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«Агенты А.Н.К.Л.»: Русские и американцы - братья на век

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11 июля 2019
Пародия на «бондиану» с русским акцентом

«Агенты А.Н.К.Л.»: Русские и американцы - братья на век

Отгремела Вторая мировая, Германия разрезана на зоны советского и американского влияния, берлинская стена еще свеженькая и красивая. Наполеон Соло (Генри Кавилл), ловелас, денди и агент ЦРУ поневоле, посещает гараж на территории ГДР, чтобы препроводить на западную половину города умницу и красавицу Габи (Алисия Викандер), которая починяет машины, чем и зарабатывает на цукер для кофе. В дело вмешивается двухметровый советский шкаф Илья Курякин (Эрми Хаммер), лучший агент и самый молодой сотрудник КГБ, у которого есть проблемы с управлением гневом и разряд по шахматам. Мужчины поиграют в догонялки с выстрелами по ногам, расстанутся врагами, а уже на следующий день в уютном берлинском туалете встретятся снова: ЦРУ и КГБ объединяют усилия, чтобы отобрать у ушлого итальянского семейства бомбу, которую мастерит отец Габи (вот за этим-то она и нужна). В разборках чуть-чуть поучаствует МИ-6, но ровно настолько, чтобы постаревшему Хью Гранту удалось несколько раз удачно пошутить и мило улыбнуться.

«Агенты А.Н.К.Л.»: Русские и американцы - братья на век

Идея перезапустить одноименный телесериал полувековой давности зародилась около пяти лет назад, на главные роли перепробовалось пол-Голливуда, а премьера созрела к тому моменту, когда железный занавес уже зловеще громыхает если еще не в действительности, то уже в иных головах. С чем «Агентам» еще повезло - так это с прокатным контекстом: публику для новой картины Гая Ричи разогрели сначала остроумные и немного сальные пародии на «бондиану» в лице «Секретной службы» и «Шпиона», а затем пятая часть истории про агента нашего времени - новая «Миссия невыполнима». Фильму, как заправскому хедлайнеру, оставалось выйти на сцену и разорвать публику. Но рвать оказалось, в общем-то, нечем.

Очередная пародия на «бондиану» где-то на полпути превратилась в еще один шпионский боевик средней руки, с самого начала продемонстрировав, что препарировать и переосмысливать тут ничего не собираются: в бой идет отсырелый запас острот времен Холодной войны, который произносят приятные люди в костюмах и платьях. Курякин и Соло обзывают друг друга «ковбой» и «большевик», спорят о моде (сочетаются ли Диор и Рабан?) и очень неплохо работают в паре, хоть и делают вид, что «сотрудничество» - последнее слово в их личном бусидо. Любовь к властям и родным спецслужбам тоже не их конек: Курякин хоть и идейный, и самую малость сверхчеловек, но в агенты подался не от лучшей жизни (отца, некогда близкого к Сталину, сослали в ГУЛАГ за денежные махинации, у матери была какая-то сомнительная репутация); Соло после войны воровал произведения искусства, попался и вместо 15 лет тюрьмы согласился тот же срок трюкачить на ЦРУ, по поводу которого у него нет никаких иллюзий.

«Агенты А.Н.К.Л.»: Русские и американцы - братья на век

Блокбастер о том, что «нужно жить дружно», а два неплохих, в сущности, человека всегда найдут общий язык, что бы там ни делили политики, звучит очень своевременно, но дальше красивого жеста не идет. В «Агентах» все персонажи поголовно утомительно шутят, а все недостатки сценария и режиссуры Гай Ричи пытается решить экшном, музыкой и экшном под музыку, а порой пускается в проговаривание сюжетного поворота, которое происходит сразу же (!) после твиста и выглядит попыткой объяснить, почему же анекдот, над которым никто не смеялся, на самом деле страшно смешной.

Во всей этой истории режиссер напоминает одновременно и самовлюбленного Наполеона Соло, который безгранично уверен в собственном вкусе и часто попадает впросак, и агента МИ-6, который за противостоянием двух держав наблюдает несколько со стороны и с лукавой улыбкой. Англичанину Ричи последнее, конечно, к лицу, но, кажется, на этом проекте он настолько поверил в свои силы, что взялся делать историю не просто про двух Шерлоков Холмсов, что немного перебор, но еще и без новых трюков в арсенале. Получилось сравнительно живенько, но на фоне Пола Фига и экс-коллеги Мэттью Вона, который до штурма режиссерских высот продюсировал «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», все-таки без задора, устало. Возможно, сиквел, на который намекает финал, доверят кому-то побойчее.


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«Агенты А.Н.К.Л.»: Русские и американцы - братья на век фотографии
«Агенты А.Н.К.Л.»: Русские и американцы - братья на век фотографии
«Агенты А.Н.К.Л.»: Русские и американцы - братья на век фотографии
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