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«Конец прекрасной эпохи»: Жители общих мест

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7 августа 2022

Как «Компромисс» Довлатова превратился в компромисс Говорухина

«Конец прекрасной эпохи»: Жители общих мест

Вводные известны практически каждому. Дано: начало 70-х, экватор «застоя», советская Эстония и газета «Советская Эстония», куда Сергея Довлатова занесло из Петербурга, многочисленные зарисовки из журналистской таллинской жизни, где воля простого человека регулярно сталкивалась с волею государства, проводимой на местах другими, не менее усердными людьми. «В этой повести нет ангелов и нет злодеев, да и не может быть», — писал в одном из компромиссов Довлатов.

«Конец прекрасной эпохи»: Жители общих мест

Выход в прокат «Конца прекрасной эпохи», как по заказу, совпал с волной разговоров о творчестве автора «Зоны» и «Чемодана»: сначала случился Довлатов-гейт, схлестнувший поклонников и хулителей писателя стараниями провокативной и критичной к Довлатову колонки Дмитрия Быкова, затем разгорелся скандал вокруг фестиваля «Заповедник» имени Сергея Довлатова в Пскове (имя псковского губернатора связывают с делом Олега Кашина, и некоторые культурные деятели и журналисты фестиваль бойкотировали). Лучшей пиар-кампании не придумаешь, но на самом деле «Конец», по иронии судьбы показанный на открытии «Кинотавра», — это еще один повод поругаться.

«Конец прекрасной эпохи»: Жители общих мест

В черно-белой версии Станислава Говорухина события перенесены в конец 60-х, в первые годы «длинных семидесятых», и озаглавлены, как стихотворение Иосифа Бродского, тогда же и написанное. На экране сменяют друг друга кадры хроники: полет Гагарина, Хрущев в «Манеже», выступают со сцены Политехнического Булат Окуджава и Белла Ахмадуллина (кадры из «Застава Ильича»), поет Владимир Высоцкий. Заканчивается прекрасная эпоха — начинается эпоха компромиссов, черно-белые дни, в которые тот, кто не циничен и не пьет, тот дурак и член партии.

«Конец прекрасной эпохи»: Жители общих мест

Говорухин не просто по-режиссерски интерпретирует произведение, обживает его, расставляет акценты — он вытравливает Довлатова на каждой стадии. Берет лишь самые распространенные главы-анекдоты, дописывает диалоги, смещает повествование на несколько лет вперед, поддает масштабу, заменяет лирического Довлатова на некоего Лентулова, который проговаривает текст Довлатова, но при этом не столько иронично наблюдает за миром вокруг, сколько присутствует. На последнем издыхании прекрасной эпохи, на концерте Высоцкого, который поет про порванный парус, Лентулов тоже — присутствует.

Смотреть онлайн «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина
Эта телевизионная манера героев просто находиться на своих местах сбивает пафос, не свойственный Довлатову, с каждой сцены «Конца», где анекдоты из эстонской журналистской жизни вдруг становятся массивными и неповоротливыми, «говорящими», многозначительными. Картину Говорухина легко представить в качестве мини-сериала на Первом канале, где набор тегов — «Довлатов», «Бродский», «Говорухин», «60-е», «черно-белый псевдо-нуар» — перевесит художественную целостность и сочетаемость избранных компонентов. Дебютировавший ролью Лентулова в большом кино Иван Колесников, Светлана Ходченкова, Дмитрий Астрахан и другие артисты не находят себе места и говорят с отстраненными интонациями в пространстве застойного нуара, чей ужас, поперек жанра, рождается как бы ниоткуда и направлен в никуда. Разговоры о царской цензуре, которая страшнее советской, легко рифмуются с сегодняшними разговорами о новых запретах и околокультурных истериках, но за этим не пробивается пульс эмпатии, не дымится на дне рюмки в душной рюмочной хмельной советский экзистенциализм. Очевидное созвучие (но не похожесть) эпох, впрочем, настолько витает в воздухе, что ради него не стоило бы затевать фильм. Для напоминания, что люди хорошо живут и честно трудятся в любых условиях, впрочем, тоже.


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обсуждение >>
№ 11
Сергей100   7.04.2016 - 05:17
Тонкий юмор Сергея Довлатова передан довольно точно. Не для молодёжи кино, а для тех, кому за сорокет, кто помнит совковую фальш. Чёрно-белая стилизация в точку. читать далее>>
№ 10
Всеволод Демидов (Москва)   4.04.2016 - 12:39
Прекрасная работа большого мастера! Я, читавший когда-то Довлатова и абсолютно не зная, что его произведения положены в основу фильма, сразу же его "угадал" в этой работе. Блестяще передана... читать далее>>
№ 9
Света Бабаян (москва)   4.04.2016 - 12:10
красивый Иван Колесников украсил ,видимо по росту схож с Довлатовым,реплики не яркие,вообще нет ДОВЛАТОВА читать далее>>
№ 8
Федор Верблоу (Москва)   4.04.2016 - 02:04
Правдивый, чуткий, филигранный, стильный фильм. Атмосфера, интонация - всё из того времени, хорошо мне знакомого. Геннадий Карюк - чудо-оператор. Спасибо Станиславу Говорухину и всем, кто работал над этим... читать далее>>
№ 7
Антон РАКИТИН (Екатеринодар)   3.04.2016 - 01:30
За последние 16 лет читал книгу Довлатова "Компромисс" 4 раза : каждый раз открывал что-то существенно новое в его глубоком ироническом драматизме. В общем, вещь эту пропустил, как говорится,... читать далее>>
Всего сообщений: 10
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