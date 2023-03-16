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«14+»: Просто дети стали старше

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16 марта 2023
Ромео и Джульетта нового поколения

«14+»: Просто дети стали старше

Однажды Лёша, прогуливаясь с друзьями по улице после уроков, повстречал прекрасную незнакомку и влюбился в неё по уши. Он забросил свои любимые видеоигры, забыл про обожаемого Данилу Багрова и полностью погрузился в грёзы о любимой, просматривая её страницу Вконтакте. Но оказалось, что Вика, покорившая его сердце, учится в школе, которая давно является врагом № 1 для его школы, а Викиным двором заведует банда, не жалующая чужих на районе. Чтобы встретиться с девочкой, четырнадцатилетнему парню придётся пройти множество испытаний: прийти на дискотеку в чужую школу, подраться с гопниками, встретиться с Викой на её территории и, наконец, доказать маме, что он уже далеко не тот малыш, чьи фотографии висят в гостиной, как иконостас...

Смотреть онлайн «14+» Андрея Зайцева
«14+» Андрея Зайцева — это невероятно искренняя, обаятельная и лиричная картина о первой любви, современный взгляд на вечную историю Ромео и Джульетты. Балконом в данном случае выступает личная страница Вконтакте, бал превращается в дискотеку, а враждуют между собой не кланы, а школы. Мало того, Зайцев обошёлся без печали «самой печальной повести на свете». Ромео не убивает Тибальта, а финал хоть и со слезами (вперемежку со смехом), но без трагедии в виде двойного самоубийства. Нет в картине и откровенных сцен, а единственный эпизод в постели снят деликатно и без любования девичьим телом. Так что все ревнители морали могут успокоиться — никакого ущерба детской психике картина не наносит.

«14+»: Просто дети стали старше

Основной удачей фильма, безусловно, стали Глеб Калюжный и Ульяна Васькович, исполнители главных ролей. Органичные и естественные, словно пришедшие с твоего двора, что, впрочем, недалеко от истины, поскольку они оба — дебютанты в кино. Молодые актёры настолько непосредственны и естественны в своих поступках, что даже затмевают собой профессионалов. Похоже, в данном случае сказалось документальное прошлое режиссёра. Впрочем, хороша практически вся актёрская команда. Ольга Озоллапиня создала очаровательный образ мамы Лёши, пытающейся свыкнуться с мыслью о том, что её ребёнок скоро станет взрослым. Примечателен колоритный Шандор Беркеши, который не только стоял по другую сторону камеры в качестве оператора-постановщика, но и появился в роли немногословного отца Вики. Забавен, по-своему, и друг Лёши в исполнении Дмитрия Баринова, который молча следует за товарищем в огонь и воду. И, конечно же, нельзя не упомянуть главаря шайки Волкова, чья роль досталась небезызвестному Алексею Филимонову, звезде артхаусного кино и театра. Актёру удалось сломать не только стереотипы своих персонажей, но внести новизну в такой избитый образ, как Тибальт.

Помимо актёрских работ и операторского мастерства, следует также обратить внимание на саундтрек. В фильме наряду с творениями новых модных групп звучат песни Михаила Боярского, Адриано Челентано и других классических исполнителей. Музыки много, но она удачно вплетена в повествование и не раздражает слух обывателя.

В итоге, перед нами замечательное кино для всей семьи, которое понравится и родителям, и подросткам (возрастные ограничения — 16+), и даже бабушкам-дедушкам.


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обсуждение >>
№ 1
Саша Кожевников   29.04.2018 - 13:52
Хороший фильм. Мне нравится. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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