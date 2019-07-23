«Неуловимые: Последний герой»: Русские против спайсов

Еще более неудачное продолжение блокбастера об отечественных карателях
Истеричная блондинка (Александра Бортич
), футбольный фанат (Илья Маланин
), программист (Анвар Халиллулаев
) и заправский донжуан (Иван Шахназаров
) продолжают анонимную борьбу с преступностью, из-за чего уже снискали всероссийскую славу и обзавелись тысячами подписчиков Вконтакте. Во время очередной операции по выведению преступников с большой яхтой на чистую воду, отечественным суперагентам переходит дорожку, а точнее, переплывает – таинственный незнакомец (Александр Петров
), до зубов гружённый взрывчаткой. Сорвав ребятам «карательную» операцию, мистер икс не торопится покидать поле зрения команды, потому что между ним и Кирой (Бортич) вспыхивает взаимное чувство.
Второй фильм из серии «Неуловимые»
, снятый тем же режиссёром Артёмом Аксененко
, из приключенческой более-менее комедии превратился то ли в драму, то ли в мелодраму в лощёной голливудской обёртке из взрывов, погонь, крутых мотоциклов и многочисленных слоумоушн-сцен. Драматическая линия представлена попытками осмыслить философию «Преступления и наказания» и ответить на главный вопрос: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»
. Современный Раскольников, которого играет Петров, не раскаивается в содеянном, он уничтожает «плохих» людей пачками, придумывая мотивировки на ходу: то он борец за справедливость, то это вовсе не его желание и не его вина. Но самый главный грех авторы возлагают на употребление спайсов, внушая молодому поколению, что наркотики - это корень зла и пострашнее любого убийства.
Романтическая линия в «Неуловимых» занимает много места, но описать ее можно одним предложением: «как влюбиться в парня за два дня, переспать с ним и начать качать права - инструкция по применению»
. Девушку настолько впечатляет убийца с психопатическими наклонностями, его байк, улыбка и стремление наказать всех плохих дядей, что она забывает даже про родную мать (Алёна Ивченко
), которая, к слову, однажды появляется из ниоткуда на несколько минут, а потом так же внезапно исчезает в никуда.
Благодаря любовной истории между Кирой и «последним героем» остальные персонажи перемещаются на задворки сюжета и выполняют функции дополнительных декораций. Снова короткими мазками создатели напоминают, кто есть кто, а затем благополучно доверяют им не несущие смысла диалоги, типа «Нам нужен план». - «Но у нас его нет»
. В картине есть и антагонист-полицейский, который вроде бы хочет добра, но постоянно творит зло - эдакий Мефистофель наоборот. А сам Герой получился не слишком харизматичным, особенно, если сравнивать его с Полянским (Денис Шведов
) из первой части, над злоключениями которого хотя бы можно было посмеяться.
Невозможно сдержаться и не проспойлерить финал «Последнего героя», потому что ничего более абсурдного и трэшового российские киноэкраны в этом году не видели. Вы гарантированно будете плакать от смеха из-за происходящего на экране, при том, что по замыслу создателей, финальная сцена должна была вызвать слёзы совсем другого толка.
[Спойлер >>]Главный мститель запирает Киру у себя дома (в каком-то помещении, похожем не то на склад, не то на гараж), и она просто выламывает стену, которая оказывается чуть менее прочной, чем обычный картон. После этого герой Петрова под музыку медленно, в рапиде, движется к некоему ведомственному зданию, проникает в него без труда (нам показывают лишь то, как он туда заходит) и сразу же двумя пулями убивает главного злодея. В следующей сцене он уже выходит обратно, а неизвестно откуда взявшиеся омоновцы расстреливают его в спину, в упор, без суда и следствия.
Ужасно странно, что никто из создателей не заметил, насколько нелепым, несуразным и гомерически смешным вышел конец, сопровождённый инструментальной версией заглавного саундтрека. Всё-таки какой бы злободневной не являлась тема фильма, в свете возможных продолжений необходимо уяснить: «если сделать вот так»
, грудь у Киры, может быть, и появится, но смысл, хороший сценарий, монтаж и режиссура – вряд ли.
обсуждение >>