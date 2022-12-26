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«Стрингер»: Надо больше крови

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26 декабря 2022
Криминальная драма с элементами сатиры

«Стрингер»: Надо больше крови

Карьера Луи Блюма начиналась не ахти — с ворованной мелочёвки вроде проволочной сетки для заборов. Продавая скупщикам краденного мало кому нужное барахло, он соглашался на любые деньги, даже самые ничтожные. Однажды парень стал свидетелем того, как группа стрингеров снимала полицейских, которые спасли пострадавшего в автомобильной аварии. Увиденное натолкнуло его на мысль, что он тоже так сможет, и Луи поспешил разменять краденный велосипед на видеокамеру и перехватчик полицейских переговоров. Поначалу у него ничего не получалось: полицейские относились к нему как к зеваке, отталкивали от мест происшествий, а новоиспечённые коллеги смеялись над ним и советовали отступить. Но настырность и отсутствие каких-либо эмоций при виде трупов сделали своё дело — Луи заснял свой первый сюжет и принёс его Нине, редактору телеканала с низкими рейтингами. Так началось восхождение циничного и бездушного короля стрингеров, готового ради отличного кадра на всё...

Смотреть онлайн «Стрингер»
«Стрингер» Дэна Гилроя, написавшего в своё время сценарии к «Запределью» и «Живой стали», представляет собой криминальную драму с элементами сатиры. Режиссёр-дебютант старательно живописует нравы лос-анджелесских телевизионщиков и стрингеров, сгущает и без того мрачные краски в ночной жизни Лос-Анджелеса и в характере главного героя, но при этом обходит стороной все острые углы сюжета. Показателен в этом плане эпизод с расстрелом семьи в зажиточном доме, который Луи зафиксировал на камеру, приехав на место преступления раньше полицейских. Комментируя происходящее на экране, ведущие новостей при виде детской кроватки в один голос воскликнули: «Неужели там ребёнок?» Разумеется, детского трупика там не оказалось, хотя для ещё более тягостной картины он бы пригодился. И такого сглаживания моментов, взрывоопасных с моральной точки зрения, в картине предостаточно. Гилрой обходит стороной и личную жизнь Блюма, хотя в диалогах между Ниной и Луи прямо говорится об их сексуальной связи. Впрочем, зрителям и так хватает омерзительных черт характера Блюма, так что пусть хотя бы это останется за кадром.

«Стрингер»: Надо больше крови

Джейк Джилленхол в который раз доказал, что ради роли способен на полное перевоплощение. Сбросив 15 килограмм и проведя в спортзале по 8 часов в день, актёр превратился в крепкого жилистого зверька, который может и больно укусить, и убить исподтишка. Без эмоций, без какой-либо привязанности (не считая Нину), практически робот с единственной целью — зафиксировать на камеру кровь и насилие. Собственно картина не только о стрингерах, перешедших черту дозволенного, а о любой одержимости, включая кинематографическую. Ведь и режиссёры, и операторы (здесь мы наблюдаем блестящую работу Роберта Элсуита), и актёры идут на многие жертвы ради совершенного кадра.

Остальные актёры несколько теряются в тени Джилленхола. Билл Пэкстон предстал в образе повидавшего многое стрингера, не разглядевшего опасность в тщедушном Луи. С Рене Руссо собственно и началась карьера режиссёра (она сыграла одну из главных ролей в фильме «Беглец», над сценарием которого работал Гилрой), поэтому её героиня практически не выходит за рамки покровительницы и наставницы. Риз Ахмед воплотил образ человека, которому на роду написано быть жертвой, несмотря на его жалкое противостояние безразмерному эго Блюма.

В заключение хочется вспомнить другого «Стрингера», которого больше пятнадцати лет назад поставил Павел Павликовский. Несмотря на сбивчивый сюжет, картина обладала несомненным плюсом — харизматичным героем в исполнении Сергея Бодрова, который вызывал симпатии. Персонаж же Джейка Джилленхола, к сожалению, вызывает лишь антипатию, хотя и такие герои нужны для того, чтобы подчеркнуть всё безумие этого мира.


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обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   26.12.2022 - 11:08
Кстати, в свое время очень понравился фильм. Я бы сказала, что он довольно необычный и при этом даже запоминается, хотя прошло уже много лет с моего просмотра читать далее>>
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