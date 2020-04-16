Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Легенда»: Не одинаковы с лица

Спутник телезрителя >>
16 апреля 2020
Криминальная ретро-драма про близнецов

«Легенда»: Не одинаковы с лица

Лондон, свингующие 60-е. Братья-близнецы Крэй – Реджи и Рональд (обоих самозабвенно играет Том Харди) – опасные гангстеры и негласные короли сначала района Ист-Энд, а потом и всего города. Несмотря на определенное внешнее сходство, более непохожих близнецов сложно себе представить. Бывший боксер Реджи элегантен, вежлив и, хотя легко может переломать конкурентам все кости, в целом действует разумно. Рональд – диагностированный шизофреник с повадками то ли ребенка, то ли орангутанга, легко готовый признаться каждому встречному в активном гомосексуализме и подверженный частым перепадам настроения. Реджи ухаживает за будущей женой Фрэнсис Ши (Эмили Браунинг), милой девушкой, от лица которой ведется закадровое повествование, живет по понятиям, хоть и попадает иногда за решетку, и ведет дела с пронырливым жуликом (Дэвид Тьюлис) и американской мафией в лице Чазза Пальминтери. Рональд в свою очередь приводит в принадлежащий братьям модный клуб осла, решает купить город в Нигерии, принимает участие в гомосексуальной оргии с пэром, а когда вовсе слетает с катушек, то хватается за молотки.

«Легенда»: Не одинаковы с лица

Братья Крэй – краеугольные камни английского криминального фольклора, приблизительно то же, что Диллинджер для Америки и Япончик для России, только разделенный на две части, со всеми сопутствующими фрейдистскими комплексами. Американский режиссер Брайан ХелглендРасплата» с Мелом Гибсоном, сценарии к «Секретам Лос-Анджелеса» и «Таинственной реке») с энтузиазмом взялся за отделенный от него океаном материал и превратил реальную историю в набор оммажей Мартину Скорсезе. Прогон камеры без монтажных склеек по ночному клубу Реджи, куда он приводит Фрэнсис – очевидный привет «Славным парням», как и закадровый монолог Фрэнсис, отсылающий к подобному же женскому «взгляду изнутри» героини Лоррейн Бракко. Сцены насилия и семейного разлада вполне уместно смотрелись бы и в «Парнях», и в «Казино». Впрочем, такое цитирование само по себе вовсе не отталкивает.

«Легенда»: Не одинаковы с лица

Название фильма недвусмысленно отвечает на все обвинения в мифотворчестве, но все-таки нельзя пропустить и простить излишнюю гламурность и общую шаблонность событий. Про Крэй был уже снят в 1990 году фильм Питера Медока, где главные роли исполнили братья Кемп из группы Spandau Ballet. Та картина, хоть и смотрелась несколько аморфно и затянуто, все же производила впечатление честного и мрачного криминального кино про реальных пацанов. У Хелгленда красивый эрзац реальности начинает казаться пластмассовым слишком быстро, чтобы не вызвать раздражение. Конечно, 60-е именно так и принято показывать в кино – фотогеничные люди в классных костюмах и платьях фланируют под поп и соул-песни и иногда, чтобы не заскучать, разбивают друг другу лица, но тогда зачем в такой идеальный мир с картинки добавлять драму, пусть и схематичную?

«Легенда»: Не одинаковы с лица

Вторая половина «Легенды», как только Эмили Браунинг начинает глотать таблетки и грустить, грешит именно этим - не очень уместной попыткой добавить серьезности. Хорошие актеры второго плана вроде Кристофера Экклстона в роли главного врага братьев из Скоттлан-Ярда и Пола Беттани в роли главного врага братьев из криминального мира тоже не делают погоды – их героев, к сожалению, мог бы сыграть кто угодно, настолько им негде развернуться в своих образах. Зато есть что делать Тому Харди - и ради его выхода с цыганочкой картине можно простить её существование. Дело даже не в том, что как здорово братьев Крей склеили в одном кадре, а как они самостоятельны и интересны порознь. Одно «Легенда» доказывает точно - много Харди не бывает.


версия для печати
Ссылки по теме
«Я выпотрошен»: Том Харди написал некролог
Поиск по меткам
Биография / БайопикБританское кинотриллер
персоны
Пол БеттаниЛоррейн БраккоЭмили БраунингМэл ГибсонМартин СкорсезеДэвид ТьюлисТом ХардиКристофер Экклестон
фильмы
Братья КрэйКазиноЛегендаСекреты Лос-АнджелесаСлавные парниТаинственная река

фотографии >>
«Легенда»: Не одинаковы с лица фотографии
«Легенда»: Не одинаковы с лица фотографии
«Легенда»: Не одинаковы с лица фотографии
«Легенда»: Не одинаковы с лица фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Nikitor (Санкт Петербург)   2.10.2015 - 21:20
Хорошая рецензия. В целом,- согласен. Харди тянет на себе весь фильм и харизме двух "его" братьев нельзя не поддаться! Отлично передан стиль и (быть может) атмосфера того криминального времени.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Джойс

Скорбим

Рафик Алиев
15 апреля ушёл из жизни актёр Рафик Алиев.
Надежда Кроткова
15 апреля ушла из жизни актриса Надежда Кроткова.
Светлана Янковская
14 апреля ушла из жизни актриса, певица Светлана Янковская.
Алексей Кузьмин
13 апреля ушёл из жизни актёр Алексей Кузьмин.
Андрей Майоров
13 апреля ушёл из жизни актёр Андрей Майоров.

День рождения >>

Николай Акимов
Борис Борисов
Иван Бортник
Рамаз Гиоргобиани
Олег Казанчеев
Николай Мерзликин
Сергей Никоненко
Евгений Самойлов
Александр Семчев
Иван Ургант
Эллен Баркин
Этторе Басси
Дэвид Граф
Борис Дворник
Мартин Лоуренс
Питер Устинов
Чарли Чаплин
все родившиеся 16 апреля >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен