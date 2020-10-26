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«Война полов»: Робинзоны против Пятниц

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26 октября 2020
Комедия, которая как слышится, так и выглядит

«Война полов»: Робинзоны против Пятниц

Группа молодых людей, работающих в архитекторском бюро, после шумного корпоратива на яхте проснулись на необитаемом острове. Как они здесь оказались - для них загадка, но одно ясно - им придётся как-то выживать вдали от цивилизации, поскольку у единственного на всю компанию айфона разрядилась батарея. Ситуация, прямо скажем, не ахти, но её ещё больше усугубляет то, что парни и девушки на дух не переносят друг друга из-за постоянного соперничества на работе...

«Война полов»: смотреть фильм онлайн бесплатно

Из заявленного сюжета вполне мог получиться приличный триллер о выживании на острове вроде «Остаться в живых» или приключенческий экшн в духе «Острова головорезов», но режиссёр Кирилл Кузин, известный своими опусами «Самый смешной фильм» и «Залётчики», не смог изменить излюбленному жанру комедии (в его понимании) и смастерил для несчастных зрителей «Войну полов».

«Война полов»: Робинзоны против Пятниц

Здесь всё то же, что мы наблюдаем в наших комедиях последние годы. Неумелое комикование актёров, абсолютно не смешные гэги, сырой сценарий, куча ошибок и нелепых допущений, непродуманная режиссура и атмосфера беспросветного дурачества. Одно только радует - оператор сумел между «как бы шутками» показать во всей красе пресловутый остров.

Впрочем, если относиться к фильму, как к тому самому раку, которого на безрыбье можно принять за рыбу, то он, в целом, сносен. По крайней мере, идиотии, зашкаливавшей в предыдущих работах Кузина, здесь поменьше. Да и актёры некоторые относительно неплохо смотрятся. Например, Анатолий Белый, чей персонаж - босс главных героев - на костюмной вечеринке вдруг заговорил голосом Михаила Боярского. Или же Марина Федункив в образе сексуально озабоченной инвесторши. По-своему прекрасна и Сабина Ахмедова в роли архитекторши Сони, владеющей восточным единоборством. И всё же это лишь ненамного поднимет данный продукт в глазах зрителя, уставшего от «Камеди-клаба».

В итоге, перед нами однозначный кандидат в рубрику «fast forward», поскольку именно там место всем необязательным и вредным для психического здоровья фильмам.


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