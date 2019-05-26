«007: Спектр»: Стар. Слишком стар.

Молодящийся боевик, намекающий, что в бой пора новому агенту 007
Про нового «Бонда» хочется говорить мемами. Крэйг
устал, он уходит. Отпустите Крэйга, выпускайте кракена. Очередная картина про находчивого мужчину с лицензией на убийство продолжает линию, заданную постановщиком Сэмом Мендесом
еще в «Скайфолле
». XXI век - это время молодых. Или как минимум новых (начальников, сотрудников и технологий). Двигающийся к полтиннику блондин, пару лет назад с трудом сдавший минимум по стрельбе, хорош, но уже не тот. Даже с женщинами
. И те - не те
.
В «Спектре
» Мендес, которого уговорили задержаться еще на один фильм, продолжает массированную атаку на дедовские методы британской разведки, но и иронизировать над технократами не забывает. «Это смарт-кровь, которая позволяет отследить твое местонахождение
», - не дрогнув бровью, сообщает Кью (Бен Уишоу
), а потом, под строгим взглядом Бонда, уточняет в присутствии нового начальства MI-6, что технология свежая - пару дней может сбоить. Лучшие шутки в «Спектре» тоже достались ему: у Кью, оказывается, ипотека и два кота. Эта очень человеческая деталь, а не строго расписанная легенда, как у остальных персонажей, делает умника в дурацких очках самым живым из галереи бондовских моделей. А мир «бондианы» - это такой автопарк, где важнее цвет и форма кузова артефакта, чем количество лошадок под капотом (хотя носятся тут все много и со вкусом).
А начинается очередной забег в Мехико, во время празднования Дня мертвых, когда на улицах Бонду негде упасть, но тот, поправ все правила и грациозно плюхнувшись на заботливо подставленный диван, преследует подозрительного мужчину в белом пиджаке и брюках. Сходство с началом «Алисы в стране чудес» далее у Мендеса получит развитие, и все персонажи начнут напоминать смешных и нелепых животных вокруг костра - только без кадрили. Даже «Отрубить ему голову!
» в версии 2.0 есть в комплекте - с использованием иглы, а не топора. Команду отстраненно даст недобрый мужчина по фамилии Оберхаузер (Кристоф Вальц
), глава криминальной ООН, портившей Бонду жизнь из-за ширмы, начиная с «Казино ”Рояль”
». К нему-то и привел нашего героя «белый кролик».
«Спектр» - четвертая за десятилетие часть «бондианы» с Крейгом - кишит маленькими сюрпризами и признаками саботажа, но внешне соответствует партийной линии. Красивые девайсы, машины и женщины, продакт-плейсмент во все поля и немного психологии, чтобы бал роботов, зажатый в тиски узнаваемого бондовского стиля, хотя бы в профиль напоминал историю про людей. У всех центральных персонажей - от Бонда до Оберхаузера - с родителями все было непросто, да и вообще кунштюк в духе «Люк, я твой отец
» никогда не выйдет из моды. (Впрочем, все равно непонятно, зачем студия выдавала персонажа Вальца за кого-то другого, когда поклонники «бондианы» угадали, кого он играет на самом деле, а остальным этого самого дела и нет вовсе.)
Из-за допотопного психологизма, как будто сошедшего со страниц страшилок за один пенни (Джон Логан
написал два сезона сериала «Страшные сказки
»), «Спектр» припадает на одну ногу, но держит темп гламурного аттракциона с британским акцентом. По части динамики и сдержанного английского юмора новый «Бонд» поспорит с многочисленными пародиями, которые часто застревают в наследии франшизы с полувековой историей и якобы остроумно оттаптываются на туфлях, которые уже никто не носит.
Умудрившись в «Скайфолле» примирить Бонда, старомодные методы и XXI век, в «Спектре» Сэм Мендес подтверждает, что на данном этапе он - лучшее, что случилось с легендарным шпионским сериалом. Второй раз планку взять уже не удается, массивная конструкция, настоящий памятник культурного наследия, начинает обваливаться под собственным весом, но задорно и с едва заметной ухмылкой. Попытавшись сделать с Бондом то, что сделали Марк Гэтисс
и Стивен Моффат
с Шерлоком Холмсом
для BBC, Мендес наткнулся на огромное количество «но». В первую очередь, оказалось проблематично сделать нового героя со старым исполнителем. И новый фильм явно намекает на скорую, если не стремительную «пенсию». Наконец, и Мендес акцентирует на этом внимание вступительными титрами и постельными сценами, «бондиана» давно утонула в гламуре, за скорым бегом которого к тому же не поспевает.
Мотив одышки иронично роднит последние два фильма. Бонду бы что помедленнее - сериал бы на кабельном (тоже, в общем, модная штука), чтобы можно было посидеть на диване, как в начале фильма, и развернуть историю поподробнее. Староват он для этой беготни и погони за модой. Староват.
обсуждение >>