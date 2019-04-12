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«Хитмэн: Агент 47»: Хамство снайпера

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12 апреля 2019
С экранизациями игр всё по-прежнему плохо

«Хитмэн: Агент 47»: Хамство снайпера

Неприлично красивая Катя Ван Дис (Ханна Уэр) копается в берлинском архиве в поисках данных о человеке, который в немецкой столице когда-то скрывался, а теперь оказался ей жизненно необходим (зачем - она и сама не знает). На хвост Кате садится бритоголовый мужчина гражданской наружности, со штрихкодом на затылке, а также джентльмен поприятнее - с аккуратной небритостью и внешностью успешного стартапера. Первого зовут просто 47-ой (Руперт Френд), и он киллер, плод генной инженерии, машина для убийств. Второй - Джон Смит (Закари Куинто), и он тоже парень не промах, к тому же с двойным дном. Загадочный мужчина же, которого ищет не только Катя, но и хозяева ее преследователей в лице секретной организации наемных убийц и нанимателя Смита, мистера Ле Клерка (Томас Кречман), оказывается генетиком по фамилии Литвенко (Кьяран Хайндс). Он когда-то и вывел тех самых киллеров, родичей 47-го, которых сызнова хочет начать штамповать Ле Клерк. А Катя - дочь Литвенко, тоже усовершенствованная.

В каком-то смысле - и важность этого нюанса проклюнется лишь в финальной перестрелке - 47-ой и Катя являются сводными братом и сестрой, а «Хитмэн» - эдаким боевиком про важность родства, не кровного, но ментального. Настолько же сомнительно и неубедительно выглядят все остальные сюжетные построения, сочиненные дуэтом Майкла ФинчаХищники») и Скипа Вудса, который в одиночку написал не менее дурацкого первого «Хитмена», а также отметился худшей частью «Крепкого орешка», где снова был русско-украинский след. (В «Хитмэне» этот мотив доведен до абсурда: Литвенко, родившийся в Украине, знает русский, английский и несколько неочевидных языков, а для родного в его наборе полиглота места почему-то не нашлось).

«Хитмэн: Агент 47»: Хамство снайпера

Для второй тщетной попытки экранизировать популярную франшизу Hitman режиссером выбрали дебютанта Александра Баха, который, ведомый буквой сценария, начал лепить из «Агента 47» стильный боевик категории Б. Упорство, с которым из популярного стелс-экшна пытаются сколотить экшн обычный, безусловно, достойно лучшего применения. Стелс (от английского stealth) подразумевает не огневую мощь, а скрытное прохождение, то есть условно конгениален триллеру, если искать аналоги среди киножанров. В картину Баха саспенса не завезли, а все центральные персонажи не просто люди, а создания, достойные приставки «сверх». 47-ой и его конкурент Смит напоминают разные версии Терминатора, который целеустремленно движется к цели, игнорируя внешние раздражители. И разборки этих манекенов, сыгранных неплохими артистами, ведутся в абсолютно вымышленном и при этом не вызывающем интереса мире (упоминание реальных стран не мешает пространству фильма напоминать условную Нарнию, при создании которой Льюису вдруг полностью отказала фантазия).

Этот сонм проблем, в первую очередь сценарного характера, постановщик Бах пытался компенсировать лоском, бодростью монтажа и старанием дебютанта, периодически впадая в избыточность, - и это сочетание характеристик для экранизации игры давно уже не новость, если не характерная черта. Поэтому в первую очередь «Агент 47» примечателен не очередным провалом киноверсии популярной видеоигры, а подспудной демонстрацией отношения к самой форме развлечения в современном мире. Сейчас экранизации видеоигр находятся примерно на той же ступеньке эволюции, что и фильмы по комиксам лет тридцать назад.

«Хитмэн: Агент 47»: Хамство снайпера

Сомнения в том, что видеоигры могут не только убивать время, но и рассказывать истории, более-менее развеяны, но до адекватного переноса на большой экран случится еще немало громких провалов. Возможно, точкой отсчета для перемены участи станет киноверсия «Варкрафта» за авторством не последнего режиссера Данкана Джонса, которая скоро выйдет в прокат, или экранизация «Кредо убийцы», чьи съемки стартовали буквально на днях. «Агент 47» же, будто выведенный из пробирки и абсолютно стерильный в своей безмозглой механике, лег на другую чашу весов. Ту, которая убеждает зрителей по всему миру, что из экранизации видеоигры ничего путного выйти не может по определению.


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«Хитмэн: Агент 47»: Хамство снайпера фотографии
«Хитмэн: Агент 47»: Хамство снайпера фотографии
«Хитмэн: Агент 47»: Хамство снайпера фотографии
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