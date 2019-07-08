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«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома

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8 июля 2019
Похожая на бондиану очередная часть экшн-франшизы с Томом Крузом

«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома

В многообещающие первые минуты фильма где-то в Белоруссии агент Итан Хант (Том Круз) цепляется за взлетающий самолет с чеченскими боевиками, влезает в салон и ловко экспроприирует груз оружия. Впрочем, за успешным стартом следуют неприятности: отдел Ханта за постоянное нарушение правил прикрывает глава ЦРУ (Алек Болдуин), а сам он при содействии загадочной Ильзы Фауст (Ребекка Фергюсон) сбегает из рук наемников организации «Синдикат», залегает на дно и даже отпускает бороду.

В мире шпионажа доверять нельзя никому, в особенности близким друзьям, но Бенджи Данн (Саймон Пегг), Лютер Стикелл (Винг Реймс) и Уильям Брандт (Джереми Реннер) являются исключениями из правил. С ними и соблазнительной Ильзой Фауст, на которую точно не стоит полагаться, Хант приложит все усилия для уничтожения «Синдиката» во главе с циничным и безжалостным Соломоном Лейном (Шон Харрис).

«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома

Режиссер Кристофер Маккуори уже не раз работал с Крузом: кроме режиссуры «Джека Ричера», он принимал участие в написании сценариев «Грани будущего» и «Операции Валькирия». «Миссию» он снял уверенно и добротно, а отдельные сцены, как, например, погоня по улицам Касабланки или достойная Де Пальмы и Хичкока попытка покушения на федерального канцлера в Венской опере, поставлены и вовсе великолепно. К сожалению, ко второй половине фильма действие начинает ощутимо провисать, а интрига расползаться на белые нитки, из-за чего кажется, что он идет дольше своих двух с небольшим часов. Очевидно, что Маккуори не очень удалось выдержать баланс комичного и крутого, в отличие от его предшественника, мультипликатора Брэда Берда, снявшего «Протокол «Фантом».

«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома

В какие-то моменты «Племя изгоев» воспринимается как часть бондианы, и это в общем неудивительно: в 60-е годы сериал «Миссия невыполнима» задумывался именно как американский ответ Бонду. Более того, фильм смотрится не в пример удачнее некоторых картин про Бонда с Дэниэлом Крэйгом и уж точно всех фильмов с Пирсом Броснаном. Однако это сомнительное утешение: в карьере Итана Ханта были все же главы значительно ярче и увлекательнее. Но особо брюзжать тоже не стоит – 53-летний Том Круз в отличной форме и даже совершал сам опаснейшие трюки без дублера, Ребекка Фергюсон в одинаковой степени излучает сексуальность, уязвимость и коварство. И, конечно же, есть эпизод с маской, что, может быть, и пустячок, но скорее приятно.


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Рецензии:
«Обливион»
«Джек Ричер»
«Грань будущего»
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом»
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«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома фотографии
«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома фотографии
«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома фотографии
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