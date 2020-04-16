«Легенда»: Не одинаковы с лица

Криминальная ретро-драма про близнецов
Лондон, свингующие 60-е. Братья-близнецы Крэй – Реджи и Рональд (обоих самозабвенно играет Том Харди
) – опасные гангстеры и негласные короли сначала района Ист-Энд, а потом и всего города. Несмотря на определенное внешнее сходство, более непохожих близнецов сложно себе представить. Бывший боксер Реджи элегантен, вежлив и, хотя легко может переломать конкурентам все кости, в целом действует разумно. Рональд – диагностированный шизофреник с повадками то ли ребенка, то ли орангутанга, легко готовый признаться каждому встречному в активном гомосексуализме и подверженный частым перепадам настроения. Реджи ухаживает за будущей женой Фрэнсис Ши (Эмили Браунинг
), милой девушкой, от лица которой ведется закадровое повествование, живет по понятиям, хоть и попадает иногда за решетку, и ведет дела с пронырливым жуликом (Дэвид Тьюлис
) и американской мафией в лице Чазза Пальминтери. Рональд в свою очередь приводит в принадлежащий братьям модный клуб осла, решает купить город в Нигерии, принимает участие в гомосексуальной оргии с пэром, а когда вовсе слетает с катушек, то хватается за молотки.
Братья Крэй – краеугольные камни английского криминального фольклора, приблизительно то же, что Диллинджер для Америки и Япончик для России, только разделенный на две части, со всеми сопутствующими фрейдистскими комплексами. Американский режиссер Брайан Хелгленд
(«Расплата
» с Мелом Гибсоном
, сценарии к «Секретам Лос-Анджелеса
» и «Таинственной реке
») с энтузиазмом взялся за отделенный от него океаном материал и превратил реальную историю в набор оммажей Мартину Скорсезе
. Прогон камеры без монтажных склеек по ночному клубу Реджи, куда он приводит Фрэнсис – очевидный привет «Славным парням
», как и закадровый монолог Фрэнсис, отсылающий к подобному же женскому «взгляду изнутри» героини Лоррейн Бракко
. Сцены насилия и семейного разлада вполне уместно смотрелись бы и в «Парнях», и в «Казино
». Впрочем, такое цитирование само по себе вовсе не отталкивает.
Название фильма недвусмысленно отвечает на все обвинения в мифотворчестве, но все-таки нельзя пропустить и простить излишнюю гламурность и общую шаблонность событий. Про Крэй был уже снят в 1990 году фильм Питера Медока
, где главные роли исполнили братья Кемп
из группы Spandau Ballet. Та картина, хоть и смотрелась несколько аморфно и затянуто, все же производила впечатление честного и мрачного криминального кино про реальных пацанов. У Хелгленда красивый эрзац реальности начинает казаться пластмассовым слишком быстро, чтобы не вызвать раздражение. Конечно, 60-е именно так и принято показывать в кино – фотогеничные люди в классных костюмах и платьях фланируют под поп и соул-песни и иногда, чтобы не заскучать, разбивают друг другу лица, но тогда зачем в такой идеальный мир с картинки добавлять драму, пусть и схематичную?
Вторая половина «Легенды», как только Эмили Браунинг начинает глотать таблетки и грустить, грешит именно этим - не очень уместной попыткой добавить серьезности. Хорошие актеры второго плана вроде Кристофера Экклстона
в роли главного врага братьев из Скоттлан-Ярда и Пола Беттани
в роли главного врага братьев из криминального мира тоже не делают погоды – их героев, к сожалению, мог бы сыграть кто угодно, настолько им негде развернуться в своих образах. Зато есть что делать Тому Харди - и ради его выхода с цыганочкой картине можно простить её существование. Дело даже не в том, что как здорово братьев Крей склеили в одном кадре, а как они самостоятельны и интересны порознь. Одно «Легенда» доказывает точно - много Харди не бывает.
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