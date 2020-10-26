«Война полов»: Робинзоны против Пятниц

Комедия, которая как слышится, так и выглядит
Группа молодых людей, работающих в архитекторском бюро, после шумного корпоратива на яхте проснулись на необитаемом острове. Как они здесь оказались - для них загадка, но одно ясно - им придётся как-то выживать вдали от цивилизации, поскольку у единственного на всю компанию айфона разрядилась батарея. Ситуация, прямо скажем, не ахти, но её ещё больше усугубляет то, что парни и девушки на дух не переносят друг друга из-за постоянного соперничества на работе...
«Война полов»: смотреть фильм онлайн бесплатно
Из заявленного сюжета вполне мог получиться приличный триллер о выживании на острове вроде «Остаться в живых»
или приключенческий экшн в духе «Острова головорезов»
, но режиссёр Кирилл Кузин
, известный своими опусами «Самый смешной фильм»
и «Залётчики»
, не смог изменить излюбленному жанру комедии (в его понимании) и смастерил для несчастных зрителей «Войну полов»
.
Здесь всё то же, что мы наблюдаем в наших комедиях последние годы. Неумелое комикование актёров, абсолютно не смешные гэги, сырой сценарий, куча ошибок и нелепых допущений, непродуманная режиссура и атмосфера беспросветного дурачества. Одно только радует - оператор сумел между «как бы шутками»
показать во всей красе пресловутый остров.
Впрочем, если относиться к фильму, как к тому самому раку, которого на безрыбье можно принять за рыбу, то он, в целом, сносен. По крайней мере, идиотии, зашкаливавшей в предыдущих работах Кузина
, здесь поменьше. Да и актёры некоторые относительно неплохо смотрятся. Например, Анатолий Белый
, чей персонаж - босс главных героев - на костюмной вечеринке вдруг заговорил голосом Михаила Боярского
. Или же Марина Федункив
в образе сексуально озабоченной инвесторши. По-своему прекрасна и Сабина Ахмедова
в роли архитекторши Сони, владеющей восточным единоборством. И всё же это лишь ненамного поднимет данный продукт в глазах зрителя, уставшего от «Камеди-клаба».
В итоге, перед нами однозначный кандидат в рубрику «fast forward»
, поскольку именно там место всем необязательным и вредным для психического здоровья фильмам.
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