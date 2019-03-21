«Монстры на каникулах 2»: Безопасные полеты вампирят

Увлекательное продолжение мультфильма о том, как трудно быть монстром
Конец – это, как известно, новое начало. Вот и у влюбленной парочки из «Монстров на каникулах
» началась новая жизнь. Джонатан теперь работает в отеле «Трансильвания», привлекая в него человеческую клиентуру, и обучает старика Дракулу отправлять SMS. А Мэвис… Мэвис становится матерью и воспитывает маленького Дениса. Одна проблема: Дракула очень нервничает, вырастет ли из малыша настоящий вампир, или же Денису суждено стать человеком. Переживания эти так нарушают семейный покой, что Мэвис уже помышляет о переезде в далекую Америку в поисках более толерантной среды.
Сиквел
«Монстров на каникулах» всецело оправдывает ожидания: он забавный, увлекательный, динамичный, ладно скроенный - все, как и в первых «Монстрах», на высоте. Важная (хоть и не замысловатая) идея фильма предназначена, скорее, для родителей: мол, принимайте своих детей такими, какие они есть, и не требуйте, чтобы они были похожи на вас, у каждого свой путь. Детям же остаются полеты, путешествия, курьезные ситуации. И, конечно, хэллоуинская атмосфера – для тех, кто любит и отмечает этот праздник, очень кстати в конце октября.
Несмотря на всеобщую любовь к Дженнди Тартаковскому
, отзывы фильм получил, скорее, скучные. Предсказуемая вполне история, известные уже персонажи, да и темы не новы. Ни солидный бюджет, ни впечатляющие трудозатраты (над фильмом работало 24 раскадровщика, 23 специалиста по визуальным эффектам, 17 художников по оформлению слоев, 105 аниматоров и 87 осветителей; всего было нарисовано 194 персонажа и 74 локации), ни внимание к мелочам (финальная модель прически Дениса состояла из 265 самостоятельных волосков, которые компьютер увеличил до 150 000 штук) никого сегодня не впечатляют. А главное достижение картины – уникальный стиль мультипликации, восходящий к Тэксу Эйвери
, Бобу Клэмпету
, Чаку Джоунзу
– оценят лишь продвинутые пользователи.
Однако смотреть «Монстры на каникулах 2» куда интереснее, чем про них читать. Главная прелесть этого фильма, конечно, не в общей канве, а в деталях и подробностях. Поездка в пионер-лагерь для вампиров, попытка Мумии нагнать песчаную бурю, игрушечная гильотина в подарок на день рождения годовалому малышу, ТВ-шоу с кексиком, на которое запал маленький вампиренок… Для любителей зомби и монстров каждый кадр в фильме станет праздником, не говоря уж о том, как очаровательно обыгрывается тема «мы уже не те» (бедный Франкенштейн даже блондинок напугать не может, волк-оборотень забыл, как охотиться, а в пионерском лагере для вампирят – в моде посиделки у костра и безопасные полеты).
Конечно, такого кино тоже много, и никого им не удивишь, но что ж поделать. Трудно в наше время быть монстром. А уж создавать популярные мультфильмы – и того труднее.
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