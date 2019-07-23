«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов

Главный мститель запирает Киру у себя дома (в каком-то помещении, похожем не то на склад, не то на гараж), и она просто выламывает стену, которая оказывается чуть менее прочной, чем обычный картон. После этого герой Петрова под музыку медленно, в рапиде, движется к некоему ведомственному зданию, проникает в него без труда (нам показывают лишь то, как он туда заходит) и сразу же двумя пулями убивает главного злодея. В следующей сцене он уже выходит обратно, а неизвестно откуда взявшиеся омоновцы расстреливают его в спину, в упор, без суда и следствия.