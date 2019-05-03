«Парень с нашего кладбища»: Подземная братва

Мрачная, но симпатичная сказка про Колю-дурачка и русский быт
Приторможенный парень Коля (Александр Паль
) устраивается сторожем на кладбище, что на окраине Москвы, к родному дяде (Александр Ильин
), который ведет себя, как неродной. Новое рабочее место молодого человека пользуется дурной славой - охранники бегут с поста еще быстрее, чем сменяются тренеры в «Спартаке», в окошке мерещится тень нечистой силы, а днем в ворота начинают ломиться крупные бандиты (Игорь Жижикин
) и мелкие жулики, торгующие цветами для/с могил. В этой суете Коля умудряется влюбиться, но встречи с местным сумраком ему не избежать.
Есть ли на скромном полубандитском кладбище место для мистики - главный крючок дебютной картины Антона
и Ильи Чижиковых
, снятого по сценарию тоже дебютанта Владимира Серышева
. Есть ли там место для романтики - вопрос, скорее, второго порядка, но на него ответ дается сильно раньше, чем на первый. Мистическая комедия, снятая с любовью к Тиму Бертону
и ранним Питеру Джексону
с Сэмом Рэйми
(в операторских находках чувствуется влияние «Зловещих мертвецов 2»
, хотя режиссеры признаются, что больше любят третью часть
), разыгрывается, как по нотам, местами даже по складам. Все ружья выстреливают, все ответы даются в свой час, а после мрака незамедлительно загорается свет.
Веселый и находчивый, правда, не семи пядей во лбу, парень Коля умудряется найти общий язык и с жуликами, и с криминалитетом, и с собаками, и с телевизионщиками, и с живыми, и с мертвыми. Кажется, ему все по плечу: даже надзор за местечком, чья половина замерла где-то в бандитских 90-х, а вторая - в эклектике наших дней, где могилы богатых помпезно высятся среди утлых крестиков отпетых победнее.
Кладбище как символ сумбурного и противоречивого русского быта неожиданным образом начинает работать в пространстве этой лишь слегка мрачной сказки, чья телевизионность и нарочитость работает Чижиковым на руку. Краски «Парня» не сгущаются до полноценного триллера, каким фильм и был задуман на уровне сценария, зато здесь часто и обаятельно шутят - неотразимый Паль, его верный пес, эпизодические выходы Ильина и Жижикина, а также камео Сергея Мезенцева
, половинки комедийного дуэта «Реутов-ТВ». Финальный твист тоже на месте - без откровения знаменитых финалов Шьямалана
, но все же. «Парень» в этом смысле очень российская картина: процесс важнее результата, умный в гору не пойдет - умный в гору побежит, а Иван-дурак в итоге получит пол-царства и красавицу в придачу. И чем больше таких, в пару к недавнему «Ч/Б»
, комедий, не без недостатков, но с амбициями и зрительским потенциалом, с разбросанными маркерами времени и чувством жанра, рождается в отечественной киноиндустрии - тем лучше, тем веселее, тем острее жанровые приемы, которые в большинстве современных комедий выглядят как заржавевший привет из тех самых 90-х.
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