«Все могу»: Добрый человек из Лондона

Комедия про всемогущего неудачника от одного из членов группировки «Монти Пайтон»
Отправленная в космос почти полвека назад с «Вояджером» золотая пластинка, содержащая послание для внеземных цивилизаций, попадает в лапы инопланетян, и те, посмотрев для дополнительной справки несколько роликов с youtube, решают Землю уничтожить за неразумность. По протоколу, правда, надобно дать планетке последний шанс, посему четверо созданий и подшефный им вояка (говорящие голосами еще здравствующих «монти пайтонов» - Терри Джонса
, Терри Гиллиама
, Майкла Палина
, Эрика Айдла
и Джона Клиза
) решают наделить одного из землян невиданной силой, позволяющей ему творить все, что вздумается.
Выбор падает на лондонского учителя-неудачника Нила Кларка (Саймон Пегг
), чей день состоит из разговоров с псом Деннисом, написания «гениального» романа, неумелого флирта с соседкой Кэтрин (Кейт Бекинсейл
) и преподавательской деятельности. На работе достают коллеги, нетерпимо строгий директор (Эдди Иззард
) и, конечно, ученики, которых проще уничтожить, чем чему-то научить. Получив воистину божественную силу, Нил пускается во все тяжкие: дарует собаке дар речи (Деннис заговаривает голосом Робина Уильямса
), влюбляет до натурального помешательства учительницу физкультуры в лучшего друга - индуса и учителя биологии (тот сам попросил), пытается заполучить идеальное тело (или тело идеального мужчины), а заодно - приударяет за Кэтрин, работающей на жутком телевизионном шоу, где иссохшая и не очень начитанная карга третирует бедных писателей почем зря.
Воссоединение членов группировки «Монти Пайтон», последний раз собиравшихся перед объективом кинокамеры в 1983 году («Смысл жизни по Монти Пайтон
»), должно было случиться еще двадцать лет назад, но сценарий «Все могу» не хотел принимать готовую форму, отчего производство картины затянулось. Теперь Терри Джонс и Ко уже не пионеры юмора, какими они были, сочинив самое бескомпромиссное и абсурдное телевизионное шоу 70-х, а степенные «отцы» всех видных комиков XXI века. Некоторые, вроде стендап-комика Эдди Иззарда и артистов Пегга и Уильямса, которые тоже, впрочем, промышляли стендапом, снялись и во «Все могу
». В каком-то смысле эта англо-американская картина, эксплуатирующая, в первую очередь, британский колорит, выполняет функции «капсулы памяти»: отблеск «питоновских» миниатюр, налет английского юмора, привитый и стойкий американский манер, который многим напомнит про дилогию «Брюс Всемогущий
» и «Эван Всемогущий
».
Отличие в том, что «Все могу» все-таки лихо придуман: это, конечно, больше старомодный и/или телевизионный фильм, чем потенциальный хит проката, но в его груди бьется история, вдохновленная «Человеком, который умел творить чудеса
» Герберта Уэллса, а также, что чуть менее очевидно и не озвучивалось авторами, «Добрым человеком из Сезуана» Бертольта Брехта. Неудачник-Нил становится в глазах инопланетного разума олицетворением всего человечества, но вопрос возникновения силы его вообще мало волнует: девять дней горе-писатель просто куражится и творит форменный беспредел, который учит его быть осторожным с формулировками желаний (шаг влево, шаг вправо - кавардак). Наконец, финальное прозрение, которое могло понизить картину Джонса в лигу американских комедий про «всемогущих», оказывается не панацеей: панацеей оказывается случайность, отдающая узнаваемой иронией «пайтонов» к роду человеческому. Впрочем, уже завязка «Все могу» намекает, что Земля - планета не из передовых (потом, правда, выяснится, что не в том смысле, в каком мы подумали). Довольно неприятно осознавать, что твоя цивилизация является менее развитой по сравнению с какой-то другой. Все-таки сам факт отправки челнока в космос дарует человечеству особую веру в себя.
Нестареющее остроумие в упаковке слегка нафталиновой по форме комедии позволяет реюниону «Монти Пайтон» (пускай и в качестве инопланетных голосов) стать заметным событием в юмористической нише этого года, хотя «Все могу» - это больше галерея вздохов: Робина Уильямса чуть больше года нет с нами, «питоны» поседели (а Грэм Чапман
давно покинул этот бренный мир), Эдди Иззард, многое у британских комиков почерпнувший, тоже не молодеет, да и Саймон Пегг уже поигрывает людей с кризисом среднего возраста, а не великовозрастных балбесов. Не меняется, кажется, только вечно молодая Кейт Бекинсейл. Впрочем, это не очень важно, потому что все равно земную цивилизацию спасут не гуси, так собаки.