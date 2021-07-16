«Фантастическая четверка»: Школота спасет мир

Новая экранизация «Фантастической четверки» не слишком способствует укреплению серьезного отношения к (кино)комиксам, наступает на все грабли, какие только можно, но все равно выглядит чуть более увлекательно, чем фильм десятилетней давности.
Пока ровесники юного Рида Ричардса мечтают зарабатывать миллионы, занимаясь бейсболом, вундеркинд вычерчивает каракулями план будущего телепорта и сносит насмешки одноклассников и учителей. Пробная демонстрация вдохновит угрюмого Бена Гримма стать верным Санчо Пансой гаражного изобретателя на следующие восемь лет, а потом ставка выстрелит. Доработанный телепорт отправит игрушечный самолетик в некое песчаное место, а потом вернет обратно, учитель снисходительно зыркнет и потребует оплатить баскетбольный щит, уничтоженный звуковой волной, а изобретение заинтересует серьезного ученого Франклина Шторма (Редж И. Кэти
). Тот с приемной дочерью Сью (Кейт Мара
) отчего-то любит ошиваться на школьных научных выставках, именно там он приметит повзрослевшего Ричардса (Майлз Теллер
) и позовет работать на проект по отправке людей в другое измерение (на самом деле самолетик занесло не в пустыню, а на планету в параллельном мире).
«Фантастическая четверка»: смотреть фильм онлайн
Упомянутый проект десять лет назад запустил Виктор фон Дум (Тоби Кеббелл
), заносчивый и нелюдимый гений из Латверии, который с неохотой возвращается в стены лаборатории, чтобы закончить дело, раз уж появилась молодая талантливая шпана. Чтобы жить стало еще веселее, старший Шторм вынуждает присоединиться к делу столетия и родного сына Джонни (Майкл Б. Джордан
), который теперь потеет за сварочным аппаратом, чтобы вернуть собранную им по винтику машину. Когда работа завершается, Дум, Ричардс и Джонни Шторм торжественно подбухивают, вспоминают Нила Армстронга, который с Баззом Олдрином увел всю славу у человека, придумавшего «Аполлон-11», и решают, что первый шаг должны сделать они. Рид звонит другу Бену (Джейми Белл
), и квартет отправляется в неизведанные дали, откуда вернутся они уже совсем другими людьми и не в полном составе (оставшаяся в лаборатории Сью получит сверхспособности, когда будет возвращать незадачливых путешественников).
Новой «Фантастической четверке», безусловно, подошел бы подзаголовок «Генезис» (или хотя бы «Начало»). Отказавшись от легкомысленной и местами кукольной стилистики неудачной одноименной дилогии
десятилетней давности, ее создатели равняются одновременно и на нолановскую
трилогию о Бэтмене
(читай - триумф реализма в комиксах), и на киновселенную Marvel, где супергеройские парадоксы уравновешиваются юмором и деталями нашего времени.
В результате кровосмешения получается довольно неповоротливая и сентиментальная история становления команды супергероев под названием «Фантастическая четверка», где Ричардс получает возможность растягиваться и даже чуть-чуть менять внешность, Сью - становиться невидимой, Джонни превращается в человека-факела, а бедняга Бен - в обиженную, но очень сильную гору камней (говорят, придумавший его комиксист Джек Кёрби
полвека назад вложил в этого героя много личных черт). Все они были чем-то расстроены, а после превращения - стали расстроены еще больше (повод для радости нашел только Джонни Шторм), но по-настоящему печалиться их заставил, конечно, потенциальный конец света, который решил устроить обиженный на все человечество Дум, ставший могущественным, как древнее божество.
Скоропостижная и не слишком эффектная финальная битва демонстрирует ключевой прокол очередного ребута: в нем не слишком изящно сшиты все модные тенденции - от психологизма до воронки в Земле размером с приличный мегаполис, - но работают они лишь в половине случаев. Преимущественно - благодаря актерам, которым удается неплохо выглядеть в творящемся бардаке.
Кого во всем стоит винить, спорят с момента американской премьеры. Режиссер Джош Трэнк
после дебютного фильма «Хроника
» сначала получил предложение снимать «Четверку», а потом должен был ставить новый фильм из франшизы «Звездные войны». В ходе работы пошли слухи, что Транк не справляется, из планов на вселенную Джорджа Лукаса
его вычеркнули, студия начала судорожно спасать фильм на монтаже, а Транк заявил, что кино-то плохое, но из-за продюсеров, и даже подал иск в суд, чтобы отбелить репутацию. Наконец, ходили слухи о непростых отношениях режиссера с Майлзом Теллером. Кто бы на самом деле ни отправил этот космический челнок в крутое пике, ключевым моментом является другое: с таким разногласиями просто невозможно нормально снять фильм о том, что со всем можно справиться, если взяться дружно. Тем более, если справиться должны обладающие слишком уж экзотическими способностями подростки, которых играют артисты в два раза старше экранного возраста.
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