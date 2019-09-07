«Пэн: Путешествие в Нетландию»: Детский ад

Сумбурный приквел к сказке про мальчика, который не хотел взрослеть
Вторая Мировая. Лондон периодически терзают истребители-бомбардировщики «Мессершмитты», но для жителей приюта и мирные часы - не сахар, а каша (без воскресного бекона, когда урежут пайки). Дети с надеждой лишь на усыновителей из Канады понуро волочат тела из спальни на дворовые работы и серые приемы пищи, и только юный бунтарь Питер (Леви Миллер
) не устает искать приключения на юные плечи, вступая в конфронтацию с карикатурной и подлой монахиней-настоятельницей. Он верит, что мама Мэри (эпизодическая Аманда Сейфред
) обязательно за ним вернется, но долгая дорога ожидает как раз мальчика, которого вместе с другими сиротами лунной ночью похитят небесные флибустьеры на летающем фрегате и увезут в Нетландию - страну чудес, где живут феи, эльфы и пират Черная борода (Хью Джекман
). Тот заставляет детей слушать Smells like teen spirit, обещает горы конфет и принуждает работать в копях, чтобы отыскать драгоценные кристаллы, дарующие вечную жизнь и сравнительную молодость. Все это происходит на фоне затянувшейся войны между аборигенами Нетландии и пиратским «концерном», который ведет себя как пародия на индустриальные флагманы из развитых стран в государствах третьего мира: минимум уважения к коренному населению, помноженного на жажду наживы. В волшебной стране, пораженной метастазами пиратства, Питер оказывается не просто мечтательным сиротой, но, разумеется, избранным, которому суждено положить вечной войне конец. Но главное - мальчик обретает надежду на встречу с матерью.
Сюжетные кульбиты старательно учат Питера не доверять взрослым, которые обманывают если не из вредности, то из лучших побуждений (что и говорить про черное сердце Черной бороды), а «Пэн
» Джо Райта
в очередной раз демонстрирует, что сказка не такой уж простой жанр, как иногда принято думать. Цикл историй про Питера Пэна шотландского писателя Дж. М. Барри
вдохновил уже не один десяток фильмов, близких к тексту или ревизионистских, снятых по обе стороны океана (история Пэна интриговала и советских режиссеров
, и, например, Стивена Спилберга
). «Пэн» Райта в этой компании не должен был затеряться: амбициозная затея рассказать, как же все начиналось, вкупе с талантом английского режиссера к механическому балету и визионерству на полставки, выглядела настоящим карт-бланшем, который обернется чуть ли не главным аттракционом осени. Американские горки, фокусы и выходы ряженых, как на новогодней елке в Кремлевском дворце, действительно удались, но сложная в своей простоте история Питера Пэна оказалась создателям картины не по зубам.
Сам Барри никогда особенно не распространялся о предыстории летающего мальчика - желанного гостя и в спальне каждого британского ребенка, и на неведомом острове Нетландия, который у всех детей был индивидуальным, но в чем-то и схожим. В сказке «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» упоминается, что он покинул скучный реальный (и взрослый) мир в первую же неделю жизни, а потом, в отличие от обреченных детей, никогда не взрослел. Актер и немного сценарист Джейсон Фукс
, уже внедривший пиратов в четвертый
«Ледниковый период», счел, что этому через край сказочному сюжету больше всего на свете не хватало психологизма. Так, в истории, придуманной на заре XX века, возник пугающий оскал Второй Мировой и диккенсовский детский дом, претендующий на звание филиала ада на Земле. А сменила эти безрадостные места срисованная с Пандоры из «Аватара
» Нетландия, где не совсем типичный взрослый Черная борода явно угорает по рок-музыке, но не спешит выполнять главный завет («живи быстро - умри молодым
»). Две завязанные на смерти идеи вечной молодости - сказочной и музыкальной - столкнулись и разлетелись мириадой радужных осколков, из которых не собирается полновесная история.
Режиссеру Джо Райту часто пеняют за поверхностность в освоении крупных романных форм - вокруг «Искупления
» и особенно «Анны Карениной
» велись нешуточные баталии. Райт стоически фокусировался на одной из идей произведения и обставлял это радующим глаз визуальным аттракционом с растущим стремлением снять весь фильм одним дублем. В формате же сказки его внезапно подвела фантазия: там, где, казалось бы, у выдумки развязаны руки, он занял самую невыгодную и в чем-то пошлую позу умеренности. «Пэн» состоит из десятков заимствованных трюков - от корабля, проваливающегося сквозь морскую толщу в иное измерение (здравствуйте, «Пираты Карибского моря: На краю света
»), до Гарретта Хедланда
в роли молодого Крюка, похожего на молодого Индиану Джонса
, от компьютерных вставок-предысторий в духе последних
фильмов о Гарри Поттере до неприличной сюжетной близости с «Аватаром» и еще десятком фильмов. Увы, если в Нетландии Питер Пэн может победить скучных взрослых, то по эту сторону реальности скучные взрослые неискоренимо одержат вверх.