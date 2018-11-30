«Бегущий в лабиринте: Испытание огнем»: Быстро бегать и громко кричать

Бестолковая антиутопия для мальчиков
Ведомые Томасом (Дилан О’Брайен
) мальчишки и Тереза (Кая Скоделарио
), выбравшись из лабиринта, сбегают из лаборатории, где их преследуют взрослые с автоматами под руководством насупившегося Дженсона (Айдан Гиллен
). Нелегкая заносит их в пустыню, где ребятня встречает зомби - снова убегают; чуть не попадают в смертоносную грозу - опять бегут; оказываются в лагере беженцев под руководством Хорхе (Джанкарло Эспозито
) - и, как вы, вероятно, догадались, по новой мажут лыжи. Их цель (а это не марафон одной известной марки кроссовок, у ребят есть цель) обитается где-то в горах и может их спасти от вездесущего ПОРОКА - организации, которая то ли учинила весь этот апокалипсис сегодня, то ли пытается вылечить смертоносный вирус, то ли просто любит эксперименты и пальбу из вертолета.
Участвовавший в написании сценария к первому «Бегущему в лабиринте
» Т. С. Наулин
неведомым образом выжал всех соавторов, и сиквел
, снятый вновь Уэсом Боллом
уже по второй части одноименной подростковой франшизы Джеймса Даншера
, адаптировал для большого экрана в одиночку. Узурпация власти Наулином проекту не пошла на пользу: если в первой картине роман Дашнера просто выпотрошили в очередную подростковую антиутопию без характеров и внятной предыстории, то в «Испытании огнем
» к этому перечню достоинств добавился крик «Бежим!
» как главный двигатель сюжета. Герои почти без перекуров несутся сломя голову, иногда теряют бойцов и встречают харизматичных незнакомцев (Хорхе в исполнении Эспозито напоминает Джека Воробья, Алан Тьюдик
появляется в короткой, но запоминающейся роли трикстера-наркомана), а также - незнакомок, среди которых и потенциальный любовный интерес Томаса по имени Бренда (Роза Салазар
), дочь Хорхе.
Пополнение актерского ансамбля произошло, кажется, исключительно за счет сериальных хитов - от «Во все тяжкие
» (Эскобар) до «Игры престолов
» (Гиллан и Натали Эммануэль
), но перестановки на втором плане не сняли главной проблемы «Бегущего в лабиринте» - катастрофического отсутствия харизмы у Дилана О’Брайена, который внешне, конечно, молодой Кевин Бэйкон
, но по артистическим данным уступает и Шэйлин Вудли
в «Дивергенте
», и Дженнифер Лоуренс
в «Голодных играх
».
Мальчуковая антиутопия с заходом на территорию постапокалипсиса и камерной драмы по иронии оказывается не удачным возвращением к корням, а неконкурентоспособным эпигоном, которого назло консерваторам по всем параметрам укладывают на лопатки франшизы с куда более интересными героинями. И не в последнюю очередь «Бегущего в лабиринте» портит множащаяся неопределенность: интереса к происходящему уже нет, а никакой ясности в предыстории даже и не наметилось. Хотя бы эти доблестные гомункулы прибавили в динамике и стали меньше говорить на своем пещерно-подростковом языке.
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
» в прокате с 17 сентября
.