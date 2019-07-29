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«Пиксели»: Пакман атакует!

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29 июля 2019
Экшн о потерянном времени

«Пиксели»: Пакман атакует!

В 1982-м проходит первое соревнование по играм на аркадных автоматах, где еврейского вида мальчуган Сэм Бреннер, щелкающий, как орешки, игровые паттерны, уступает в финале говорливому карлику Эдди «Огненному бластеру» Планту. Запись соревнования в специальной капсуле отправляют в космос и на время забывают об историческом событии. Спустя тридцать лет сильно уязвленный вторым местом Бреннер (Адам Сэндлер) продолжает тянуть лямку неудачника, занимаясь установкой приставок в домах богатых и успешных. Его глуповатый и полноватый друг детства Уилл Купер (Кевин Джеймс) - невероятным образом президент США, а приятель-вундеркинд Ладлоу (Джош Гэд) копошится в теориях заговора, которые коллекционирует в бабушкином подвале в перерывах между одами первой и единственной любви - Леди Лизе (Эшли Бенсон), героине одной из старинных игр. Их истории могли бы стать тремя разными комедиями, если бы не инопланетное вторжение: Землю атакуют пришельцы, использующие в качестве оружия исполинские копии тех самых аркад, в которые население планеты рубилось три десятилетия назад. Змейка, Pac Man и Donkey Kong расстелили перед защитниками человечества виртуальное поле боя, на котором и решится судьба цивилизации. И когда армия оказалась бессильна, в бой пошли - правильно - геймеры со стажем, к которым примкнул мариновавшийся в тюрьме «Огненный бластер» (Питер Динклэйдж).

«Пиксели»: Пакман атакует!

«Пиксели» Криса Коламбуса родились из одноименной короткометражки Патрика Жана, который в этом году должен дебютировать в полном метре, а пока может наблюдать, как из его любопытного замысла большую комедию в четыре руки сделали Тимати Даулинг и Тим Херлихи (первый уже однажды работал с Сэндером, второй делает это регулярно в течение последних 20 лет). Собственно, «Пиксели» - это классическая комедия про неудачника, который не просто все-таки чего-то добивается, а оказывается избранным, Нео на грани кризиса среднего возраста, который за полчаса до предполагаемого конца света встречает красивую и разведенную женщину Вайолет (Мишель Монахэн), работающую в ВС США.

«Пиксели»: Пакман атакует!

Герои двух других американских комиков, еще одного заложника амплуа Кевина Джеймса и идущего в гору Джоша Гэда, тоже преодолевают проблемы на личном фронте (каждый по-своему, но оба при небольшой поддержке друзей), а Питер Динклэйдж, кажется, зашел покуражиться, покрутить нервы герою Сэндлера и бросить несколько томных взглядов на Серену Уильямс (с эпизодическими ролями у «Пикселей» дела ничуть не хуже, чем у «Шпиона»). Используя столько близких по функциям и комедийным навыкам персонажей, сценаристы получили возможность своевременно менять ретранслятора острот и плотно комбинировать гэги, избегая зрительского переутомления тем же Сэндлером, который уже давно и плотно ассоциируется с «Золотой малиной».

«Пиксели»: Пакман атакует!

Но хоть в сердце «Пикселей» и вертятся шестеренки еще одной комедии о том, как последние стали первыми, это не мешает фильму Криса Коламбуса быть и пародией на картины про инопланетную угрозу («День независимости» с градом пикселей), и ретро-экшном, который сравнительно плодотворно эксплуатирует волну теплых воспоминаний о 80-х и следующую за ней тоску по 90-м, запрос на которые уже вылился в ремейки «Робокопа» и «Вспомнить все», продолжение «Терминатора» и сиквел «Парка Юрского периода». Заодно лента про то, как Сэндлер спас Землю, объясняет разницу между ожиданием и реальностью как зрителей, так и, надо думать, продюсеров.

«Пиксели»: Пакман атакует!

Точки над i расставляет уже пролог, описывающий безоблачный 82-ой, когда игровые автоматы были большими, а американские мальчики и девочки на каждом углу торговали лимонадом. Примерно тогда же начался путь в большом кино Криса Коламбуса, синонима семейного кино 90-х, который весь XXI век не может найти себе места и впрягается в одну подростковую франшизу за другой (справедливости ради - с первыми фильмами о Гарри Поттере у него получилось). Минут пятнадцать экранного времени, словно вырезанные из фильма тридцатилетней давности, сходу объясняют, почему сейчас не стоит снимать так, как раньше - киноязык устарел, на это больно смотреть без ретроспективной призмы или дымки приятных воспоминаний.

«Пиксели»: Пакман атакует!

Печально, что только в этих сценах Коламбус, кажется, резвится от души, чтобы дальше по графику отснять остальную и основную часть фильма, разворачивающуюся в не такой интересной современности. Зато становится кристально ясно, что интерес к культуре тридцатилетней давности сейчас кое-как можно воспроизвести эстетически, прорисовав пиксели и персонажей так, как во времена Donkey Kong просто и не снилось, но дух оказывается утерян безвозвратно. Поэтому как бы ни глупо звучала идея о нападении Пакмэна на Нью-Йорк, при правильном комедийном обрамлении, которое Даулингу и Херлихи на удивление удалось, это в разы честнее, чем ностальгический, но бескровный в буквальном смысле «Терминатор: Генезис». В конце концов, 80-е - это не только конкретные музыка, имена и бренды. Это еще и расцвет продиктованного художественным замыслом насилия. А детское кино, даже с завуалированными взрослыми шутками, начиналось с благостной панорамы улицы и мальчика на велосипеде - это Коламбус знает, как никто другой.



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