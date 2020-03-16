«Черная месса»: Другой Джонни

Кроваво-гангстерский бенефис Деппа
1975-й год, Бостон. В городе конкурируют итальянская и ирландская мафии, но у одного из главарей последней, Джеймса "Уайти" Балджера (Джонни Депп
), появляется туз в рукаве. Друг его детства, Джон Конноли (Джоэл Эдгертон
), возвращается в родной город агентом ФБР. Конноли, перспективный борец с итальянской мафией, делает Балджеру предложение, которое изменит криминальную жизнь города, лишит жизни десятки людей и чёрным пятном ляжет на репутацию ФБР. Уайти Балджер будет доносить на «коллег по цеху», а за это получит карт-бланш собственным преступлениям и станет самым беспощадным гангстером Бостона. Неписаный договор продлится почти двадцать лет.
«Чёрная месса
», жёсткая, мрачная, бескомпромиссная и кровавая драма Скотта Купера
(«Из пекла
»), снятая по мотивам реальных событий, стала третьим и лучшим фильмом режиссёра. С его появлением чуть не закрывшийся было проект обрёл смысл и быстро набрал отменный актёрский ансамбль: Дакота Джонсон
, Джулианна Николсон
, Джуно Темпл
, Рори Кокрейн
, Питер Сарсгаард
, Кевин Бэйкон
, Кори Столл
, наконец, Бенедикт Камбербэтч
в роли брата Уайти, законопослушного и вальяжного сенатора Билли Балджера. Этот звёздный, красивый и брутальный актёрский состав не оттеняет главного героя и не играет его свиту. Джонни Депп пронзает его, как яркая комета - или хорошо заточенный нож.
Действительно, такого Деппа мы ещё не видели. Чудом выскочив из отлаженной диснеевской карусели многочисленных «Пиратов Карибского моря
», он попал на знакомую почву криминальной драмы. Депп уже играл и полицейского под прикрытием («Донни Браско
»), и наркоторговца Джорджа Джанга («Кокаин
»), и, наконец, бандитскую икону Америки Джона Диллинджера («Джонни Д.
»). Но никогда ещё добрейшему Джонни, щедро раздающему всепрощающие индульгенции своим персонажам, не приходилось играть чудовище. Уайти Балджер именно таков, и никакие намёки на его привязанность к сыну и матери дела не меняют.
В очередной раз спрятавшись за маской сложного портретного грима актёр обрёл новую, неведомую доселе силу перевоплощения. Нечеловеческую натуру мнимо-спокойного Уайти Балджера выдаёт напряжённый белёсый взгляд его огромных синих глаз, обещающих смерть. Это взгляд волка-людоеда, который, попробовав человечьей крови, станет убивать ещё, ещё и ещё. Обещание смерти сбудется - мы увидим её многократно во всех деталях. Балджер не безумец, он вполне рассудителен, и каждое личное преступление становится его выплеском, безмолвным криком испепеляющего гнева, постоянно бушующего у него в душе. Он молчит, за него кричат его жертвы.
С течением времени Балджер не меняется, в нём лишь концентрируется и сгущается чистое зло. Зато в его партнере Джоне Конноли эволюция видна - поначалу уверенный в себе сотрудник ФБР под тяжестью осознаваемой лжи и уступок постепенно буквально теряет лицо. Он мог остановить Уайти в любой момент, но не сделал этого, пока правда об их сговоре не раскрылась независимо от его пожеланий. Тонкая психологическая работа Джоэла Эдгертона отзеркаливает беспощадный образ Балджера, созданный Деппом. «Маленькая ложь защищает большую правду!» - лепечет Конноли, прекрасно сознавая тщетность своего лицемерия. Правду не удержит ничто, и очень скоро ему придётся признать факт личного предательства.
Фильм сделан элегантно и просто: допросы бывших подельников Балджера чередуются с флешбэками их жизни, иллюстрируя рассказанное, соединяя прошлое и настоящее. Идеально красивая картинка в сочетании с жестокостью происходящего наполняется тревожной, страдающей, чувствительной музыкой Тома Холкенборга. Действие настолько пропитано ею, что порой напоминает прекрасный балет. Музыка прорастает сквозь диалоги, следует вместе с героями, присутствует при злодеяниях, не заглушая хрипы жертв, опускаясь на зрителя волной человеческого горя. Музыка милосердно уносит наш ужас, страх и тревогу вовне, растворяя их и оставляя вопрос – «за что?».
Ровно четверть века назад Фил Джоану
снял «Состояние исступления
» - фильм об ирландских гангстерах Нью-Йорка. В одной из сцен его герой, Джеки Фланнери, мечется по католической церкви. Он хочет выпить со святым Антонием, оплакивает убитого товарища, обнимает скульптуры святых, горячо требует у них покоя для души друга - и своей. Через 25 лет в «Черной мессе» ирландец Уайти Балджер перед побегом из города тоже приходит в храм - один, и сидит там очень тихо и очень ровно. Его душе не нужен ни покой, ни прощение, ни обещание будущих благ. У него практически нет сердца. Оно не болит, не кается, не любит и не просит - как у истинного героя нашего времени.