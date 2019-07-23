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«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов

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23 июля 2019
Еще более неудачное продолжение блокбастера об отечественных карателях

«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов

Истеричная блондинка (Александра Бортич), футбольный фанат (Илья Маланин), программист (Анвар Халиллулаев) и заправский донжуан (Иван Шахназаров) продолжают анонимную борьбу с преступностью, из-за чего уже снискали всероссийскую славу и обзавелись тысячами подписчиков Вконтакте. Во время очередной операции по выведению преступников с большой яхтой на чистую воду, отечественным суперагентам переходит дорожку, а точнее, переплывает – таинственный незнакомец (Александр Петров), до зубов гружённый взрывчаткой. Сорвав ребятам «карательную» операцию, мистер икс не торопится покидать поле зрения команды, потому что между ним и Кирой (Бортич) вспыхивает взаимное чувство.

«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов

Второй фильм из серии «Неуловимые», снятый тем же режиссёром Артёмом Аксененко, из приключенческой более-менее комедии превратился то ли в драму, то ли в мелодраму в лощёной голливудской обёртке из взрывов, погонь, крутых мотоциклов и многочисленных слоумоушн-сцен. Драматическая линия представлена попытками осмыслить философию «Преступления и наказания» и ответить на главный вопрос: «Тварь ли я дрожащая или право имею?». Современный Раскольников, которого играет Петров, не раскаивается в содеянном, он уничтожает «плохих» людей пачками, придумывая мотивировки на ходу: то он борец за справедливость, то это вовсе не его желание и не его вина. Но самый главный грех авторы возлагают на употребление спайсов, внушая молодому поколению, что наркотики - это корень зла и пострашнее любого убийства.

«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов

Романтическая линия в «Неуловимых» занимает много места, но описать ее можно одним предложением: «как влюбиться в парня за два дня, переспать с ним и начать качать права - инструкция по применению». Девушку настолько впечатляет убийца с психопатическими наклонностями, его байк, улыбка и стремление наказать всех плохих дядей, что она забывает даже про родную мать (Алёна Ивченко), которая, к слову, однажды появляется из ниоткуда на несколько минут, а потом так же внезапно исчезает в никуда.

Благодаря любовной истории между Кирой и «последним героем» остальные персонажи перемещаются на задворки сюжета и выполняют функции дополнительных декораций. Снова короткими мазками создатели напоминают, кто есть кто, а затем благополучно доверяют им не несущие смысла диалоги, типа «Нам нужен план». - «Но у нас его нет». В картине есть и антагонист-полицейский, который вроде бы хочет добра, но постоянно творит зло - эдакий Мефистофель наоборот. А сам Герой получился не слишком харизматичным, особенно, если сравнивать его с Полянским (Денис Шведов) из первой части, над злоключениями которого хотя бы можно было посмеяться.

«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов

Невозможно сдержаться и не проспойлерить финал «Последнего героя», потому что ничего более абсурдного и трэшового российские киноэкраны в этом году не видели. Вы гарантированно будете плакать от смеха из-за происходящего на экране, при том, что по замыслу создателей, финальная сцена должна была вызвать слёзы совсем другого толка.
[Спойлер >>]Главный мститель запирает Киру у себя дома (в каком-то помещении, похожем не то на склад, не то на гараж), и она просто выламывает стену, которая оказывается чуть менее прочной, чем обычный картон. После этого герой Петрова под музыку медленно, в рапиде, движется к некоему ведомственному зданию, проникает в него без труда (нам показывают лишь то, как он туда заходит) и сразу же двумя пулями убивает главного злодея. В следующей сцене он уже выходит обратно, а неизвестно откуда взявшиеся омоновцы расстреливают его в спину, в упор, без суда и следствия.


Ужасно странно, что никто из создателей не заметил, насколько нелепым, несуразным и гомерически смешным вышел конец, сопровождённый инструментальной версией заглавного саундтрека. Всё-таки какой бы злободневной не являлась тема фильма, в свете возможных продолжений необходимо уяснить: «если сделать вот так», грудь у Киры, может быть, и появится, но смысл, хороший сценарий, монтаж и режиссура – вряд ли.


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«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов фотографии
«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов фотографии
«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов фотографии
«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов фотографии
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обсуждение >>
№ 6
sg   17.05.2018 - 19:34
Фильм нормальный. Просто он не про то и не то, что от него ожидали . А хотели ожидаемое - либо какие-то грамотные развязки , экшн,погони,но с подробным приключенческим сюжетом, либо высокий нравоученческий... читать далее>>
№ 5
Aida0.2   11.07.2016 - 10:26
нормальный фильм, вполне себе смотрибельный. рейтинг у второго даже выше, чем у первого. никогда критик небыл для меня авторитетом. читать далее>>
№ 4
Голос из зала   29.12.2015 - 15:27
Скапитализдили название у бессмертных фильмов Киосаяна. читать далее>>
№ 3
Папа Карла (Москва)   31.10.2015 - 09:56
Вчера посмотрел.Фильм как фильм,сюжет банален.Хотели сделать боевик с гонками и любовью,не очень хорошо вышло.Из пяти баллов смело можно ставить 3 с плюсом. читать далее>>
№ 2
Lexx   30.10.2015 - 08:20
Анна, вы пересказали сюжет средненького голливудского блокбастера! В чем его вина-то? В том, что он не голливудский? )) читать далее>>
Всего сообщений: 6
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