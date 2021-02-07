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«Пиковая дама: Чёрный обряд»: Бойтесь зеркал!

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7 февраля 2021
Русский хоррор подаёт признаки жизни

«Пиковая дама: Чёрный обряд»: Бойтесь зеркал!

Четверо подростков ради шутки решили вызвать через древнее зеркало Пиковую даму. Собрались полукругом и стали скандировать «Кэндимен! Кэндимен! Кэндимен!» «Пиковая дама, приди!». В ответ тишина, да и вообще всё это затевалось лишь для того, чтобы напугать самую младшую из них - девочку Анну, которая переживает из-за того, что её отец ушёл из дома. Ребята посмеялись и разошлись, а через некоторое время один из них умер, как только к нему заявился пресловутый призрак. На защиту детей встал отец Анны, заскочивший проведать дочку после долгих уговоров жены...

«Пиковая дама: Чёрный обряд» - это вторая попытка режиссёра Святослава Подгаевского войти в мрачные воды жанра хоррор после малоудачного «Владения 18». Нельзя сказать, что данный заплыв ему удался, но и неудачной картину не назовёшь.

«Пиковая дама: Чёрный обряд»: Бойтесь зеркал!

Несмотря на то, что в фильме хватает штампов, грубых сценарных допущений и поднадоевших однотипных спецэффектов, присутствуют в нём и приличные моменты. Во-первых, Подгаевскому удалось окунуть нас в мрачную атмосферу за счёт депрессивной камеры оператора Антона Зенковича и тревожных мелодий Павла Руминова, который вернулся к хоррорам спустя 8 лет после «Мёртвых дочерей». Собственно, иногда даже кажется, что это кино и снял Руминов, поскольку местами проскальзывает его режиссёрский почерк. Во-вторых, нельзя не отметить удачное попадание в стереотипы жанра практически всей актёрской команды. Исключение составляет лишь Евгения Лоза, которой не удалось проникнуться идеей фильма. Особенно хороши на фоне остальных Алина Бабак, Игорь Хрипунов и Владимир Селезнёв. В Алине при желании можно разглядеть черты Линды Блэр из «Изгоняющего дьявола», Хрипунов неплохо смотрится в роли человека, впервые столкнувшегося с потусторонними силами, а Селезнёв воплощает собой собирательный образ всех борцов с нечистью от Ван Хельсинга до Эша.

«Пиковая дама: Чёрный обряд»: Бойтесь зеркал!

Можно порадоваться за создателей картины и за российский кинематограф в целом, поскольку, наконец-то, у нас появился более-менее приличный фильм ужасов. И дело даже не в вышеперечисленных достоинствах ленты, а в том, что создатели догадались построить сюжет на основе отечественного материала - советских детских страшилок про Пиковую даму. Когда-то эту несчастную придумал Пушкин, и по его произведению стали учить детей, что не могло не отразиться на фольклоре. И, наконец-то, она обрела своё киновоплощение. Ждём продолжение?


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