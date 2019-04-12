«Хитмэн: Агент 47»: Хамство снайпера

С экранизациями игр всё по-прежнему плохо
Неприлично красивая Катя Ван Дис (Ханна Уэр
) копается в берлинском архиве в поисках данных о человеке, который в немецкой столице когда-то скрывался, а теперь оказался ей жизненно необходим (зачем - она и сама не знает). На хвост Кате садится бритоголовый мужчина гражданской наружности, со штрихкодом на затылке, а также джентльмен поприятнее - с аккуратной небритостью и внешностью успешного стартапера. Первого зовут просто 47-ой (Руперт Френд
), и он киллер, плод генной инженерии, машина для убийств. Второй - Джон Смит (Закари Куинто
), и он тоже парень не промах, к тому же с двойным дном. Загадочный мужчина же, которого ищет не только Катя, но и хозяева ее преследователей в лице секретной организации наемных убийц и нанимателя Смита, мистера Ле Клерка (Томас Кречман
), оказывается генетиком по фамилии Литвенко (Кьяран Хайндс
). Он когда-то и вывел тех самых киллеров, родичей 47-го, которых сызнова хочет начать штамповать Ле Клерк. А Катя - дочь Литвенко, тоже усовершенствованная.
В каком-то смысле - и важность этого нюанса проклюнется лишь в финальной перестрелке - 47-ой и Катя являются сводными братом и сестрой, а «Хитмэн» - эдаким боевиком про важность родства, не кровного, но ментального. Настолько же сомнительно и неубедительно выглядят все остальные сюжетные построения, сочиненные дуэтом Майкла Финча
(«Хищники
») и Скипа Вудса
, который в одиночку написал не менее дурацкого первого «Хитмена
», а также отметился худшей частью
«Крепкого орешка», где снова был русско-украинский след. (В «Хитмэне» этот мотив доведен до абсурда: Литвенко, родившийся в Украине, знает русский, английский и несколько неочевидных языков, а для родного в его наборе полиглота места почему-то не нашлось).
Для второй тщетной попытки экранизировать популярную франшизу Hitman режиссером выбрали дебютанта Александра Баха
, который, ведомый буквой сценария, начал лепить из «Агента 47»
стильный боевик категории Б. Упорство, с которым из популярного стелс-экшна пытаются сколотить экшн обычный, безусловно, достойно лучшего применения. Стелс (от английского stealth) подразумевает не огневую мощь, а скрытное прохождение, то есть условно конгениален триллеру, если искать аналоги среди киножанров. В картину Баха саспенса не завезли, а все центральные персонажи не просто люди, а создания, достойные приставки «сверх». 47-ой и его конкурент Смит напоминают разные версии Терминатора, который целеустремленно движется к цели, игнорируя внешние раздражители. И разборки этих манекенов, сыгранных неплохими артистами, ведутся в абсолютно вымышленном и при этом не вызывающем интереса мире (упоминание реальных стран не мешает пространству фильма напоминать условную Нарнию, при создании которой Льюису вдруг полностью отказала фантазия).
Этот сонм проблем, в первую очередь сценарного характера, постановщик Бах пытался компенсировать лоском, бодростью монтажа и старанием дебютанта, периодически впадая в избыточность, - и это сочетание характеристик для экранизации игры давно уже не новость, если не характерная черта. Поэтому в первую очередь «Агент 47» примечателен не очередным провалом киноверсии популярной видеоигры, а подспудной демонстрацией отношения к самой форме развлечения в современном мире. Сейчас экранизации видеоигр находятся примерно на той же ступеньке эволюции, что и фильмы по комиксам лет тридцать назад.
Сомнения в том, что видеоигры могут не только убивать время, но и рассказывать истории, более-менее развеяны, но до адекватного переноса на большой экран случится еще немало громких провалов. Возможно, точкой отсчета для перемены участи станет киноверсия «Варкрафта» за авторством не последнего режиссера Данкана Джонса
, которая скоро выйдет в прокат, или экранизация «Кредо убийцы», чьи съемки стартовали буквально на днях. «Агент 47» же, будто выведенный из пробирки и абсолютно стерильный в своей безмозглой механике, лег на другую чашу весов. Ту, которая убеждает зрителей по всему миру, что из экранизации видеоигры ничего путного выйти не может по определению.