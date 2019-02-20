«Стажёр»: В штате только дедушки

Роберт Де Ниро в комедии о том, есть ли жизнь на пенсии
70-летний пенсионер Бенджамин Уиттакер (Роберт де Ниро
), похоронивший жену и раз в полгода проводящий время в компании женщины по имени Пэтти (Линда Лавин
), от скуки занимается восточной гимнастикой, ходит на похороны и пьёт кофе в «Старбаксе». Как-то раз Бен натыкается на объявление о приёме стажёров в интернет-магазин женской одежды «About the Fit» (ATF), основанный молодой и предприимчивой Джулс Остин (Энн Хэтэуэй
), и принимает решение тряхнуть стариной. И вот уже Бен, одетый в официальный костюм, в компании Льюиса (Джейсон Орли
), Дэвиса (Зак Перлман
) и Дорис (Селиа Уэстон
) начинает первый рабочий день в перспективной фирме. Его назначают личным помощником самой Джулс, которая экономит время, даже передвигаясь по собственному офису.
Режиссёр и сценарист «Стажёра»
- та самая Нэнси Мейерс
, которая когда-то открыла миру Линдсей Лохан
, сняв её сразу в двух ролях в «Ловушке для родителей»
, та самая Нэнси Мейерс, которая с помощью Мэла Гибсона
рассказала, чего же всё-таки хотят женщины
. Тему старшего поколения она уже завтрагивала в «Простых сложностях»
и «Любви по правилам... и без»
, тем самым поработав с мэтрами голливудского кино - Мерил Стрип
, Алеком Болдуином
и Джеком Николсоном
. На этот раз 65-летняя Мейерс решила лоб в лоб столкнуть юность и мудрость, приправив эту «битву» долей комедии, драмы и отсылками к фильму Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена»
.
На самом деле, конечно, всё не так. Главный герой выглядит не как борец за традиционные ценности, а как приглашённый преподаватель этикета, манер и межличностной коммуникации, о которой молодое поколение благополучно забыло, спрятавшись за всевозможными гаджетами и используя элетронную почту для того, чтобы банально попросить прощения. Пара плоских шуточек ниже пояса демонстрируют, что на таком ископаемом, как Бен, рано ставить крест, а также привлекают молодую аудиторию, которую нужно зацепить чем-то, кроме стёба над 70-летним дедом, неспособным включить Макбук.
На протяжении двух часов фильма сюжет от истории о престарелом стажёре перетекает в историю о молодой карьеристке. В результате повествование кажется скомканным, а драма превращается в недодраму о том, как тяжело быть женщиной в XXI веке. Героиня Энн Хэтэуэй - само воплощение сильной и независимой начальницы, у которой, однако, есть и муж-домохозяин, и прелестная дочь, и мать, конфликтные отношения с которой побуждают поначалу скептически отнестись к стажёру-пенсионеру. У неё никогда не хватает времени – даже по офису Джулс передвигается на велосипеде, а встрече с новым работником уделяет всего 5 минут – аккурат между двумя очень важными совещаниями. Она любит говорить о том, что ей не нужна помощь, но помощь нужна, но, если крутишься, как белка в колесе, просто необходим тот, кому можно поплакаться в жилетку и пожаловаться на жизнь. И тут очень кстати подварачивается Бен, весь из себя такой джентльмен и отличный слушатель.
«Стажер» уверенно проговаривает две простые истины. После выхода на пенсию жизнь только начинается (не зря Бен становится душой компании и находит себе новую постоянную пассию в лице корпоративной массажистки Фионы
). Пока ты строишь карьеру и бежишь со всех ног, жизнь может пройти мимо, и ты не заметишь, как в ней останется только работа, которую уже хочет прибрать к рукам кто-то другой. Иногда нужно просто остановиться и расслабиться, заняться той же самой восточной гимнастикой, желательно вместе со своим стажёром, который незаметно для тебя самой стал твоим лучшим другом. Другое дело, найти такого человека в современном мире очень непросто, потому что «всего за одно поколение мужчины из Джека Николсона и Харрисона Форда превратились в...»
.
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