Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Страшные сказки»: Королевство кривых зеркал

Спутник телезрителя >>
4 мая 2023

Жуткие и завораживающие истории про вымышленных королей без купюр

«Страшные сказки»: Королевство кривых зеркал

В каждом сказочном королевстве есть своя жуткая и завораживающая история. В одном — бездетная тоскующая королева (Сэлма Хайек) по совету знахаря просит мужа (Джон Си Рейли) убить морское чудовище и принести его сердце. Полакомившись им в сыром виде, королева наконец-то забеременеет, и теперь для неё нет никого важнее будущего ребенка. В другом — король-сластолюбец (Венсан Кассель) влюбляется в обладательницу чудесного голоса, живущую отшельницей вместе с сестрой. Теперь она во что бы то ни стало должна быть его. В третьем — вдовствующий король (Тоби Джонс) забывает про единственную дочь (Бебе Кейв) и даже готов отдать её замуж за огра. Ведь у него есть забота поважнее — вырастить огромную блоху.

Смотреть онлайн «Страшные сказки»
В англоязычном дебюте итальянец Маттео Гарроне погружает зрителя в причудливый, жестокий и визуально завораживающий мир сказок Джамбаттиста Базиле, автора «Пентамерона» — первого сборника страшных и поучительных историй, откуда впоследствии щедро черпали сюжеты братья Гримм и Шарль Перро. От Гарроне сложно было ожидать чего-либо подобного: до этого его фильмы («Гоморра», «Таксидермист») были предельно реалистичны и натуралистичны.

«Страшные сказки»: Королевство кривых зеркал

Тем любопытней получился опыт его погружения в волшебную страну, где, казалось бы, куда уместней смотрелись бы Терри Гиллиам и Гильермо дель Торо. Впрочем, сказки на то и сказки, чтобы иносказательно передавать аудитории вечные истины. Так что материал по сути не так уж и далек от предыдущих работ режиссера. За внешним лоском и великолепными нарядами королей и королев скрываются все те же человеческие качества — эгоизм, жестокость, похоть и глупость. Принцам на белых конях здесь не место, и весь сказочный антураж, великолепно снятый оператором Питером Сушицки, не может отвлечь от мысли, что все далеко не гладко в каждом королевстве. Со дня написания «Пентамерона» прошло 400 лет, однако человеческая сущность практически не изменились.

Однако в «Страшных сказках» важно не только и не столько «что», но и «как». Своей в хорошем смысле старомодностью, рукотворностью чудовищ и красотой костюмов фильм выгодно отличается от откровенно компьютерных хоббитов и Джеков с их бобовыми зернышками. Многими кадрами из ленты Гарроне хочется именно что любоваться. При желании картину можно упрекнуть в излишней витиеватости и очевидной затянутости, однако до чего же приятно это двухчасовое бегство в детство. Хотя в детстве, конечно, такие сказки было бы читать и смотреть как минимум странно.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
лана че (петербург)   20.09.2015 - 14:40
Красивые костюмы, замечательные актеры, потрясающие декорации. Но... гора родила мышь. Действие затянуто. Музыка Шнитке спасла бы этот фильм. Более продуманный сценарий сделал бы его шедевром. Но фильм... читать далее>>
№ 1
lacmu   13.09.2015 - 09:01
фильм очень сделан качественно очень реалистически такое ощущение что находишся в том времени и снимают в режиме онлайн актеры играют все замечательно. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
15 фильмов сентября'15
30 фильмов осени: фавориты и тёмные лошадки
16 главных фильмов 2015 года со всех густо населенных континентов

Следите за новостями страшных сказок и масскульта в нашем паблике Geek edition
Поиск по меткам
ДебютДмитрий КарпюкЭкранизация
персоны
Маттео ГарронеТоби ДжонсВенсан КассельДжон Си РейлиСальма ХайекШирли Хендерсон
фильмы
Страшные сказки

фотографии >>
«Страшные сказки»: Королевство кривых зеркал фотографии
«Страшные сказки»: Королевство кривых зеркал фотографии
«Страшные сказки»: Королевство кривых зеркал фотографии
«Страшные сказки»: Королевство кривых зеркал фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Тамара Панасюк
3 мая ушла из жизни актриса Тамара Панасюк.
Валентин Юдашкин
2 мая ушёл из жизни модельер Валентин Юдашкин.
Михаил Бескоровайный
1 мая ушёл из жизни актёр Михаил Бескоровайный.

День рождения >>

Ирина Баринова
Наталья Величко
Татьяна Кулиш
Дмитрий Лаленков
Елизавета Майская
Стася Милославская
Татьяна Самойлова
Ольга Сутулова
Елена Фатюшина
Джулиан Бэррэтт
Жерар Жюньо
Мария Корда
Эрик Сайкс
Ханна Станкувна
Одри Хепбёрн
Петер Хусти
все родившиеся 4 мая >>

Афиша кино >>

Миссия НЛО
научная фантастика, приключения
Швеция, 2022
Все страхи Бо
драма, комедия, научная фантастика
Канада, США, Финляндия, 2023
Кунг-фу жеребец
боевик, драма, комедия, фильм о животных
Китай, 2023
Астрал. Семейный обряд
детектив, драма, фильм ужасов
Австрия, 2022
Банды Парижа
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2022
Новые боги: Ян Цзянь
приключения, фэнтези
Китай, 2022
Миссия Ассасина
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Не дыши: Игра на выживание
триллер, фильм ужасов
Италия, 2022
Помилование
военный фильм, драма
Россия, 2023
Сокровища партизанского леса
военный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Юра дворник
комедия
Россия, 2023
Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?