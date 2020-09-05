«128 ударов сердца в минуту»: Миксуй, пока молодой

Танцы с Заком Эфроном
Четверо друзей - Коул, Мэйсон, Олли и Сквиррел - проживают в долине Сан-Фернандо, что по другую сторону от голливудских холмов, в местечке скучном и убогом. Друзья однообразно проводят время – толкают дурь, снимают девочек, закидываются веществами и алкоголем, но тем не менее верят в собственную уникальность, мечтают поднять бабла и свалить из этой дыры, где крыша протекает, туалет не работает, а бассейн возле дома скорее похож на выгребную яму. Волоокий Коул (Зак Эфрон
), самый творчески одаренный человек в компании, работающий клубным диджеем «на разогреве», кроме денег грезит еще и о славе. Для этого ему нужно написать такой трек, с помощью которого он мог бы повелевать толпой.
«128 ударов сердца в минуту»: смотреть фильм онлайн бесплатно
В погоне за американской мечтой парни берутся раскрутить новый клуб и замутить в нем лучшую музыкальную вечеринку на районе, но стартап оказывается провальным - заработанных денег мало даже на хороший косяк. А тут как раз предлагает работу местный бизнесмен - торговец недвижимостью Пейдж (Джон Бернтал
) - чувак, который даже не скрывает, что дела у него мутные, зато баксы реальные.
Одновременно Коул знакомится на вечеринке с диджеем Джеймсом Ридом (Уэс Бентли
), одним из лучших когда-то в своей области музыкантом, и его ассистенткой и девушкой Софи (Эмили Ратаковски
). У Коула появляется реальный шанс выйти в люди - Рид примечает пробивающийся в нем талант и умение завести толпу. Он берет на себя роль наставника, помогая парню в написании трека, потому что видит в нем молодого себя и желает помочь ему не повторить ошибок трудных. Добрый малый уроки усвоит, но, не удержавшись, переспит с девушкой старшего товарища.
Основной темой для дебютной полнометражной кинокартины Макс Джозеф
выбрал электронную музыку, но это, прежде всего, - портрет поколения Инстаграм, стремления которого не вызывают ни симпатии, ни сочувствия. 27-летний Зак Эфрон, поднатаскавшийся на «Мюзиклах в средней школе»
, весьма убедительно изображает двадцатилетнего диджея на пути к славе. Чтобы его финальный трек действительно звучал как хит, в процессе съёмок над ним трудилась команда известных музыкантов (за основу они взяли композицию See You In The Other Side французского исполнителя Pyramid). Музыкальным супервайзером картины стал Рэндалл Постер
, чьё портфолио включает более ста фильмов. Так что у «128 ударов сердца в минуту»
чрезвычайно богатый и разнообразный саундтрек, который, впрочем, рассчитан лишь на любителей электронной музыки.
Регги – 66, дапстеп – 70, хардкор – 185 ударов в минуту. Где-то среди них находится идеальный темп, способный в два счета раскачать толпу, заставить всех танцевать. Название фильма в русской адаптации (оригинальное звучит как We Are Your Friends) обозначает ритм, эквивалентный сердечному пульсу бегуна на длинную дистанцию. Коул владеет азами и понимает, как у людей на танцполе включить тело и отключить мозг, но больше в жизни ничего, кажется, не знает. А настоящее творчество, как известно, должно складываться из жизненного опыта, из звуков твоей личной жизни. Идеальный трек должен ответить на три главных вопроса интеллигентного человека: «кто ты?», «с какого ты района?» и «чо ты такой дерзкий?», и чтобы его написать, нужно прислушаться к реальному миру, а этот смазливый юноша по молодости лет ничего из себя не представляет, он пустышка, человек, не понимающий чужую боль, не разбирающийся, что такое хорошо и что такое плохо.
Плавая по поверхности жизни, убаюкивая совесть, но порой слегка задумываясь о собственной порядочности (подлые сделки ради денег, отвратительное поведение с наставником, потеря по пьяни лучшего друга), Коул как будто меняется. Правда, это происходит не постепенно, а в миг, словно жизненный опыт и связанные с ним проблемы выбора наполняют пустоту до определенной отметки, до линии, после которой значится «взросление». И вот однажды Коул снимает наушники и начинает слушать мир. А затем пишет музыку, которая взорвет толпу на фестивале диджеев.
О том, что случится с героем дальше и выберется ли он из долины, неизвестно, мы покидаем Коула в момент блаженного самообмана, что жизнь сложилась, что он особенный, что его талант проложит ему дорогу к мечте. Но на самом деле нет: жизнь его потечет сквозь пальцы, точно так же, как у опекуна Рида, про историю которого авторы тоже тактично умалчивают. И Коул, и оставшиеся в живых друзья его так и продолжат плыть по течению, теряя потихоньку безосновательную молодецкую веру в себя, спотыкаясь и разочаровываясь. Вот эта неснятая часть фильма - она гораздо интереснее того, что нам показали.
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