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«Левша»: Бьют его рукой и палкой

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16 августа 2021
Душераздирающая спортивная драма со смачно снятыми поединками на ринге

«Левша»: Бьют его рукой и палкой

Билли Хоуп (Джейк Джилленхол), воспитанник детского дома и выходец из трущоб, а ныне чемпион по боксу в полутяжелом весе, живет счастливой жизнью. У него есть шикарный дом, красавица-жена (Рэйчел МакАдамс) и умница-дочка (Уна Лоуренс), а главное — сознание, что всего этого он добился сам. Но злая судьба вдруг обрушивается на него со всей своей безжалостностью — жена погибает прямо на вечеринке от случайного выстрела, после удара в лицо рефери во время боя Билли дисквалифицируют, и он лишается не только дома за долги, но и родительских прав. Падение на дно происходит молниеносно, а вот для возвращения дочки и права драться на ринге Хоупа придется начать все с нуля, сперва взявшись за швабру в тренировочном зале у строгого, но справедливого Тика Уиллиса (Форест Уайтейкер). Придет время, и бывший агент Билли (Фифти Сент) заглянет к нему в зал с выгодным предложением.

«Левша»: смотреть фильм онлайн

Спортивная драма иногда халтурящего, но небесталанного режиссера Антуана Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель») была бы совсем тяжкой в своей душераздирательности, если бы не два жирных «но» — смачно снятые поединки на ринге и актерские старания Джилленхола и Уайтейкера. Для Джейка это, безусловно, бенефис, который длится, кажется, со времен «Принца Персии» — с каждым последующим фильмом он постоянно ставит перед собой непростые актерские задачи и отлично с ними справляется («Пленницы», «Враг», «Стрингер»).

«Левша»: Бьют его рукой и палкой

Здесь Джилленхол под руководством режиссера влезает на территорию одной из частей «Рокки» и при этом растворяется в роли не хуже Де Ниро в «Бешеном быке». Да, возможно, играет он все время в одной тональности, постоянно на грани истерики и взрыва, но это у него весьма здорово получается. В конце концов, именно отчаяние и упертость помогают ему придти к положительному результату, и остается только радоваться, что вместо него в фильме не снялся Эминем, под которого эта картина готовилась, как своеобразный сиквел «8 мили».

Другое дело — сдержанная манера Уайтейкера, одинаково хорошего и здесь, в роли почти что не пьющего тренера, и в образах живущего по кодексу Бусидо киллера («Пес-призрак: Путь самурая»), честного («Заложница 3», «Возвращение героя») и нечестного копа («Короли улиц») и кровавого палача Иди Амина («Последний король Шотландии»). Именно благодаря его усталому и печальному виду «Левша» приобретает какое-то новое измерение и не превращается в пародию.

Впрочем, главное в драмах про бокс — все же бокс, и вот здесь к Фукуа никаких претензий быть не может. Пусть в остальной части фильма капают слезы, но в начале и конце «Левши» проливаются только пот и кровь, да так, что чуть ли не начинаешь скандировать имя Билли вслух. У главного героя, конечно, и так все должно получиться, но главный секрет спортивного фильма — когда забываешь про такие условности.


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