным фильмам киновселенной, прямо скажем, недостает: иногда и на самом большом аттракционе на свете хочется шуток про айсберг, утопивший ДиКаприо, и откровенного хулиганства вроде гигантского муравья, заменяющего собаку.
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спасибо, мы устранили это недоразумение.