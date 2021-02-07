«Пиковая дама: Чёрный обряд»: Бойтесь зеркал!

Русский хоррор подаёт признаки жизни
Четверо подростков ради шутки решили вызвать через древнее зеркало Пиковую даму. Собрались полукругом и стали скандировать
«Кэндимен! Кэндимен! Кэндимен!» «Пиковая дама, приди!»
. В ответ тишина, да и вообще всё это затевалось лишь для того, чтобы напугать самую младшую из них - девочку Анну
, которая переживает из-за того, что её отец ушёл из дома. Ребята посмеялись и разошлись, а через некоторое время один из них умер, как только к нему заявился пресловутый призрак. На защиту детей встал отец Анны
, заскочивший проведать дочку после долгих уговоров жены
...
«Пиковая дама: Чёрный обряд»
- это вторая попытка режиссёра Святослава Подгаевского
войти в мрачные воды жанра хоррор после малоудачного «Владения 18»
. Нельзя сказать, что данный заплыв ему удался, но и неудачной картину не назовёшь.
Несмотря на то, что в фильме хватает штампов, грубых сценарных допущений и поднадоевших однотипных спецэффектов, присутствуют в нём и приличные моменты. Во-первых, Подгаевскому
удалось окунуть нас в мрачную атмосферу за счёт депрессивной камеры оператора Антона Зенковича
и тревожных мелодий Павла Руминова
, который вернулся к хоррорам спустя 8
лет после «Мёртвых дочерей»
. Собственно, иногда даже кажется, что это кино и снял Руминов
, поскольку местами проскальзывает его режиссёрский почерк. Во-вторых, нельзя не отметить удачное попадание в стереотипы жанра практически всей актёрской команды. Исключение составляет лишь Евгения Лоза
, которой не удалось проникнуться идеей фильма. Особенно хороши на фоне остальных Алина Бабак
, Игорь Хрипунов
и Владимир Селезнёв
. В Алине
при желании можно разглядеть черты Линды Блэр
из «Изгоняющего дьявола»
, Хрипунов
неплохо смотрится в роли человека, впервые столкнувшегося с потусторонними силами, а Селезнёв
воплощает собой собирательный образ всех борцов с нечистью от Ван Хельсинга
до Эша
.
Можно порадоваться за создателей картины и за российский кинематограф в целом, поскольку, наконец-то, у нас появился более-менее приличный фильм ужасов. И дело даже не в вышеперечисленных достоинствах ленты, а в том, что создатели догадались построить сюжет на основе отечественного материала - советских детских страшилок про Пиковую даму. Когда-то эту несчастную придумал Пушкин, и по его произведению стали учить детей, что не могло не отразиться на фольклоре. И, наконец-то, она обрела своё киновоплощение. Ждём продолжение?
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