«Шальная карта»: Казенный дом и дальняя дорога

Джейсон Стэйтем тоскует и ломает кости
Крутой парень и бывший азартный игрок Ник (Джейсон Стэйтем
) коротает дни в Лас-Вегасе и берется за любую халтуру – может разыграть сценку с нападением, чтобы придать веса какому-нибудь «командировочному» болвану в глазах его девицы, а может и поработать на робкого и юного миллионера (Майкл Ангарано
) в качестве гида и телохранителя одновременно. Размеренная жизнь меняется, как только Ник решает отомстить за свою подружку-проститутку, избитую итальянским гангстером-садистом Дэнни ДеМарко (Майло Вентимилья
). Дальше все должно было бы идти по накатанной колее поджанра «фильм Джейсона Стэйтема», если бы не постоянные смены темпа и щедро разбросанные в фильме эпизоды, где главная звезда пытается играть драму.
За ремейк нуаристого боевика «Гнев»
1986 года с Бертом Рейнолдсом
изначально должен был взяться Брайан Де Пальма
, и при просмотре поневоле ловишь себя на мысли, как бы изобретательно он снял ту или иную сцену. Вместо него режиссировать взялся Саймон Уэст
, уже делавший не так давно ремейк позабытого боевика со Стэйтемом в главной роли - «Механик»
. Уэста принято называть «крепким ремесленником» и в одном ему нужно отдать должное – сцены с мордобоем он весь фильм снимает по-разному и с одинаковым азартом. Все остальное время «Шальная карта»
отчаянно буксует, но в этом даже есть какое-то сонное очарование.
Казалось бы, в Вегасе не заскучаешь - за игровыми столами теряют сотни тысяч долларов, кулаки и ножи портят человеческую плоть, мечты разлетаются на куски, а двойная водка затуманивает память. При этом не очень-то хороший актер Стэйтем словно не играет, а проживает тоску по недостижимому счастью, и в кои-то веки на него интересно смотреть не только в моменты, когда он ломает кому-то кости. Очевидно, что этот проект привлек его возможностью наконец-то размять лицевые мускулы, и пусть ему и не хватает непринужденной харизмы Берта Рейнолдса, он хотя бы старается попробовать что-то новое. Хорошие актеры и актрисы второго плана (Стэнли Туччи
, Хоуп Дэвис
, Энн Хеч
), появляясь на несколько минут, одновременно показывают мастер-класс игры и привносят в картину элементы необходимого жизнеподобия.
Лас-Вегас не раз представал в кино как дробилка человеческих чаяний и надежд («Покидая Лас-Вегас»
, «Казино»
), и если фильму Уэста и не хватает драматизма или размаха самых удачных картин про этот город-сказку, он все же остается в памяти как симпатичный курьез. С другой стороны, как известно, «все, что случилось в Вегасе, остается в Вегасе», а Стэйтем в финале явно не собирается в нем оставаться – список будущих проектов актера и спортсмена включает в себя «Механик-2»
и «Форсаж-8»
.
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