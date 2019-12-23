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«Шальная карта»: Казенный дом и дальняя дорога

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23 декабря 2019
Джейсон Стэйтем тоскует и ломает кости

«Шальная карта»: Казенный дом и дальняя дорога

Крутой парень и бывший азартный игрок Ник (Джейсон Стэйтем) коротает дни в Лас-Вегасе и берется за любую халтуру – может разыграть сценку с нападением, чтобы придать веса какому-нибудь «командировочному» болвану в глазах его девицы, а может и поработать на робкого и юного миллионера (Майкл Ангарано) в качестве гида и телохранителя одновременно. Размеренная жизнь меняется, как только Ник решает отомстить за свою подружку-проститутку, избитую итальянским гангстером-садистом Дэнни ДеМарко (Майло Вентимилья). Дальше все должно было бы идти по накатанной колее поджанра «фильм Джейсона Стэйтема», если бы не постоянные смены темпа и щедро разбросанные в фильме эпизоды, где главная звезда пытается играть драму.

За ремейк нуаристого боевика «Гнев» 1986 года с Бертом Рейнолдсом изначально должен был взяться Брайан Де Пальма, и при просмотре поневоле ловишь себя на мысли, как бы изобретательно он снял ту или иную сцену. Вместо него режиссировать взялся Саймон Уэст, уже делавший не так давно ремейк позабытого боевика со Стэйтемом в главной роли - «Механик». Уэста принято называть «крепким ремесленником» и в одном ему нужно отдать должное – сцены с мордобоем он весь фильм снимает по-разному и с одинаковым азартом. Все остальное время «Шальная карта» отчаянно буксует, но в этом даже есть какое-то сонное очарование.

«Шальная карта»: Казенный дом и дальняя дорога

Казалось бы, в Вегасе не заскучаешь - за игровыми столами теряют сотни тысяч долларов, кулаки и ножи портят человеческую плоть, мечты разлетаются на куски, а двойная водка затуманивает память. При этом не очень-то хороший актер Стэйтем словно не играет, а проживает тоску по недостижимому счастью, и в кои-то веки на него интересно смотреть не только в моменты, когда он ломает кому-то кости. Очевидно, что этот проект привлек его возможностью наконец-то размять лицевые мускулы, и пусть ему и не хватает непринужденной харизмы Берта Рейнолдса, он хотя бы старается попробовать что-то новое. Хорошие актеры и актрисы второго плана (Стэнли Туччи, Хоуп Дэвис, Энн Хеч), появляясь на несколько минут, одновременно показывают мастер-класс игры и привносят в картину элементы необходимого жизнеподобия.

Лас-Вегас не раз представал в кино как дробилка человеческих чаяний и надежд («Покидая Лас-Вегас», «Казино»), и если фильму Уэста и не хватает драматизма или размаха самых удачных картин про этот город-сказку, он все же остается в памяти как симпатичный курьез. С другой стороны, как известно, «все, что случилось в Вегасе, остается в Вегасе», а Стэйтем в финале явно не собирается в нем оставаться – список будущих проектов актера и спортсмена включает в себя «Механик-2» и «Форсаж-8».


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Американское киноБоевикДмитрий Карпюкремейк
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Майкл АнгараноМило ВентимильяБрайан Де ПальмаХоуп ДэвисБёрт РейнолдсДжейсон СтэтэмСтэнли ТуччиСаймон УэстЭнн Хэч
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ГневКазиноМеханикПокидая Лас-ВегасШальная карта

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«Шальная карта»: Казенный дом и дальняя дорога фотографии
«Шальная карта»: Казенный дом и дальняя дорога фотографии
«Шальная карта»: Казенный дом и дальняя дорога фотографии
«Шальная карта»: Казенный дом и дальняя дорога фотографии
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№ 1
Маховецкий   27.07.2015 - 11:30
Мощнейшая харизма Стэйтема делают запоминающимися рекламные ролики ко многим из фильмов с его участием. Но фильмы получаются бедными, неинтересными, пустыми. Они входят в состав той культуры, которая культурой... читать далее>>
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