«128 ударов сердца в минуту»: Миксуй, пока молодой

Четверо друзей - Коул, Мэйсон, Олли и Сквиррел - проживают в долине Сан-Фернандо, что по другую сторону от голливудских холмов, в местечке скучном и убогом. Друзья однообразно проводят время – толкают дурь, снимают девочек, закидываются веществами и алкоголем, но тем не менее верят в собственную уникальность, мечтают поднять бабла и свалить из этой дыры, где крыша протекает, туалет не работает, а бассейн возле дома скорее похож на выгребную яму. Волоокий Коул ( Зак Эфрон ), самый творчески одаренный человек в компании, работающий клубным диджеем «на разогреве», кроме денег грезит еще и о славе. Для этого ему нужно написать такой трек, с помощью которого он мог бы повелевать толпой.В погоне за американской мечтой парни берутся раскрутить новый клуб и замутить в нем лучшую музыкальную вечеринку на районе, но стартап оказывается провальным - заработанных денег мало даже на хороший косяк. А тут как раз предлагает работу местный бизнесмен - торговец недвижимостью Пейдж ( Джон Бернтал ) - чувак, который даже не скрывает, что дела у него мутные, зато баксы реальные.Одновременно Коул знакомится на вечеринке с диджеем Джеймсом Ридом ( Уэс Бентли ), одним из лучших когда-то в своей области музыкантом, и его ассистенткой и девушкой Софи ( Эмили Ратаковски ). У Коула появляется реальный шанс выйти в люди - Рид примечает пробивающийся в нем талант и умение завести толпу. Он берет на себя роль наставника, помогая парню в написании трека, потому что видит в нем молодого себя и желает помочь ему не повторить ошибок трудных. Добрый малый уроки усвоит, но, не удержавшись, переспит с девушкой старшего товарища.Основной темой для дебютной полнометражной кинокартинывыбрал электронную музыку, но это, прежде всего, - портрет поколения Инстаграм, стремления которого не вызывают ни симпатии, ни сочувствия. 27-летний Зак Эфрон, поднатаскавшийся на «Мюзиклах в средней школе» , весьма убедительно изображает двадцатилетнего диджея на пути к славе. Чтобы его финальный трек действительно звучал как хит, в процессе съёмок над ним трудилась команда известных музыкантов (за основу они взяли композицию See You In The Other Side французского исполнителя Pyramid). Музыкальным супервайзером картины стал, чьё портфолио включает более ста фильмов. Так что у «128 ударов сердца в минуту» чрезвычайно богатый и разнообразный саундтрек, который, впрочем, рассчитан лишь на любителей электронной музыки.Регги – 66, дапстеп – 70, хардкор – 185 ударов в минуту. Где-то среди них находится идеальный темп, способный в два счета раскачать толпу, заставить всех танцевать. Название фильма в русской адаптации (оригинальное звучит как We Are Your Friends) обозначает ритм, эквивалентный сердечному пульсу бегуна на длинную дистанцию. Коул владеет азами и понимает, как у людей на танцполе включить тело и отключить мозг, но больше в жизни ничего, кажется, не знает. А настоящее творчество, как известно, должно складываться из жизненного опыта, из звуков твоей личной жизни. Идеальный трек должен ответить на три главных вопроса интеллигентного человека: «кто ты?», «с какого ты района?» и «чо ты такой дерзкий?», и чтобы его написать, нужно прислушаться к реальному миру, а этот смазливый юноша по молодости лет ничего из себя не представляет, он пустышка, человек, не понимающий чужую боль, не разбирающийся, что такое хорошо и что такое плохо.Плавая по поверхности жизни, убаюкивая совесть, но порой слегка задумываясь о собственной порядочности (подлые сделки ради денег, отвратительное поведение с наставником, потеря по пьяни лучшего друга), Коул как будто меняется. Правда, это происходит не постепенно, а в миг, словно жизненный опыт и связанные с ним проблемы выбора наполняют пустоту до определенной отметки, до линии, после которой значится «взросление». И вот однажды Коул снимает наушники и начинает слушать мир. А затем пишет музыку, которая взорвет толпу на фестивале диджеев.О том, что случится с героем дальше и выберется ли он из долины, неизвестно, мы покидаем Коула в момент блаженного самообмана, что жизнь сложилась, что он особенный, что его талант проложит ему дорогу к мечте. Но на самом деле нет: жизнь его потечет сквозь пальцы, точно так же, как у опекуна Рида, про историю которого авторы тоже тактично умалчивают. И Коул, и оставшиеся в живых друзья его так и продолжат плыть по течению, теряя потихоньку безосновательную молодецкую веру в себя, спотыкаясь и разочаровываясь. Вот эта неснятая часть фильма - она гораздо интереснее того, что нам показали.