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«Врата тьмы»: А был ли мальчик?

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23 июня 2025
Унылый мистический триллер с не менее унылым Николасом Кейджем

«Врата тьмы»: А был ли мальчик?

Нью-йоркский профессор Майк Лоуфорд во время празднования Хэллоуина потерял сына Чарли, который неоднократно пытался обратить внимание родителей на странные вещи, происходящие рядом с их домом. Проходит год. Полиция в тупике, хотя детективы использовали практически все зацепки в деле исчезновения мальчика. Сам Лоуфорд теперь не живёт вместе с женой Кристен, поскольку она винит его в том, что он не уберёг сына. Отчаявшийся отец всё ещё не теряет надежды разыскать своё чадо. Ему постоянно мерещится на улицах и в городском транспорте Чарли, и в конце концов Майк приходит к выводу, что в его пропаже повинно некое мистическое существо — призрак ирландки, сожжённой на костре после мора несколько столетий назад...

«Врата тьмы» Ули Эделя — типичное для Николаса Кейджа кино последних лет. Безжизненное и скучное, лишённое какой-либо новизны. Весь сюжет соткан из множества фильмов жанра хоррор, несмотря на то, что лента основана на рассказе Тима Леббона. Здесь есть легко узнаваемые кадры из такой классики, как «Сияние», «Изгоняющий дьявола» или «Полтергейст», но все они пропущены словно через копировальную машину, настолько всё серо и вторично.

«Врата тьмы»: А был ли мальчик?

Возможно, если бы за проект взялся Деннис Илиадис, создавший ремейк «Последнего дома слева», который ещё в 2010 году был закреплён за этим фильмом, то перед нами предстал бы действительно жуткий фильм. Но вместо Илиадиса в режиссёрском кресле оказался Ули Эдель — весьма неровный постановщик, в чьей копилке провальный фильм «Тело как улика», где пытались разжечь огонь в зрителях Мадонна и Уиллем Дефо. Видимо, продюсерам было всё равно на успех данного произведения, раз они ухватились за Эделя.

Смотреть онлайн «Врата тьмы» Ули Эделя
Актёрская команда под стать унылому действию. Николас Кейдж всё так же драматически переживает, не пропуская эмоции через себя, что мы наблюдаем за ним последние лет десять. Сара Уэйн Коллис практически не изменилась в характере со времён «Ходячих мертвецов» — всё такая же отчаянная мамаша, легко отворачивающаяся от мужа, как только возникают трудности. Вероника Феррес и вовсе теряется среди главных героев, поскольку у неё роль помощницы-жертвы.

Единственным достоинством картины, пожалуй, стоит назвать печальную музыку Джозефа ЛоДуки, но, к сожалению, она не в силах затмить все недостатки этого заштампованного фильма, лишённого даже намёка на страх. Похоже, Кейдж не сумел вернуться из потустороннего мира, как его герой, и в реальности обитает лишь его блеклый двойник...

«Врата тьмы»

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обсуждение >>
№ 7
Киноман1985   25.06.2025 - 21:19
... куда ему до нтвэшных сериалов. вот там киношедевр))) читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   24.06.2025 - 21:00
Ничего унылого. И это не мистический триллер. Это ужасы и ничего большего. Триллер - это се же реальные события, а не фантастика. Хороший фильм, что может в нем не понравится. Настоящая беда в семье, которая... читать далее>>
№ 5
Никита Е. Никитин   23.06.2025 - 16:44
И рецензия тоже унылая читать далее>>
№ 4
Аниретаке Ятак (Омск)   28.10.2016 - 21:51
Я бы так не сказала. Ничего общего с "Полтергейстом" (как ремейком, так и оригиналом), кроме похищения ребёнка призраками, этот фильм не имеет. Может быть, сюжет и не оригинальный; но очень красочный... читать далее>>
№ 3
martian (Марс)   21.10.2015 - 18:36
Не люблю фильмы с Кейджем. Как правило это кинодрянь как и этот читать далее>>
Всего сообщений: 7
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