«Девушка без комплексов»: Любовь, похожая на секс

Трудности отношений в большом городе по Джадду Апатоу
Маленькая Эми (Эми Шумер
) сидит на капоте отцовского автомобиля и вместе с младшей сестрой Ким (Бри Ларсон
), сжимающей любимую куклу, слушает монолог кобеля-папаши (Колин Куинн
), почему они с мамой больше не будут жить вместе, а моногамия - вредный миф («Вам же не хочется все время играть только с одной куклой?
»).
Пару десятилетий спустя Ким вышла замуж за зануду в свитере (стендап-комик Майк Бирбиглия
), обустроила рай в стандартном пригородном доме и начала воспитывать его сына как собственного ребенка, а Эми преуспела в промискуитете, карьере глянцевой акулы пера и наплевательском отношении к миру вокруг. Ее Нью-Йорк - это мужчины на одну ночь, которых она покидает до восхода солнца, и формальный бойфренд-качок (Джон Сина
) - Марк Уолберг
, который съел Марка Уолберга
, латентный гомосексуалист с мечтой о счастливой фитнес-семье; это полусвихнувшийся отец в доме престарелых и насмешки над младшей сестрой, которая выбрала навязанный социумом возвышенный обман с дурилой в свитере; это броские, но абсолютно дурацкие статьи, утверждаемые высушенной жабой-редактором (Тильда Суинтон
), для которой вертикальный солярий - почти предел прогресса.
Редакционное задание и переворачивает жизнь Эми: ей, наименьшей фанатке спорта во всем Большом яблоке, предстоит взять интервью у хирурга Аарона (Билли Хадер
), работающего преимущественно со звездами NBA и ходящего в лучших друзьях у баскетболиста Леброна Джеймса (Леброн Джеймс
). Разговоры под диктофон и не для записи, выпивка, секс, неловкий сон в одной кровати и звонок от Аарона на следующий день. В общем, все не по плану. В общем, наверно, любовь.
Любовь из классической, как не отметил только ленивый, истории про ловеласа, который встретил девушку и остепенился. Шаблон нитками наружу, с едкими комментариями по поводу набившего оскомину жанра. При этом «Девушка без комплексов
», в сущности, консервативно следует тому скелету, который на первых порах насмешливо зеркалит. Ставить это в вину режиссеру Джадду Апатоу
, который впервые снял фильм не по собственному сценарию (постаралась Эми Шумер, стендап-комик и исполнительница главной роли) не получается. Один из главных комедиографов США, не только самостоятельно работающий с категорией смешного, но и вытаскивающий новые имена, продюсирующий других мастеров жанра, всегда планомерно и от противного проповедовал семейные ценности. Его морализаторство скрывается где-то под толщей шуток про куннилингус и мишуру времени (вроде фильма, пародирующего картины-участницы фестиваля «Сандэнс», в котором Дэниэл Рэдклифф
с глубоко печальным взглядом выгуливает ораву чужих собак и рассуждает о боли). Во-первых, это гомерически смешно. Да и чему еще может учить вполне себе, кажется, счастливый отец двух дочерей.
«Девушка без комплексов» аккуратно распадается на две сравнительно равные половины, где в первой больше жесткого юмора Шумер, а во второй начинается апатовское стремление к хэппи-энду, со смешками и скрещенными пальцами, но все же. В оригинале картина называется Trainwreck - на сленге, «человек-катастрофа» или ситуация, которая обязательно приведет к негативному исходу. Встретив Аарона, Эми, прыгавшая из койки в койку, начинает опасаться, что для нее-то банальных ромкомовских радостей жизнь и не запасла. Но банальности, сдобренные обилием шуток, настигнут каждого - даже в самом сердце глянца, падкого на заголовки бесчеловечных глупости и цинизма.