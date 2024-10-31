«Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки

что почитать?

Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина

«Право на лево»: Когда Конников борозды не портит

На забег у актёра ушло более четырёх часов

Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги в поддержку «людей-бабочек»

Телепремьера десятого сезона «Мосгаза» с Мариной Александровой и Андреем Мерзликиным состоится 4 ноября

В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ

«Последние рыцари»: Один в поле не ронин

Продумайте всё до мелочей

«Вселенная найдёт лазейку и сделает не так»: Настасья Самбурская рассказала, как правильно брать аскезу

Интервью

Гарик Петросян: «До какой бы высоты ты ни поднялся, падать очень больно»

Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем