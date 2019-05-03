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«Парень с нашего кладбища»: Подземная братва

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3 мая 2019
Мрачная, но симпатичная сказка про Колю-дурачка и русский быт

«Парень с нашего кладбища»: Подземная братва

Приторможенный парень Коля (Александр Паль) устраивается сторожем на кладбище, что на окраине Москвы, к родному дяде (Александр Ильин), который ведет себя, как неродной. Новое рабочее место молодого человека пользуется дурной славой - охранники бегут с поста еще быстрее, чем сменяются тренеры в «Спартаке», в окошке мерещится тень нечистой силы, а днем в ворота начинают ломиться крупные бандиты (Игорь Жижикин) и мелкие жулики, торгующие цветами для/с могил. В этой суете Коля умудряется влюбиться, но встречи с местным сумраком ему не избежать.

Есть ли на скромном полубандитском кладбище место для мистики - главный крючок дебютной картины Антона и Ильи Чижиковых, снятого по сценарию тоже дебютанта Владимира Серышева. Есть ли там место для романтики - вопрос, скорее, второго порядка, но на него ответ дается сильно раньше, чем на первый. Мистическая комедия, снятая с любовью к Тиму Бертону и ранним Питеру Джексону с Сэмом Рэйми (в операторских находках чувствуется влияние «Зловещих мертвецов 2», хотя режиссеры признаются, что больше любят третью часть), разыгрывается, как по нотам, местами даже по складам. Все ружья выстреливают, все ответы даются в свой час, а после мрака незамедлительно загорается свет.

«Парень с нашего кладбища»: Подземная братва

Веселый и находчивый, правда, не семи пядей во лбу, парень Коля умудряется найти общий язык и с жуликами, и с криминалитетом, и с собаками, и с телевизионщиками, и с живыми, и с мертвыми. Кажется, ему все по плечу: даже надзор за местечком, чья половина замерла где-то в бандитских 90-х, а вторая - в эклектике наших дней, где могилы богатых помпезно высятся среди утлых крестиков отпетых победнее.

Кладбище как символ сумбурного и противоречивого русского быта неожиданным образом начинает работать в пространстве этой лишь слегка мрачной сказки, чья телевизионность и нарочитость работает Чижиковым на руку. Краски «Парня» не сгущаются до полноценного триллера, каким фильм и был задуман на уровне сценария, зато здесь часто и обаятельно шутят - неотразимый Паль, его верный пес, эпизодические выходы Ильина и Жижикина, а также камео Сергея Мезенцева, половинки комедийного дуэта «Реутов-ТВ». Финальный твист тоже на месте - без откровения знаменитых финалов Шьямалана, но все же. «Парень» в этом смысле очень российская картина: процесс важнее результата, умный в гору не пойдет - умный в гору побежит, а Иван-дурак в итоге получит пол-царства и красавицу в придачу. И чем больше таких, в пару к недавнему «Ч/Б», комедий, не без недостатков, но с амбициями и зрительским потенциалом, с разбросанными маркерами времени и чувством жанра, рождается в отечественной киноиндустрии - тем лучше, тем веселее, тем острее жанровые приемы, которые в большинстве современных комедий выглядят как заржавевший привет из тех самых 90-х.



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Алексей ФилипповДебютКомедияРоссийские фильмы
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Игорь ЖижикинАлександр ИльинАлександр ПальАнтон ЧижиковИлья Чижиков
фильмы
Парень с нашего кладбища

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«Парень с нашего кладбища»: Подземная братва фотографии
«Парень с нашего кладбища»: Подземная братва фотографии
«Парень с нашего кладбища»: Подземная братва фотографии
«Парень с нашего кладбища»: Подземная братва фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Фитюлька (Московская область г. Люберцы)   30.11.2015 - 22:40
Всей семьей вчера посмотрели фильм "Парень с нашего кладбища" и остались в восторге. Сюжет необычный и главное не заезжанный для отечественного кинематографа. Очень нравится как актер Александр... читать далее>>
№ 1
наблюдающий   3.09.2015 - 19:15
Что в нем неотразимого, так это легкая имбециловатость. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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