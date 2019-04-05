«Багровый пик»: Здравствуй, Красная свадьба

Готичный роман Гильермо Дель Торо, инкрустированный любовью к кино
В Нью-Йорк с деловым визитом прибывает брюнет-баронет Томас Шарп (Том Хиддлстон
), за которым следует сестра-пианистка - Люсиль (Джессика Чэстейн
). Пара британцев нуждается в инвестициях для добычи красной глины, которой так богата местность, где дряхлеет и рушится их фамильный готический особняк Аллердейл Холл, напоминающий о тяжелом детстве и суровых родителях. Американские предприниматели - строгие мужчины под шестьдесят с натруженными руками и туго набитыми скепсисом карманами - поднимают франта Шарпа насмех, но на того уже положила глаз Эдит Кушинг (Миа Васиковска
), дочь богача, который после смерти супруги растил ее в одиночку. Кроме перепалок с легкомысленными светскими львицами, Эдит нравится Мери Шелли и писать романы про призраков, ведь она и сама их видит. Первым вестником с того света оказалась мать девушки, явившаяся обезображенным от чумы привидением, чтобы предостеречь дитя - опасайся, мол, когда придет час Багрового пика. Аллердейл Холл, где кровоподтеками проступает красная глина, этот самый пик и есть, а смысл предсказания постигнет Эдит лишь после брака с Томасом Шарпом и переезда на Туманный Альбион.
«Багровый пик
», на который мексиканский визионер Гильермо Дель Торо
променял не один многообещающий проект (в том числе «Хребты безумия» по Лавкрафту), как нетрудно догадаться, рассказывает готическую историю любви, но настоящее чувство тут вспыхивает не между персонажами (за любовный треугольник отвечает новый фаворит Дель Торо Чарли Ханнэм
в роли добропорядочного офтальмолога). «Багровый пик» в первую очередь - признание режиссера в любви к Золотому веку Голливуда и фильмам ужасов, в том числе категории «Б» (отсюда фамилия главной героини - в честь актера Питера Кушинга
), к готичным романам и мрачным сказкам (один сюжет, переложенный Шарлем Перро, настойчиво напоминает о себе с середины картины).
Эдит Кушинг, не просто верящая в призраков, а видящая их, - это вполне себе альтер-эго Дель Торо (особенно когда артистка Васиковска надевает круглые очки). То, что мексиканскому режиссеру потустороннее и фантастическое интереснее человеческого, никогда не было секретом («Тихоокеанский рубеж
» затевался, по сути, как оммаж кайдзю-фильмам, где невероятное становится частью обыденного). Но в «Багровом пике» - амальгаме фетишей Дель Торо - проявляется и слабейшее место постановщика. Он по-прежнему нуждается в мощном сценарии, который связывал бы полеты его фантазии и обилие референсов в историю, не пестрящую ляпами, простительными лентам студии «Хаммер».
В пространстве своих картин Гильермо Дель Торо спорит со здравым смыслом и увлекается игрой в иррациональное - как фантазер, как дитя. Как и другой приезжий визионер Питер Джексон
, он черпает вдохновение из лент старого Голливуда: Шарпы соревнуются в эксцентричности с семейством Хэдли из «Слов, написанных на ветру
» Дугласа Сирка
, а Дель Торо заимствует оттуда же полеты длиннющих подолов, пробеги по бесконечной лестнице, вечно падающие листья и взбалмошность через край. Дизайн призраков частично перекочевал в «Пик» из хоррора «Мама
» - продюсерского проекта Дель Торо, дебюта на американской земле аргентинца Андреаса Мускетти
, где также снялась Чэстейн.
В умении приладить к своей фантазии подходящие и подвернувшиеся образы Дель Торо не сильно уступает ходячему киноцитатнику Тарантино, но в сторителлинге он не так хорош, особенно когда дело доходит до финала. В последние минуты «Багрового пика» чувство неловкости перевешивает удовольствие от визионерских находок, а несвоевременные фразы начинают проступать, как кровавая глина из-под половиц Аллердейл холла. Апофеозом оказывается появление лопаты, которое воспринимается, как известная команда к заливистому смеху. Дель Торо, впрочем, тоже весело - с призраками ему еще со времен «Хребта дьявола
» лучше, чем с людьми, которым, как стариканам-предпринимателям, все время нужно что-то доказывать.
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