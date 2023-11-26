что почитать?

«Дворец»: Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не приглашайте

На финансирование могут рассчитывать 7 картин для детской и семейной аудитории и 3 авторских анимационных фильма

В ночь с 26 на 27 ноября, 00:00, ТНТ4

Я знаю, как ты провел этим летом: «Иррациональный человек» Вуди Аллена

«Камон Камон»: И не надо бла-бла-бла

Премьера состоится на телеканале 29 и 30 ноября

Интервью

Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни