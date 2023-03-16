«14+»: Просто дети стали старше

Ромео и Джульетта нового поколения
Однажды Лёша
, прогуливаясь с друзьями по улице после уроков, повстречал прекрасную незнакомку и влюбился в неё по уши. Он забросил свои любимые видеоигры, забыл про обожаемого Данилу Багров
а и полностью погрузился в грёзы о любимой, просматривая её страницу Вконтакте. Но оказалось, что Вика
, покорившая его сердце, учится в школе, которая давно является врагом № 1 для его школы, а Викиным двором заведует банда, не жалующая чужих на районе. Чтобы встретиться с девочкой, четырнадцатилетнему парню придётся пройти множество испытаний: прийти на дискотеку в чужую школу, подраться с гопниками, встретиться с Викой на её территории и, наконец, доказать маме, что он уже далеко не тот малыш, чьи фотографии висят в гостиной, как иконостас...
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«14+» Андрея Зайцева
«14+» Андрея Зайцева
— это невероятно искренняя, обаятельная и лиричная картина о первой любви, современный взгляд на вечную историю Ромео и Джульетты. Балконом в данном случае выступает личная страница Вконтакте, бал превращается в дискотеку, а враждуют между собой не кланы, а школы. Мало того, Зайцев
обошёлся без печали «самой печальной повести на свете». Ромео
не убивает Тибальта
, а финал хоть и со слезами (вперемежку со смехом), но без трагедии в виде двойного самоубийства. Нет в картине и откровенных сцен, а единственный эпизод в постели снят деликатно и без любования девичьим телом. Так что все ревнители морали могут успокоиться — никакого ущерба детской психике картина не наносит.
Основной удачей фильма, безусловно, стали Глеб Калюжный
и Ульяна Васькович
, исполнители главных ролей. Органичные и естественные, словно пришедшие с твоего двора, что, впрочем, недалеко от истины, поскольку они оба — дебютанты в кино. Молодые актёры настолько непосредственны и естественны в своих поступках, что даже затмевают собой профессионалов. Похоже, в данном случае сказалось документальное прошлое режиссёра. Впрочем, хороша практически вся актёрская команда. Ольга Озоллапиня
создала очаровательный образ мамы Лёши, пытающейся свыкнуться с мыслью о том, что её ребёнок скоро станет взрослым. Примечателен колоритный Шандор Беркеши
, который не только стоял по другую сторону камеры в качестве оператора-постановщика, но и появился в роли немногословного отца Вики. Забавен, по-своему, и друг Лёши в исполнении Дмитрия Баринова
, который молча следует за товарищем в огонь и воду. И, конечно же, нельзя не упомянуть главаря шайки Волкова, чья роль досталась небезызвестному Алексею Филимонову
, звезде артхаусного кино и театра. Актёру удалось сломать не только стереотипы своих персонажей, но внести новизну в такой избитый образ, как Тибальт.
Помимо актёрских работ и операторского мастерства, следует также обратить внимание на саундтрек. В фильме наряду с творениями новых модных групп звучат песни Михаила Боярского
, Адриано Челентано
и других классических исполнителей. Музыки много, но она удачно вплетена в повествование и не раздражает слух обывателя.
В итоге, перед нами замечательное кино для всей семьи, которое понравится и родителям, и подросткам (возрастные ограничения — 16
+), и даже бабушкам-дедушкам.
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