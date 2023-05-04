«Страшные сказки»: Королевство кривых зеркал

Жуткие и завораживающие истории про вымышленных королей без купюр
В каждом сказочном королевстве есть своя жуткая и завораживающая история. В одном — бездетная тоскующая королева (Сэлма Хайек
) по совету знахаря просит мужа (Джон Си Рейли
) убить морское чудовище и принести его сердце. Полакомившись им в сыром виде, королева наконец-то забеременеет, и теперь для неё нет никого важнее будущего ребенка. В другом — король-сластолюбец (Венсан Кассель
) влюбляется в обладательницу чудесного голоса, живущую отшельницей вместе с сестрой. Теперь она во что бы то ни стало должна быть его. В третьем — вдовствующий король (Тоби Джонс
) забывает про единственную дочь (Бебе Кейв
) и даже готов отдать её замуж за огра. Ведь у него есть забота поважнее — вырастить огромную блоху.
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«Страшные сказки»
В англоязычном дебюте итальянец Маттео Гарроне
погружает зрителя в причудливый, жестокий и визуально завораживающий мир сказок Джамбаттиста Базиле, автора «Пентамерона» — первого сборника страшных и поучительных историй, откуда впоследствии щедро черпали сюжеты братья Гримм и Шарль Перро. От Гарроне сложно было ожидать чего-либо подобного: до этого его фильмы («Гоморра
», «Таксидермист
») были предельно реалистичны и натуралистичны.
Тем любопытней получился опыт его погружения в волшебную страну, где, казалось бы, куда уместней смотрелись бы Терри Гиллиам
и Гильермо дель Торо
. Впрочем, сказки на то и сказки, чтобы иносказательно передавать аудитории вечные истины. Так что материал по сути не так уж и далек от предыдущих работ режиссера. За внешним лоском и великолепными нарядами королей и королев скрываются все те же человеческие качества — эгоизм, жестокость, похоть и глупость. Принцам на белых конях здесь не место, и весь сказочный антураж, великолепно снятый оператором Питером Сушицки
, не может отвлечь от мысли, что все далеко не гладко в каждом королевстве. Со дня написания «Пентамерона» прошло 400 лет, однако человеческая сущность практически не изменились.
Однако в «Страшных сказках
» важно не только и не столько «что», но и «как». Своей в хорошем смысле старомодностью, рукотворностью чудовищ и красотой костюмов фильм выгодно отличается от откровенно компьютерных хоббитов
и Джеков
с их бобовыми зернышками. Многими кадрами из ленты Гарроне хочется именно что любоваться. При желании картину можно упрекнуть в излишней витиеватости и очевидной затянутости, однако до чего же приятно это двухчасовое бегство в детство. Хотя в детстве, конечно, такие сказки было бы читать и смотреть как минимум странно.
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