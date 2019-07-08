«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома

Похожая на бондиану очередная часть экшн-франшизы с Томом Крузом
В многообещающие первые минуты фильма где-то в Белоруссии агент Итан Хант (Том Круз
) цепляется за взлетающий самолет с чеченскими боевиками, влезает в салон и ловко экспроприирует груз оружия. Впрочем, за успешным стартом следуют неприятности: отдел Ханта за постоянное нарушение правил прикрывает глава ЦРУ (Алек Болдуин
), а сам он при содействии загадочной Ильзы Фауст (Ребекка Фергюсон
) сбегает из рук наемников организации «Синдикат», залегает на дно и даже отпускает бороду.
В мире шпионажа доверять нельзя никому, в особенности близким друзьям, но Бенджи Данн (Саймон Пегг
), Лютер Стикелл (Винг Реймс
) и Уильям Брандт (Джереми Реннер
) являются исключениями из правил. С ними и соблазнительной Ильзой Фауст, на которую точно не стоит полагаться, Хант приложит все усилия для уничтожения «Синдиката» во главе с циничным и безжалостным Соломоном Лейном (Шон Харрис
).
Режиссер Кристофер Маккуори
уже не раз работал с Крузом: кроме режиссуры «Джека Ричера»
, он принимал участие в написании сценариев «Грани будущего»
и «Операции Валькирия»
. «Миссию» он снял уверенно и добротно, а отдельные сцены, как, например, погоня по улицам Касабланки или достойная Де Пальмы
и Хичкока
попытка покушения на федерального канцлера в Венской опере, поставлены и вовсе великолепно. К сожалению, ко второй половине фильма действие начинает ощутимо провисать, а интрига расползаться на белые нитки, из-за чего кажется, что он идет дольше своих двух с небольшим часов. Очевидно, что Маккуори не очень удалось выдержать баланс комичного и крутого, в отличие от его предшественника, мультипликатора Брэда Берда
, снявшего «Протокол «Фантом»
.
В какие-то моменты «Племя изгоев»
воспринимается как часть бондианы, и это в общем неудивительно: в 60-е годы сериал «Миссия невыполнима» задумывался именно как американский ответ Бонду. Более того, фильм смотрится не в пример удачнее некоторых картин про Бонда с Дэниэлом Крэйгом
и уж точно всех фильмов с Пирсом Броснаном
. Однако это сомнительное утешение: в карьере Итана Ханта были все же главы значительно ярче и увлекательнее. Но особо брюзжать тоже не стоит – 53-летний Том Круз в отличной форме и даже совершал сам опаснейшие трюки без дублера, Ребекка Фергюсон в одинаковой степени излучает сексуальность, уязвимость и коварство. И, конечно же, есть эпизод с маской, что, может быть, и пустячок, но скорее приятно.