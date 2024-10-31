«Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки

Ядрёная смесь укуренной экшен-комедии и параноидального триллера
Кассир небольшого магазинчика Майк (Джесси Айзенберг
) любит курить траву, рисовать комиксы про космических обезьян и по-настоящему без ума от своей девушки Фиби (Кристен Стюарт
). В силу природной робости он никак не может решиться сделать ей предложение, хотя обручальное кольцо уже приготовил, к тому же ситуацию не облегчают его панические атаки, из-за которых парочка не может покинуть унылый городок. Плавное и неспешное, как клубы марихуанового дыма, существование нарушит появление в жизни Майка женщины, которая произнесет ему в лицо набор ничего не значащих слов.
Впрочем, эта фраза, очевидно, значит нечто очень важное, потому что буквально через несколько минут в голове юноши-кассира что-то перещелкнется, и он легко сможет убить с помощью ложки парочку вооруженных киллеров-близнецов. А потом еще одного киллера. А потом еще несколько штук. Похоже, с прошлым Майка все не так просто, как ему самому кажется, — он был самым удачным результатом эксперимента ЦРУ, и теперь менее удачные результаты этого эксперимента, отморозки и психопаты, пришли по его голову.
Нима Нуризаде
, дебютировавший комедией «Проект Икс: Дорвались
», во втором фильме смешал и взболтал укуренную экшен-комедию в духе «Ананасового экспресса
» и параноидальный триллер про до поры до времени потерявшего память агента («Маньчжурский кандидат
», «Долгий поцелуй на ночь
», фильмы про Джейсона Борна
). Смесь получилась ядреная и крайне бодрящая, несмотря на количество потребляемого героем Айзенберга тетрагидроканнабиола. Вот только для молодежной экшн-комедии про секретного агента-укурка «Ультраамериканцы
» слишком уж кровавы. Может быть, во всем можно винить задавший моду кинокомикс «Пипец
» Мэттью Вона
, но в любом случае становится слегка не по себе, когда обаятельный раздолбай, в духе героев фильмов Кевина Смита
, готов раскалывать черепа и резать глотки не хуже любого американского маньяка. Из-за этого юмор кажется не черным и хулиганским, а скорее неуместно злым, а в комедии это, чего уж там, вызывает некоторый диссонанс.
Тут кстати будет вновь помянуть Кевина Смита, тоже начавшего
вдруг снимать не очень смешное и довольно малоприятное кино. Складывается впечатление, что расслабленные дети выросли и потянулись за ножами, как молодежь из семейки Мэнсона, но Нуризаде и сценарист Макс Лэндис
, сын великого режиссера Джона Лэндиса
, не пытаются подтолкнуть зрителя к какому-то печальному выводу. Если некая мораль и прослеживается, так разве что самая очевидная — настоящую любовь так просто не убить. В этом, кстати, видится заслуга не только создателей, но и исполнителей главных ролей: не в первый («Парк культуры и отдыха
») и не в последний раз («Светская жизнь» Вуди Аллена
) работающие вместе Айзенберг и Стюарт удачно смотрятся вместе на экране и, несмотря на солидный актерский состав второго плана (Джон Легуизамо
, Билл Пуллман
), без труда утягивают одеяло зрительской симпатии на себя.
«Ультраамериканцы»
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