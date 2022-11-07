«Ускорение»: 90-е категории «Б»

Вторичный боевик про месть с Куриленко в роли Слая
Четверо в навороченных костюмах и при масках, изменяющих голос, грабят очень крутой банк под барабанную дробь уличных музыкантов. Когда бриллианты уже в кармане, один из налетчиков решает застрелить охранника, но получает отпор от коллеги. Происходит нелепая потасовка, с хорошего грабителя срывает маску, и оказывается, что это симпатичная грабительница (Ольга Куриленко
). Дебошир ловит пулю, а три с половиной авантюриста делают ноги.
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«Ускорение» Стивена Эс Кампанелли
Утром портреты Алекс, обнажившей свое лицо, грустно смотрят на зрителей новостей, та — красит волосы и примеряет новые линзы, а ее бывший любовник и инициатор ограбления Фрэнк (Эйдан Уайток
) велеречиво описывает дальнейший план, который разобьется об ехидную улыбку мистера Вашингтона (Джеймс Пьюрфой
) и его банду чистильщиков. Жестокий джентльмен в пальто работает на некоего сенатора (Морган Фриман
), мечтающего стать президентом, чья ахиллесова пята по несчастливой случайности хранилась в виде флешки среди драгоценных камешков. Ну а дальше — долгая-долгая погоня и разоблачение властей.
«Ускорение» Стивена Эс Кампанелли
очевидно срисовано с очередного последнего дела престарелого героя боевика, с той лишь разницей, что за условного Слая здесь модель Куриленко, а в качестве референсов — боевики Люка Бессона
до того, как он сошел с ума (и даже чуть-чуть после), и корейский «Олдбой»
. С динамикой — тем самым ускорением — дебютант Кампанелли на первых порах справляется, но как только герои останавливаются, чтобы поговорить, дело начинает пахнуть не просто категорией «Б», а худшими ее проявлениями («Знаю, что ты думаешь: Замочила того идиота, а теперь разберусь с этим»
, — с серьезным шрамированным лицом вещает профессиональный убийца).
С самой историей тоже не все гладко: двигателем сюжета выступает то бог из машины, то попросту идиоты без внятной мотивации, которых в «Ускорении» подавляющее большинство, а за остальных отдуваются известные и не очень артисты. Если бы не харизма Пьюрфоя, который в местном балагане умудряется сохранять стальной блеск, то эта наполовину южноафриканская подделка под боевики 90-х совсем развалилась бы на куски.
Операторское прошлое режиссера многое объясняет — и кислые визионерские амбиции, и необязательную рекламу трусов, и жуткую эклектичность: Кампанелли работал одним из многочисленных операторов или стедикамщиком на многих проектах — от «Тонкой красной линии» Малика
до всех фильмов Клинта Иствуда
за последние 20 лет. «Ускорение» выглядит именно таким диким миксом из подсмотренного у мастеров, в который попали худшие каверы на лучшие образчики жанра, — политизированные боевики про месть.
Финальный щелбан по носу американским генералам, жаждущим новой вoйны, и амбициозным политикам, готовым ради карьеры устроить второе 11 сентября, легко теряется в потоке банальных сюжетных ходов, среди которых совсем нелепо смотрится заявка на сиквел. Впрочем, настоящий приговор заключается в том, что единственная смешная шутка (по совместительству живая реплика) касается «вспышки Эболы» в комфортабельном отеле. Дух времени, так сказать.
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