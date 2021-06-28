«Саранча»: Пока мы молоды

Эротический триллер от создателей «Метода»
Лера (Паулина Андреева
) - дочь толстого вороватого нувориша, Артем (Петр Федоров
) - разнорабочий и потомственный поэт. Они встретились (такие разные!) летом на берегу моря и полюбили друг друга страстной, неосторожной любовью. И никто им в этом совершенно не препятствовал. Но лето закончилось, и Лера уехала учиться в Москву, убежденная матерью (минут за пять, не повышая тона) в том, что совместное будущее с Артемом сулит только ожирение и кризис. Вскоре Артем приезжает в Москву, где его по-диккенсовски одаривает ядовитым поцелуем обманчивая удача - и вот влюбленные снова вместе. Но в результате большого количества необъяснимых драматических коллизий мамино предостережение находит извилистый путь к воплощению. Что касается кризиса, разумеется, не ожирения.
«Саранча
» - невыносимо плохая сказка про двух дармоедов, которым ужасно не хотелось работать, поэтому...
Сделай Баранов
из этого черную комедию - цены бы ей не было. Потому что только снизив градус страстей, узаконив шекспировские страдания (а там действительно «Гамлетом» под конец шибает) в качестве официального абсурда, можно было бы получить настоящую притчу. Жанровый потенциал-то огромный: смех душит, когда герой Федорова пишет «роман», а выясняется, что это подробнейшее чистосердечное. Или когда четвертый раз видишь постельную сцену, которая ничего принципиально нового об отношениях героев не говорит, где самым волшебным и невероятным образом иллюминация из окна, отражаясь в темноте от обшарпанной стены, падает на полностью обнаженную Андрееву, как бы случайно освещая ее бесспорные достоинства. Или сцена возмездия немого отсталого ребенка (это "апофигей" фильма). Или имитирующая Домино Харви
Паулина Андреева, сидящая в наручниках с сигаретой.
Еще смешнее от того, что знаешь - по воскресениям на Первом канале Паулина сидит так же, но без наручников и с флягой вместо сигареты, на допросе в сериале «Метод». И то и другое сняла одна и та же контора «Среда» по-хорошему помешанного на иностранных сериалах Александра Цекало
. У которого (отвлечемся на секундочку от «Саранчи») никак не получается сделать по-настоящему аутентичный продукт именно потому, что он грабит с пяток хитовых сериалов на создание одного-единственного персонажа.
«Саранча»: смотреть фильм онлайн
Но вернемся к Баранову
. Ведь должна же быть светлая сторона? И она есть. Идейная задумка фильма полностью соответствует реализации. То есть он действительно о том, что о нем думаешь, а не о, скажем, большой любви. Месседж проговаривается прямым текстом. Это фильм о взаимном моральном растлении, о порочности больших городов, о развращающей пресыщенности. И о двух ленивых придурках, которых чудом засосало под чьи-то теплые одинокие крылья. И им там так понравилось, что они больше не хотят жить по-другому.
Выкрученные на максимум истории - совершенно нормальная практика для кино. В «Саранче» диссонанс происходит от того, что масштаб желаемого Артемом и Лерой, чисто визуально совершенно ничтожен, калибр их опекунов мелковат, ситуации ни разу не патовые. Любоваться в итоге приходится на «коэновских» дурачков с неподобающе сложными выражениями на лицах. Ну так вот лучше Коэнов и посмотреть.
обсуждение >>