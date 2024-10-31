Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки

Спутник телезрителя >>
31 октября 2024

Ядрёная смесь укуренной экшен-комедии и параноидального триллера

«Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки

Кассир небольшого магазинчика Майк (Джесси Айзенберг) любит курить траву, рисовать комиксы про космических обезьян и по-настоящему без ума от своей девушки Фиби (Кристен Стюарт). В силу природной робости он никак не может решиться сделать ей предложение, хотя обручальное кольцо уже приготовил, к тому же ситуацию не облегчают его панические атаки, из-за которых парочка не может покинуть унылый городок. Плавное и неспешное, как клубы марихуанового дыма, существование нарушит появление в жизни Майка женщины, которая произнесет ему в лицо набор ничего не значащих слов.

Впрочем, эта фраза, очевидно, значит нечто очень важное, потому что буквально через несколько минут в голове юноши-кассира что-то перещелкнется, и он легко сможет убить с помощью ложки парочку вооруженных киллеров-близнецов. А потом еще одного киллера. А потом еще несколько штук. Похоже, с прошлым Майка все не так просто, как ему самому кажется, — он был самым удачным результатом эксперимента ЦРУ, и теперь менее удачные результаты этого эксперимента, отморозки и психопаты, пришли по его голову.

«Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки

Нима Нуризаде, дебютировавший комедией «Проект Икс: Дорвались», во втором фильме смешал и взболтал укуренную экшен-комедию в духе «Ананасового экспресса» и параноидальный триллер про до поры до времени потерявшего память агента («Маньчжурский кандидат», «Долгий поцелуй на ночь», фильмы про Джейсона Борна). Смесь получилась ядреная и крайне бодрящая, несмотря на количество потребляемого героем Айзенберга тетрагидроканнабиола. Вот только для молодежной экшн-комедии про секретного агента-укурка «Ультраамериканцы» слишком уж кровавы. Может быть, во всем можно винить задавший моду кинокомикс «Пипец» Мэттью Вона, но в любом случае становится слегка не по себе, когда обаятельный раздолбай, в духе героев фильмов Кевина Смита, готов раскалывать черепа и резать глотки не хуже любого американского маньяка. Из-за этого юмор кажется не черным и хулиганским, а скорее неуместно злым, а в комедии это, чего уж там, вызывает некоторый диссонанс.

Тут кстати будет вновь помянуть Кевина Смита, тоже начавшего вдруг снимать не очень смешное и довольно малоприятное кино. Складывается впечатление, что расслабленные дети выросли и потянулись за ножами, как молодежь из семейки Мэнсона, но Нуризаде и сценарист Макс Лэндис, сын великого режиссера Джона Лэндиса, не пытаются подтолкнуть зрителя к какому-то печальному выводу. Если некая мораль и прослеживается, так разве что самая очевидная — настоящую любовь так просто не убить. В этом, кстати, видится заслуга не только создателей, но и исполнителей главных ролей: не в первый («Парк культуры и отдыха») и не в последний раз («Светская жизнь» Вуди Аллена) работающие вместе Айзенберг и Стюарт удачно смотрятся вместе на экране и, несмотря на солидный актерский состав второго плана (Джон Легуизамо, Билл Пуллман), без труда утягивают одеяло зрительской симпатии на себя.

«Ультраамериканцы»

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Vаdim2 (Москва)   27.08.2015 - 23:40
Посмотрел это изделие: полнейшая дрянь! И не боевик, и не комедия! Очень жаль потраченные деньги и время... Ожидал большего... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Статьи:
15 фильмов августа'15
23 фильма, с которыми проще пережить лето по зимнему времени

Следите за новостями масскульта в нашем паблике Geek edition
Поиск по меткам
Американское киноБоевикДмитрий КарпюкКомедия
персоны
Джесси АйзенбергМэттью ВонДжон ЛегуизамоБилл ПуллманКевин СмитКристен Стюарт
фильмы
Ультраамериканцы

фотографии >>
«Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки фотографии
«Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки фотографии
«Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки фотографии
«Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Казбек Суанов
30 октября ушёл из жизни актёр Казбек Суанов.
Аглая Чернова
27 октября ушла из жизни артистка балета, педагог Аглая Чернова.
Юрий Пономаренко
27 октября ушёл из жизни актёр Юрий Пономаренко.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Александра Живова
Инна Капинос
Кира Кауфман
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Артём Фадеев
Самира Армстронг
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Кен Уол
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Шамбала. Конец времён
боевик, драма, фэнтези
Индия, 2024
Вечная зима
драма
Россия, 2024
Двойная игра
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2023
Диплодочек и волшебные миры
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Польша, Чехия, 2024
Заклятие. Реинкарнация отца
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Лес чудес
приключения, семейное кино, экранизация
Люксембург, Франция, 2024
Время жить
драма, мелодрама
Великобритания, Франция, 2024
Оглянись
драма
Япония, 2024
Право на лево
комедия
Россия, 2024
Федя. Народный футболист
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2024
Что скрывает любовь
мелодрама, триллер
Испания, 2024
Юрка
криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?