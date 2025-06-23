«Врата тьмы»: А был ли мальчик?

Унылый мистический триллер с не менее унылым Николасом Кейджем
Нью-йоркский профессор Майк Лоуфорд
во время празднования Хэллоуина потерял сына Чарли, который неоднократно пытался обратить внимание родителей на странные вещи, происходящие рядом с их домом. Проходит год. Полиция в тупике, хотя детективы использовали практически все зацепки в деле исчезновения мальчика. Сам Лоуфорд теперь не живёт вместе с женой Кристен
, поскольку она винит его в том, что он не уберёг сына. Отчаявшийся отец всё ещё не теряет надежды разыскать своё чадо. Ему постоянно мерещится на улицах и в городском транспорте Чарли, и в конце концов Майк приходит к выводу, что в его пропаже повинно некое мистическое существо — призрак ирландки, сожжённой на костре после мора несколько столетий назад...
«Врата тьмы» Ули Эделя
— типичное для Николаса Кейджа
кино последних лет. Безжизненное и скучное, лишённое какой-либо новизны. Весь сюжет соткан из множества фильмов жанра хоррор, несмотря на то, что лента основана на рассказе Тима Леббона. Здесь есть легко узнаваемые кадры из такой классики, как «Сияние»
, «Изгоняющий дьявола»
или «Полтергейст»
, но все они пропущены словно через копировальную машину, настолько всё серо и вторично.
Возможно, если бы за проект взялся Деннис Илиадис
, создавший ремейк «Последнего дома слева»
, который ещё в 2010 году был закреплён за этим фильмом, то перед нами предстал бы действительно жуткий фильм. Но вместо Илиадиса в режиссёрском кресле оказался Ули Эдель
— весьма неровный постановщик, в чьей копилке провальный фильм «Тело как улика»
, где пытались разжечь огонь в зрителях Мадонна
и Уиллем Дефо
. Видимо, продюсерам было всё равно на успех данного произведения, раз они ухватились за Эделя.
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«Врата тьмы» Ули Эделя
Актёрская команда под стать унылому действию. Николас Кейдж
всё так же драматически переживает, не пропуская эмоции через себя, что мы наблюдаем за ним последние лет десять. Сара Уэйн Коллис
практически не изменилась в характере со времён «Ходячих мертвецов»
— всё такая же отчаянная мамаша, легко отворачивающаяся от мужа, как только возникают трудности. Вероника Феррес
и вовсе теряется среди главных героев, поскольку у неё роль помощницы-жертвы.
Единственным достоинством картины, пожалуй, стоит назвать печальную музыку Джозефа ЛоДуки
, но, к сожалению, она не в силах затмить все недостатки этого заштампованного фильма, лишённого даже намёка на страх. Похоже, Кейдж
не сумел вернуться из потустороннего мира, как его герой, и в реальности обитает лишь его блеклый двойник...
«Врата тьмы»
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