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«Воин»: Нокаута не надо — мы из Калининграда

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5 августа 2022
Яглыч и Бондарчук плохо копируют Харди

«Воин»: Нокаута не надо — мы из Калининграда

Первое и, по сути, единственное, что следует знать о российском «Воине» 2015 года выпуска: это все-таки ремейк одноименной американской ленты четырехлетней давности. Продюсеры отечественного фильма используют более обтекаемые формулировки («сюжетно близок», но «основан на оригинальном сценарии»), однако сходство между картинами настолько близкое, что их вполне можно признать однояйцевыми близнецами.

Смотреть онлайн «Воин» Алексея Андрианова
Два брата, старший Слава (Владимир Яглыч) и младший Рома (Сергей Бондарчук), живут в Калининграде, но не общаются. Причина отсутствия контакта — давние распри: отец (Федор Бондарчук) пил, и в результате семья распалась. Обоим братьям нужны деньги: старшему — на лечение дочери, которую он воспитывает вместе с работающей танцовщицей у шеста супругой (Светлана Ходченкова), младшему — на помощь собственной жене, от которой он держится на расстоянии (Роман дезертировал из армии и теперь вынужден скрываться). Оба решают принять участие в турнире по смешанным боевым искусствам с призовым фондом в 100 тысяч долларов и приступают к тренировкам. Роман качает мускулы под управлением отца — тот пытался сделать из сыновей боксеров, когда они были еще мальчишками.

«Воин»: Нокаута не надо — мы из Калининграда

Видимо, предполагалось, что отечественный «Воин» станет в первую очередь семейной и уж только потом спортивной драмой. По крайней мере, с англоязычным вариантом ситуация была именно такая. Поэтому сказать, что различия между фильмами носят исключительно косметический характер (американский младший брат, скажем, дезертировал из Афганистана, а его российский аналог сражался с сомалийскими пиратами), нельзя. Дело в том, что в оригинальном «Воине» актерам удалось показать пусть и проблемную, но семью. У Бондарчуков, Яглыча и Ходченковой сыграть родственников никак не получается.

Понятно, что Слава и его жена переживают не лучшие времена, но у актеров выходят вовсе не персонажи с натянутыми нервами, а какие-то абсолютно равнодушные (чтобы не сказать — чужие) по отношению друг к другу люди. Сергей Бондарчук в принципе не обладает выдающимися актерскими данными, поэтому большую часть хронометража ходит насупленный и прячет лицо под капюшоном — все это вроде бы уместно, но уж точно не раскрывает характер его героя. Федор Бондарчук, хороший на самом деле актер, безбожно фальшивит, когда ему приходится изображать родственные узы, причем сцена, в которую поверить сложнее всего, припрятана ближе к финалу.

«Воин»: Нокаута не надо — мы из Калининграда

Игрой актеров проблемы нового «Воина» не ограничиваются: диалоги вышли куцыми и невнятными (собственно, чтобы понять предысторию семьи, проще всего не вслушиваться в разговоры героев, а вспомнить ленту с Харди и Эдгертоном). Градус пафоса время от времени поднимается до небес. Примерно три раза на экране появляется Мария Андреева, героиня которой не запоминается ничем, кроме хипстерских очков. Объяснить, зачем она вообще нужна, невозможно. Есть вероятность, что Андреевой просто не повезло, и в процессе монтажа из фильма вырезали сцены, хоть как-то оправдывающие присутствие актрисы в кадре.

Зато Калининград, приморский город стальных оттенков, вполне удался. После просмотра «Воина» вам, возможно, не захочется там жить, зато будет казаться, что вы надышались его соленым воздухом. К сожалению, это, пожалуй, единственное достоинство фильма. Если вам важнее человеческая история, а не городские пейзажи, имеет смысл все же обратиться к оригинальному «Воину».


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№ 2
обожаю кино   10.10.2015 - 02:46
... А почему Вы остальные города называете "затрапезными"? читать далее>>
№ 1
Дагния (Санкт-петербург)   8.10.2015 - 20:14
Я родом из Калининграда.Город свой обожаю. Приезжаю туда каждый год. Пошла смотреть фильм "Воин", прежде всего потому, что в рекламе сотни раз подчеркивалось, что кино снималось в моем родном... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Воин»: Нокаута не надо — мы из Калининграда фотографии
«Воин»: Нокаута не надо — мы из Калининграда фотографии
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