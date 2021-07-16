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«Фантастическая четверка»: Школота спасет мир

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16 июля 2021
Новая экранизация «Фантастической четверки» не слишком способствует укреплению серьезного отношения к (кино)комиксам, наступает на все грабли, какие только можно, но все равно выглядит чуть более увлекательно, чем фильм десятилетней давности.

«Фантастическая четверка»: Школота спасет мир

Пока ровесники юного Рида Ричардса мечтают зарабатывать миллионы, занимаясь бейсболом, вундеркинд вычерчивает каракулями план будущего телепорта и сносит насмешки одноклассников и учителей. Пробная демонстрация вдохновит угрюмого Бена Гримма стать верным Санчо Пансой гаражного изобретателя на следующие восемь лет, а потом ставка выстрелит. Доработанный телепорт отправит игрушечный самолетик в некое песчаное место, а потом вернет обратно, учитель снисходительно зыркнет и потребует оплатить баскетбольный щит, уничтоженный звуковой волной, а изобретение заинтересует серьезного ученого Франклина Шторма (Редж И. Кэти). Тот с приемной дочерью Сью (Кейт Мара) отчего-то любит ошиваться на школьных научных выставках, именно там он приметит повзрослевшего Ричардса (Майлз Теллер) и позовет работать на проект по отправке людей в другое измерение (на самом деле самолетик занесло не в пустыню, а на планету в параллельном мире).

«Фантастическая четверка»: смотреть фильм онлайн

Упомянутый проект десять лет назад запустил Виктор фон Дум (Тоби Кеббелл), заносчивый и нелюдимый гений из Латверии, который с неохотой возвращается в стены лаборатории, чтобы закончить дело, раз уж появилась молодая талантливая шпана. Чтобы жить стало еще веселее, старший Шторм вынуждает присоединиться к делу столетия и родного сына Джонни (Майкл Б. Джордан), который теперь потеет за сварочным аппаратом, чтобы вернуть собранную им по винтику машину. Когда работа завершается, Дум, Ричардс и Джонни Шторм торжественно подбухивают, вспоминают Нила Армстронга, который с Баззом Олдрином увел всю славу у человека, придумавшего «Аполлон-11», и решают, что первый шаг должны сделать они. Рид звонит другу Бену (Джейми Белл), и квартет отправляется в неизведанные дали, откуда вернутся они уже совсем другими людьми и не в полном составе (оставшаяся в лаборатории Сью получит сверхспособности, когда будет возвращать незадачливых путешественников).

«Фантастическая четверка»: Школота спасет мир

Новой «Фантастической четверке», безусловно, подошел бы подзаголовок «Генезис» (или хотя бы «Начало»). Отказавшись от легкомысленной и местами кукольной стилистики неудачной одноименной дилогии десятилетней давности, ее создатели равняются одновременно и на нолановскую трилогию о Бэтмене (читай - триумф реализма в комиксах), и на киновселенную Marvel, где супергеройские парадоксы уравновешиваются юмором и деталями нашего времени.

В результате кровосмешения получается довольно неповоротливая и сентиментальная история становления команды супергероев под названием «Фантастическая четверка», где Ричардс получает возможность растягиваться и даже чуть-чуть менять внешность, Сью - становиться невидимой, Джонни превращается в человека-факела, а бедняга Бен - в обиженную, но очень сильную гору камней (говорят, придумавший его комиксист Джек Кёрби полвека назад вложил в этого героя много личных черт). Все они были чем-то расстроены, а после превращения - стали расстроены еще больше (повод для радости нашел только Джонни Шторм), но по-настоящему печалиться их заставил, конечно, потенциальный конец света, который решил устроить обиженный на все человечество Дум, ставший могущественным, как древнее божество.

«Фантастическая четверка»: Школота спасет мир

Скоропостижная и не слишком эффектная финальная битва демонстрирует ключевой прокол очередного ребута: в нем не слишком изящно сшиты все модные тенденции - от психологизма до воронки в Земле размером с приличный мегаполис, - но работают они лишь в половине случаев. Преимущественно - благодаря актерам, которым удается неплохо выглядеть в творящемся бардаке.

Кого во всем стоит винить, спорят с момента американской премьеры. Режиссер Джош Трэнк после дебютного фильма «Хроника» сначала получил предложение снимать «Четверку», а потом должен был ставить новый фильм из франшизы «Звездные войны». В ходе работы пошли слухи, что Транк не справляется, из планов на вселенную Джорджа Лукаса его вычеркнули, студия начала судорожно спасать фильм на монтаже, а Транк заявил, что кино-то плохое, но из-за продюсеров, и даже подал иск в суд, чтобы отбелить репутацию. Наконец, ходили слухи о непростых отношениях режиссера с Майлзом Теллером. Кто бы на самом деле ни отправил этот космический челнок в крутое пике, ключевым моментом является другое: с таким разногласиями просто невозможно нормально снять фильм о том, что со всем можно справиться, если взяться дружно. Тем более, если справиться должны обладающие слишком уж экзотическими способностями подростки, которых играют артисты в два раза старше экранного возраста.


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№ 1
Дельфин СПб (СПБ)   27.08.2015 - 00:48
Как отписался знакомой девчонке... Кроме, такой же как и моя знакомая, симпатичной, девчонки с хорошей фигурой.... и графики... в этом продукте смотреть больше не на что)) Даже не знаю.. Что лучше... Сюжет... читать далее>>
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