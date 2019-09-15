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«Человек-муравей»: Мистер Мускул

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15 сентября 2019
Сын-супергерой - горе в семье

«Человек-муравей»: Мистер Мускул

Высококлассный инженер Скотт Лэнг (Пол Радд), оттрубивший в тюрьме срок за робингудство, выходит на свободу, где его ждут болтливый кореш-мексиканец (Майкл Пенья), штиль на бирже труда и пятилетняя лапонька-дочка, общаться с которой ему не позволяет бывшая жена. Лэнг устраивается в «Баскин Робинс», пытается продавать мороженое абсолютно тупым подросткам, но вскоре вновь оказывается на скользкой дорожке, финишная черта которой - защита человечества, а пит-стоп - вампирский особняк некоего Хэнка Пима (Майкл Дуглас).

Взбалмошный старикан Пим, подстроивший собственное ограбление, чтобы завербовать Лэнга в качестве преемника, оказывается основателем компании «Пим Тех» и гениальным изобретателем еще без полагающегося маразма, но уже с возрастной желчностью. В 1989 году он потерял жену и рассорился седым Говардом Старком (Джон Слэттери), попутно расквасив нос одной из шишек «Старк Индастриз», из-за своего величайшего открытия - частиц, способных в десятки раз уменьшать предметы и живых существ. Именно это изобретение привело к созданию специального костюма универсального солдата - человека-муравья.

«Человек-муравей»: Мистер Мускул

Четверть века спустя Пим убеждает дочь Хоуп (Эванджелин Лилли) ради общего дела поставить на паузу давнюю ссору и пытается остановить талантливого, но не очень высокоморального ученика Даррена Кросса (Кори Столл), который практически с нуля воспроизвел уменьшающую формулу Пима и хочет продать ее богатеньким милитаристам. Тут-то один отец-из-рук-вон должен помочь другому так-себе-папаше.
Планете, впрочем, пока не угрожает ничего конкретного: запахнет жареным лишь в том случае, если новый костюм (уже боевой модели «Шершень», а не «Муравей») попадет в дурные руки - а в них нет недостатка, да и Кросс не только талантлив, но и алчен, и обижен на ментора Пима, в котором до поры до времени видел еще и родителя.

Именно фигура отца в «Человеке-муравье» Пейтона Рида эксплуатируется на полную катушку - даже символично, что вторая фаза развития марвеловской киновселенной заканчивается отчетливой историей про папаш и разные стадии дочернего обожания/ненависти. Сын-супергерой - горе в семье, ну а если это фриланс главы семейства - то совсем швах. И несовместимость геройства с делами семейными - это глобальная марвеловская тема, затрагивающая большинство персонажей (от Тони Старка до Тора), в том числе и через отношения с папенькой.

«Человек-муравей»: Мистер Мускул

Вообще держать в голове предыдущие фильмы Marvel становится все более желательно: в «Муравье» упоминаются события «Эры Альтрона», на минутку заходят ГИДРА и Сокол (Энтони Маки), мелькают Пегги Картер (Хейли Этвелл) и Говард Старк. В отличие от далеких путей Стражей Галактики, извилистые тропки Пима и Лэнга пролегают максимально близко от излюбленных мест обитания других персонажей киновселенной, активно напоминая о предстоящих супергеройских сборах - Гражданской войне и Войне бесконечности. Но, несмотря на эту вовлеченность в единый мир, история про Человека-муравья немного сама по себе, идейно - даже сильнее, чем космическая одиссея Джеймса Ганна про банду неудачников.

Ключевая разница, конечно, в масштабе: не случайно финальная битва начинается буквально в чемодане, а заканчивается на игрушечной железной дороге. «Человек-муравей» - это больше про веселых и находчивых, про маленьких людей, негласно объявивших войну крупным компаниям, чем про судьбы мира, исполинские фигуры героев или злодеев и необъятные пространства. Хотя в ленте Пейтона Рида, сменившего на посту режиссера покинувшего проект Эдгара Райта, и нет недостатка в полетах, взрывах и головокружительных поединках - Рид оказался ровно тем человеком, который безудержную фантазию Райта смог успешно заколотить в незанятый слот отлаженной марвеловской киновселенной, следуя переписанному сценарию.

«Человек-муравей»: Мистер Мускул

Режиссер «Типа крутых легавых» и «Зомби по имени Шон», а также фанат комиксов про Человека-муравья, Эдгар Райт написал первую версию сценария, которая студию по каким-то причинам не устроила, а переписанная версия не понравилась уже самому англичанину. Дух Райта, изобретательнейшего сатирика наших дней, местами удалось сохранить, но он изрядно поредел в коридорах классического восхождения нового героя. Таким образом, «Человек-муравей» выглядит не только разбавленной пародией на супергеройский фильм, но и уморительным комментарием к отношениям Эдгара Райта с тандемом Disney-Marvel.

Впрочем, в первую очередь примечательна оппозиция «Муравья» по отношению к «Мстителям»: жажде наживы (Кросс) и одержимой вере в свое право решать за миллионы, которое аукнулось Тони Старку в «Эре Альтрона», противопоставляется слаженная работа муравьев и людей, действующих, что называется, за идею. Лэнг же и в тюрьму-то угодил за то, что обворовал банковскую фирму, которая ранее «законно» кинула своих вкладчиков. Согласившись на обучение у доктора Пима и его дочери, потерявших контроль над собственными разработками «Пим Тех», Лэнг проходит стадию становления и получает прививку от индивидуализма. Такой вот антикапитолистический блокбастер, снятый в недрах одной из самых успешных киностудий XXI века.

«Человек-муравей»: Мистер Мускул

На стадии отдельного фильма «Человек-муравей» подкупает индивидуальной интонацией, обилием шуток и взглядом под ноги, где оказывается тоже есть решение земных проблем - не только же в космосе. Таких интонаций и шероховатостей отдельным фильмам киновселенной, прямо скажем, недостает: иногда и на самом большом аттракционе на свете хочется шуток про айсберг, утопивший ДиКаприо, и откровенного хулиганства вроде гигантского муравья, заменяющего собаку.


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«Человек-муравей»: Мистер Мускул фотографии
«Человек-муравей»: Мистер Мускул фотографии
«Человек-муравей»: Мистер Мускул фотографии
«Человек-муравей»: Мистер Мускул фотографии
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№ 1
Meduza (Пермь)   17.07.2015 - 08:44
прошу прощения, но мороженое и жареный пишутся с одной буквой н... читать далее>>
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спасибо, мы устранили это недоразумение.
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